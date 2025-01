Σε πύρινο κλοιό το Λος Άντζελες: Εντολή εκκένωσης του Χόλιγουντ – Δεν είμαστε αρκετοί λένε με απόγνωση οι πυροσβέστες

Στο έλεος των καταστροφικών πυρκαγιών βρίσκεται τις δύο τελευταίες ημέρες το Λος Άντζελες. Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 130.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι θυελλώδεις άνεμοι και η ξηρασία δημιουργούν τις συνθήκες για την απόλυτη καταστροφή.

Οι αρχές διέταξαν χθες Τετάρτη κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους λόφους της, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Hollywood Boulevard.

«Άμεση απειλή για τη ζωή. Δίνεται υποχρεωτική εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα άμεσα. Η πρόσβαση του κοινού στην περιοχή απαγορεύεται», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πόλης του Λος Άντζελες, παραθέτοντας χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τομείς της φημισμένης συνοικίας, καρδιάς της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

🚨 #BREAKING: Absolute gridlock in Downtown Hollywood as the Sunset Fire rapidly approaches

Cars are blocked in all directions as people desperately try to evacuate.

These are apocalyptic conditions. Almost doesn’t seem real. pic.twitter.com/KdyHZPiyVP

— Nick Sortor (@nicksortor) January 9, 2025