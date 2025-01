Η χολιγουντιανή έπαυλη που έχουμε δει σε άπειρες ταινίες καταστράφηκε από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Χιλιάδες οικογένειες από το Λος Άντζελες έχασαν τα σπίτια τους, πολύτιμα αντικείμενα και ανεκτίμητα ενθύμια αυτή την εβδομάδα. Στις καταστροφικές πυρκαγιές χάθηκαν επίσης κομμάτια της ιστορίας του Χόλιγουντ, με έναν αριθμό ιστορικών σπιτιών που χρησιμοποιήθηκαν σε εμβληματικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές να απειλούνται ή να καταστρέφονται. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η έπαυλη της Αλταντίνα που είδαμε στη βραβευμένη κωμική σειρά «Hacks» του Max.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το αρχοντικό του 1915 με την ισπανική αποικιοκρατική αρχιτεκτονική καταστράφηκε σχεδόν στο σύνολο του, ενώ όπως διαβάζουμε στο Deadline επιβίωσε μόνο η πρόσοψη του.

Επίσης, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για διπλανό σπίτι, όπου γυρίστηκαν τα «Matilda», «Scream 2» και «Catch Me If You Can», για το κοντινό οίκημα όπου γυρίστηκε το «Step Brothers», καθώς και για τις επαύλεις της περίφημης Rubio Street, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για πολυάριθμες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Risky Business» και το «This Is Us».

Παράλληλα, φωτογραφίες του McNally House που καίγεται, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ενώ το ιστορικό ράντσο του ηθοποιού Will Rogers ήταν ανάμεσα στις χιλιάδες κατασκευές που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στο Palisades.

«Γνώρισα πολύ καλά το ακίνητο»

Το σπίτι που γυρίστηκε το «Hacks» παρουσιάστηκε στη σεζόν 2 ως η έπαυλη της Deborah Vance (Jean Smart) στο Λος Άντζελες. Αρχικά, η σειρά ήταν να γυριστεί στην περίφημη τοποθεσία «Pink Princess Mansion Estate», αλλά λόγω του νέου ιδιοκτήτη και της πλήρους ανακαίνισης, η ομάδα παραγωγής της τηλεοπτικής σειράς της Universal έκανε στροφή, με τον διευθυντή τοποθεσίας Kyle Sucher να προτείνει την έπαυλη πέντε υπνοδωματίων στην Αλταντίνα, σύμφωνα με τον σχεδιαστή παραγωγής Alec Contestabile, υποψήφιο για Emmy για τη δουλειά του στη σειρά.

«Ήταν μια τοποθεσία που επισκεφτήκαμε πολλές φορές», δήλωσε ο Scott Kradolfer, Key Assistant Locations Manager του «Hacks», ενώ έχει γίνει γνωστό ότι θα δούμε την έπαυλη και στην επερχόμενη τέταρτη σεζόν, η οποία εξακολουθεί να γυρίζεται, με την παραγωγή να έχει διακοπεί λόγω των πυρκαγιών.

«Είχαμε ήδη κάνει γυρίσματα νωρίτερα – ήταν μία από τις πρώτες τοποθεσίες για την 4η σεζόν», δήλωσε ο Kradolfer. «Ευτυχώς, μπορέσαμε να πάμε στην αρχή της σεζόν, αλλά έμεινε στον αέρα το αν θα ξαναδούμε τον χαρακτήρα της Deborah Vance κάτω από αυτή τη στέγη ή όχι».

Η σειρά έχει παρουσιάσει τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού. «Γυρίσαμε στο δρόμο, στην μπροστινή αυλή, γυρίσαμε σε όλο το σπίτι και στην πίσω αυλή επίσης- γνώρισα πολύ καλά το ακίνητο», δήλωσε ο Kradolfer.

Η ιδιαιτερότητα της έπαυλης του Λος Άντζελες

«Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό – είτε το αγαπάτε είτε το μισείτε – ήταν το χρώμα, η αρχιτεκτονική ήταν αυτό το είδος του ροζ ισπανικού αποικιοκρατικού ρεύματος. Κάποιοι θα το θεωρούσαν άσχημο, αλλά εγώ πίστευα ότι είχε φυσική ομορφιά. Και πολύ, πολύ μεγάλη ιστορία».

Το αρχοντικό έχει χρησιμοποιηθεί ως τόπος γυρισμάτων για περισσότερο από έναν αιώνα, ξεκινώντας από την ταινία του Μαξ Λίντερ «Seven Years Bad Luck» του 1921. Στις τηλεοπτικές σειρές που έχουν γυριστεί εκεί περιλαμβάνονται οι «Knots Landing», «Ratched» και πρόσφατα το «Palm Royale». Μια ευρέως διαδεδομένη διαφήμιση του Target, χρησιμοποίησε επίσης την πίσω αυλή του αρχοντικού.

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σεζόν του «Hacks», ο Kradolfer και η ομάδα του «γνώρισαν τη γειτονιά εξαιρετικά καλά», είπε, θυμάται να κάθεται με τους ιδιοκτήτες σπιτιών στις κουζίνες τους. Αφού ξέσπασε η πυρκαγιά στο Eaton, ο Kradolfer επικοινώνησε με έξι οικογένειες που ζουν σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο- τρεις από αυτές επιβεβαίωσαν ότι έχασαν τα σπίτια τους.

«Πρόκειται για καταστροφή, καθώς έχει πλούσια ιστορία», δήλωσε ο Kradolfer.

*Με πληροφορίες από: Deadline | Κεντρική φωτογραφία θέματος: TARGET