Θα λήξει επιτέλους η απεργία των ηθοποιών; – «Φίλε μου, είμαστε κουρασμένοι»

Μετά από περισσότερες από 100 ημέρες, οι ηθοποιοί του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συμμετέχουν στη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία τους. Οι προσδοκίες ότι θα επιλυόταν γρήγορα, αφού οι σεναριογράφοι τερμάτισαν τη δική τους επίσχεση εργασίας, διαψεύστηκαν.

Μια σούπα ανταγωνιστικών συμφερόντων παίζει ρόλο. Η Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (Sag-Aftra), η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 150.000 ηθοποιούς, απεργεί από τον Ιούλιο, ενώ διαπραγματεύεται μια σύμβαση με την Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), η οποία περιλαμβάνει τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο (Disney, Paramount, Sony, Universal και Warner Bros), τα τηλεοπτικά δίκτυα (ABC, CBS, Fox και NBC) και τις υπηρεσίες streaming όπως το Netflix, η Apple TV+ και η Amazon.

Οι ηθοποιοί ζητούν αύξηση των μισθών, βελτιωμένες πληρωμές υπολειμμάτων από τις υπηρεσίες streaming και προστασία από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι συνομιλίες έληξαν απότομα στις 11 Οκτωβρίου, όταν τα στούντιο αποχώρησαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κατηγορώντας τους ηθοποιούς για παράλογες απαιτήσεις.

Για άλλα μέλη της Sag-Aftra, το ερώτημα είναι πώς θα προλάβουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς

«Υπάρχουν πολλές οικονομικές και συναισθηματικές δυσκολίες»

Η συντεχνία των ηθοποιών και τα στούντιο πρόκειται να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις άμεσα, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν αρκετά στελέχη των στούντιο και να αυξηθεί η πίεση για μια λύση. Η παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών παραγκωνίζεται επ’ αόριστον και έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την επερχόμενη περίοδο απονομής βραβείων. Επίσης, επιβαρύνει τους ηθοποιούς που εργάζονται σε άλλες δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

«Υπάρχουν πολλές οικονομικές και συναισθηματικές δυσκολίες», δήλωσε η Mary Flynn, απεργιακή αρχηγός της Sag-Aftra στην απεργιακή γραμμή του Netflix, η οποία βρίσκει εναλλακτική εργασία σε ιατρικές σχολές και ως ξεναγός στο Λος Άντζελες. «Θέλουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά μας. Απλά χρειαζόμαστε το AMPTP να κάνει το σωστό. Ο αγώνας συνεχίζεται, αλλά φίλε μου, είμαστε κουρασμένοι».

Η απεργία ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου, μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι μια γιορτινή για τη βιομηχανία, καθώς μόλις είχαν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy, τιμώντας ταινίες όπως τα Succession, The Last of Us και The White Lotus. Οι ταινίες Barbie και Oppenheimer -που ονομάστηκαν «Barbenheimer»- έτρεχαν να σώσουν το box office.

Δείτε το βίντεο

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Όμως μια πύρινη ομιλία της προέδρου της συντεχνίας των ηθοποιών, της Fran Drescher, έβαλε φωτιά. Οι ηθοποιοί ενώθηκαν με τους συγγραφείς για την πρώτη διπλή απεργία σε περισσότερα από 60 χρόνια. Η πρωτεύουσα της ψυχαγωγίας ακινητοποιήθηκε. Η απεργία των συγγραφέων έληξε τελικά στις 27 Σεπτεμβρίου.

Οι ηγέτες της Sag-Aftra ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι όταν επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις στις 2 Οκτωβρίου για πρώτη φορά από την έναρξη της απεργίας. Οι επικεφαλής των στούντιο είχαν συνάψει συμφωνία λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα νωρίτερα με τους απεργούς σεναριογράφους για πολλά από τα ίδια ζητήματα που απασχολούν τους ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και της AI.

Αλλά οι συνομιλίες συνέχισαν να καθυστερούν και τελικά κατέρρευσαν στις 11 Οκτωβρίου, με τα στούντιο να ισχυρίζονται ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν πολύ μακριά. Σύμφωνα με την AMPTP, το συνδικάτο προέβαλε παράλογη απαίτηση για αμοιβή για κάθε συνδρομητή σε υπηρεσίες streaming.

