Νάταλι Πόρτμαν: «Δεν θα ενθάρρυνα τα παιδιά να εργαστούν στο Χόλιγουντ»

«Καθαρή τύχη» χαρακτήρισε η Νάταλι Πόρτμαν, το γεγονός ότι στον πρώτο της ρόλο, στην ταινία «Léon», κανένας δεν της έκανε κακό. Μιλώντας στο «Variety’s Awards Circuit Podcast», η ηθοποιός, τόνισε: «Δεν θα ενθάρρυνα τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό. Δεν εννοώ πότε, εννοώ ως παιδιά. Νιώθω ότι ήταν σχεδόν θέμα τύχης που εγώ δεν έπαθα τίποτα, σε συνδυασμό επίσης με τους πολύ υπερπροστατευτικούς, υπέροχους γονείς μου».

Σε ηλικία 13 ετών, η Νάταλι Πόρτμαν πρωταγωνίστησε στο αστυνομικό δράμα «Léon: The Professional». Η ταινία του 1994 απέφερε 19,5 εκατομμύρια δολάρια στο box office και χάρισε στην Πόρτμαν μία υποψηφιότητα για το Young Artist Award για την καλύτερη κινηματογραφική ερμηνεία από νεαρή ηθοποιό. «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη στα 13 μου όταν κυκλοφόρησε η ταινία, και η δουλειά μου και η τέχνη μου θα είχαν ανθρώπινη ανταπόκριση», σημείωσε στη συνέντευξή της.

