Μαινόμενες πυρκαγιές περικύκλωσαν το Λος Άντζελες την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, καταστρέφοντας εκατοντάδες σπίτια και εξαντλώντας τα όρια των πυροσβεστικών μέσων και των αποθεμάτων νερού, καθώς περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να εκκενώσουν το σπίτι τους.

Οι σφοδροί άνεμοι εμπόδισαν τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και τροφοδότησαν τις πυρκαγιές, οι οποίες καίγονται ανεμπόδιστα από την Τρίτη που ξεκίνησαν. Πέντε ξεχωριστές πυρκαγιές καίνε στην κομητεία του Λος Άντζελες, όλες εκτός ελέγχου, σύμφωνα με τους πολιτειακούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου δύο πυρκαγιών που κρατούν την πόλη σε μια πυρωμένη μέγγενη.

Στη δυτική πλευρά, η πυρκαγιά Πάλισέιντς κατέκαψε 15.832 εκτάρια και 1.000 κτίσματα στους λόφους μεταξύ Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού, τρέχοντας προς το φαράγγι Τοπάνγκα μέχρι να φτάσει στο φυσικό τέλος της πυρκαγιάς στον Ειρηνικό Ωκεανό την Τρίτη. Ήταν ήδη μια από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία του Λος Άντζελες.

Στα ανατολικά, στους πρόποδες των βουνών Σαν Γκάμπριελ, η πυρκαγιά Ίτον κατέλαβε άλλα 10.600 εκτάρια και σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα στο ραδιόφωνο KNX. Ο ιδιωτικός οργανισμός πρόγνωσης AccuWeather εκτίμησε τις αρχικές ζημιές και τις οικονομικές απώλειες σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια ιστορική φυσική καταστροφή. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να υπογραμμιστεί αρκετά έντονα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Κέβιν ΜακΓκόουαν, διευθυντής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο ουρανός πάνω από το Λος Άντζελες έλαμψε κόκκινος σε ορισμένες περιοχές και καλύφθηκε από πυκνό καπνό. Σχεδόν 1,5 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχασαν ρεύμα στην κομητεία του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το PowerOutage.us. Με την ηλεκτροδότηση να έχει αποκατασταθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών.

«Ο άνεμος χτύπησε, οι φλόγες ήταν σε ύψος περίπου 9 έως 12 μέτρων και ακούγονταν «ποπ, ποπ, ποπ». Ακουγόταν σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε στο Reuters ο Κέβιν Γουίλιαμς, ένας πολίτης που εκκένωσε από την πυρκαγιά Ίτον, σε ένα κέντρο υποδοχής στην Πασαντίνα, περιγράφοντας τα δοχεία αερίου στα σπίτια των γειτόνων του που άρχισαν να εκρήγνυνται κάτω από τη θερμότητα των φλογών.

Τρεις μικρότερες πυρκαγιές στην κομητεία κατέβαλαν επίσης τα πυροσβεστικά μέσα που είχαν ήδη εξαντληθεί, ενώ η έλλειψη νερού επηρέασε το Pacific Palisades, έναν πολυτελές παραθαλάσσιο θύλακα. «Δεν υπάρχουν αρκετοί πυροσβέστες στην κομητεία του Λος Άντζελες για την αντιμετώπιση τεσσάρων ξεχωριστών πυρκαγιών αυτού του μεγέθους», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνε.

Ορισμένοι κρουνοί στο Pacific Palisades στέρεψαν από νερό εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης, αφού η τελευταία από τις τρεις μεγάλες δεξαμενές νερού στην περιοχή έμεινε άδεια, δήλωσαν αξιωματούχοι. «Πιέσαμε το σύστημα στα άκρα. Καταπολεμούμε μια δασική πυρκαγιά με αστικά συστήματα ύδρευσης και αυτό είναι πραγματικά πρόκληση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Τζάνις Κινόνες, διευθύνων σύμβουλος της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Ενέργειας του Λος Άντζελες.

Το Pacific Palisades βασίζεται σε τρεις δεξαμενές που χωράνε περίπου 3,78 εκατομμύρια λίτρα η καθεμία και η ζήτηση νερού για την καταπολέμηση των πυρκαγιών σε χαμηλότερα υψόμετρα δυσκόλευε την αναπλήρωση των δεξαμενών νερού σε υψηλότερα υψόμετρα, είπε η ίδια.

Ορισμένοι κρουνοί στέρεψαν γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Με τους ανέμους και τον καπνό να περιορίζουν τη δυνατότητα παροχής αεροπορικής υποστήριξης, οι πυροσβέστες έμειναν χωρίς αρκετό νερό για να πολεμήσουν τις φλόγες.

Φωλιασμένο στους λόφους με καταπληκτική θέα στον ωκεανό, το Pacific Palisades είναι μια από τις πιο ακριβές γειτονιές της χώρας με ένα τυπικό σπίτι να αποτιμάται στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2023.

“This looks like a movie set.” Bulldozer clears cars that panicked residents abandoned while fleeing raging wildfire in Los Angeles. (Video: KTLA) pic.twitter.com/lSpJSqM66M

— Mike Sington (@MikeSington) January 8, 2025