«Πενήντα επτά λεπτά ανά συνδρομητή σε ετήσια βάση – αυτό θα έσπαγε την τράπεζα στο Netflix, σιγά; Αυτό δείχνει ότι εξακολουθούν να θέλουν να συνεχίσουν να είναι άπληστοι, εξακολουθούν να θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν παιχνίδια και δεν αποκλείεται να προσπαθήσουν να μας ξεκάνουν μέσα στις γιορτές. Μπορούν να το κάνουν»

Το streaming φταίει για όλα

Η Flynn λέει: «Προτείναμε μια λογική πρόταση για την κατανομή των κερδών. Αρχικά ήταν το 2% του παραγόμενου κέρδους, που ουσιαστικά ισοδυναμεί με 0,57 δολάρια ανά συνδρομητή ετησίως στις πλατφόρμες streaming. Στη συνέχεια μειώσαμε στο 1% αυτού του ποσού και τότε ήταν που η AMPTP αποχώρησε. Δεν φταίει η Sag-Aftra που η κατεύθυνση της βιομηχανίας σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να μπορούν τα μέλη μας να έχουν ασφάλιση υγείας. Είναι η αγορά του streaming που το δημιούργησε αυτό.

»Πενήντα επτά λεπτά ανά συνδρομητή σε ετήσια βάση – αυτό θα έσπαγε την τράπεζα στο Netflix, σιγά; Αυτό δείχνει ότι εξακολουθούν να θέλουν να συνεχίσουν να είναι άπληστοι, εξακολουθούν να θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν παιχνίδια και δεν αποκλείεται να προσπαθήσουν να μας ξεκάνουν μέσα στις γιορτές. Μπορούν να το κάνουν».

Ο Kieren van den Blink, μέλος της Sag-Aftra από το 1997, αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. Εκπαιδεύει φοιτητές κολεγίου για τη συγγραφή δοκιμίων και διδάσκει ισπανικά μέσω Zoom. «Θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν ότι έχω πληρώσει όλους τους λογαριασμούς μου» λέει.

«Όλα επιστρέφουν στην απεργία και στην κατανόηση της αξίας μου και του τι προσφέρω ως ηθοποιός» συνεχίζει και θυμάται ότι βρισκόταν στην απεργία μαζί με έναν πρωταγωνιστή της τηλεοπτικής σειράς Suits, η οποία τελείωσε το 2019 αλλά έχει σπάσει ρεκόρ από τότε που μπήκε στο Netflix φέτος. «Πριν καν προλάβω να πω κάτι, με κοίταξε και μου είπε: «Έχω βγάλει περίπου 3 δολάρια». Είπα, ‘Τι; Όλοι και η μητέρα τους βλέπουν το Suits. Ο σκύλος μου βλέπει Suits. Πώς είναι δυνατόν; Είπε, «Επειδή το streaming είναι ένα διαφορετικό θηρίο»».

Η φιέστα των βραβείων αναβάλλεται

Η σεζόν των βραβείων θα μπορούσε επίσης να έχει πρόβλημα. Τα Emmys έχουν ήδη μεταφέρει την τελετή τους από τον Σεπτέμβριο στον Ιανουάριο και ίσως αναγκαστούν να την αναβάλουν ξανά. Τα Όσκαρ απέχουν πολύ, αλλά οι εκστρατείες για τη βράβευσή τους είχαν ήδη ξεκινήσει παλιότερα.

Οι ερμηνευτές απαγορεύεται να προωθούν τις ταινίες τους σε δημοσιογραφικά junkets ή σε κόκκινα χαλιά. Ενώ ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε έχει δώσει συνεντεύξεις για το υποψήφιο για Όσκαρ «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» τα μέλη της Sag-Aftra, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Λίλι Γκλάντστοουν και Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν το έχουν κάνει.

Για άλλα μέλη της Sag-Aftra, το ερώτημα είναι πώς θα προλάβουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Η ηθοποιός Donzaleigh Abernathy και ο σύζυγός της Dar Dixon εξοικονομούν χρήματα μαγειρεύοντας στο σπίτι και περπατώντας αντί να οδηγούν. Η Abernathy λέει: «Είμαστε πολύ λιτοί, αλλά είναι πιο σημαντικό να υπερασπιζόμαστε το σωστό και να φροντίζουμε όλα τα μέλη του σωματείου μας από το να ικανοποιούμε μόνο τις ανάγκες των πλούσιων.

»Η πλειονότητα των ανθρώπων στο σωματείο μας δεν κερδίζει αρκετά χρήματα για να κάνει ασφάλιση υγείας και τέτοια πράγματα. Εμείς κάνουμε και μερικές φορές πρέπει να κάνεις θυσίες για το γενικότερο καλό των άλλων. Έχω μια γειτόνισσα που είναι κομπάρσος και θα ήταν φρικτό αν η ΑΙ την έβαζε χωρίς δουλειά».

Η Abernathy δεν εγκαταλείπει την ελπίδα ότι το τέλος είναι ορατό. «Έχω πίστη στα στούντιο. Δεν είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Είναι λαμπροί άνθρωποι και απλά πρέπει να είναι δίκαιοι και πιστεύω ότι θα είναι. Έχω πίστη. Διαφορετικά δεν θα ήμουν σε αυτή τη βιομηχανία. Θα τα παρατούσα και θα πήγαινα να κάνω κάτι άλλο, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω» προσθέτει.

*Με στοιχεία από theguardian.com