Η Καλιφόρνια απαγορεύει τις ακυρώσεις συμβολαίων ασφάλισης κατοικίας μετά τις φωτιές στο Λος Άντζελες

Ο επίτροπος ασφάλισης της Καλιφόρνια εξέδωσε μορατόριουμ ενός έτους για τη μη ανανέωση και ακύρωση συμβολαίων σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και γύρω από αυτό.

«Χρησιμοποιώ τις εξουσίες του μορατόριουμ για να εμποδίσω τις ασφαλιστικές εταιρείες να ακυρώνουν ή να μην ανανεώνουν συμβόλαια σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, ώστε οι άνθρωποι να μην αντιμετωπίσουν το πρόσθετο άγχος της εξεύρεσης νέας ασφάλισης κατά τη διάρκεια αυτού του φρικτού γεγονότος», ανέφερε σε δήλωσή του την Πέμπτη ο Επίτροπος Ασφαλίσεων της πολιτείας Ρικάρντο Λάρα.

«Εργάζομαι σε όλα τα μέτωπα για να διασφαλίσω ότι τα θύματα των πυρκαγιών θα λάβουν τα οφέλη που δικαιούνται και θα τα λάβουν το συντομότερο δυνατό» συμπλήρωσε ο αρμόδιος επίτροπος. Ο ίδιος θεωρείται υπεύθυνος από πολλούς πολίτες για τις ακυρώσεις και μη ανανεώσεις συμβολαίων των προηγουμένων δύο ετών.

Η εντολή εμποδίζει τους ασφαλιστές να ακυρώνουν ή να αρνούνται την ανανέωση συμβολαίων για ακίνητα που βρίσκονται σε οποιονδήποτε ταχυδρομικό κώδικα εντός ή δίπλα στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

People are angry at State Farm for non-renewing policies in the Palisades, but that anger is misplaced.

California policies/regulators are standing in the way of a functioning market and costing homeowners dearly. The problem is in large part due to California’s unique(ly bad)… https://t.co/eSvMgLvSRO — Sheel Mohnot (@pitdesi) January 9, 2025

Ενδέχεται να προστεθούν ακόμα περισσότερες προστατευόμενες περιοχές σε δύο κομητείες της Καλιφόρνια

Το Τμήμα Ασφαλίσεων της Καλιφόρνιας δήλωσε ότι ενδέχεται να εκδώσει συμπληρωματικό δελτίο για πρόσθετους ταχυδρομικούς κώδικες που προσδιορίζονται ότι επηρεάζονται από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις κομητείες Λος Άντζελες και Βεντούρα.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς οι σφοδροί άνεμοι τροφοδοτούν τεράστιες πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Ολόκληρες γειτονιές έχουν εξαφανιστεί με τις πυρκαγιές να καίνε περισσότερα από 10.000 σπίτια και άλλες κατασκευές από την Τρίτη, όταν οι φλόγες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά βόρεια του κέντρου του Λος Άντζελες.

California Blocks Insurance Drops Amid LA Wildfires California bans insurers from canceling or denying renewals in fire-hit LA areas for one year. With over 29,000 acres burned and $150B in losses, Commissioner Ricardo Lara says homeowners shouldn’t face added stress during this… pic.twitter.com/nrpjKTWHfZ — Noah Christopher (@DailyNoahNews) January 10, 2025