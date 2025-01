Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς που χάθηκαν στις φλόγες του Λος Άντζελες

Οι πυρκαγιές που εξαπλώνονται στο Λος Άντζελες συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές, μεταξύ των οποίων κάποιες έλαβαν χώρα και σε σπίτια καλλιτεχνών και αλλά και σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και ενώ χώροι όπως το Μουσείο Norton Simon στην Πασαντίνα, όπου σύμφωνα με το Art News, φέρονται να είναι ασφαλείς, άλλοι δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί. Μάλιστα, δύο μουσεία κάηκαν ολοσχερώς. Επιπλέον, πολλά άλλα ιδρύματα της πόλης παρέμειναν κλειστά από το βράδυ της Τετάρτης, επικαλούμενα την επιθυμία να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού τους.

Πολλαπλές πυρκαγιές συνέχισαν να καίνε το πρωί της Πέμπτης, με δύο από αυτές να θεωρούνται πλέον οι πιο καταστροφικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Λος Άντζελες. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες: τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν κάψει πάνω από 117.727 στρέμματα γης.

Οι πυρκαγιές στις γειτονιές Πασίφικ Πάλισειντς και Ίτον ήταν οι δύο μεγαλύτερες, ενώ μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε στους λόφους του Χόλυγουντ το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πυρκαγιές καταστρέφουν άγνωστο αριθμό κατασκευών στη Νότια Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Η καταστροφή συντελείται τόσο γρήγορα που είναι αδύνατο να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα της καταστροφής. Ακολουθούν αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.

Οι Los Angeles Times αναφέρθηκαν στην καταστροφή του Zorthian Ranch στην Αλαντίνα, μιας αποικίας καλλιτεχνών που ιδρύθηκε πριν από δεκαετίες από τον αείμνηστο γλύπτη και τεχνίτη Ζιράιρ Ζόρθιαν. Δύο τεχνίτες δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι οι ίδιοι και περίπου δώδεκα καλλιτέχνες γλίτωσαν από τη φωτιά, αλλά τα ζώα που ζούσαν στην αποικία, συμπεριλαμβανομένων 40 προβάτων, χοίρων και ενός ταύρου Μπράχμαν, έτρεξαν στο δάσος.

Πολλοί καλλιτέχνες, ιδίως στην Αλταντίνα, γνωστή για την ακμάζουσα δημιουργική της κοινότητα, έχασαν τα σπίτια και τα στούντιό τους, ενώ η LAT αναφέρθηκε επίσης σε πολιτιστικά στολίδια που είτε χάθηκαν από τις πυρκαγιές είτε βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Ευτυχώς, το σπίτι των Ιμς από τα μέσα του αιώνα, ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλης, δεν υπέστη ζημιές, παρά τις φήμες. Από την άλλη το Pierson Playhouse και η βιβλιοθήκη Palisades Branch καταστράφηκαν, ανέφερε το Hyperallergic. Η καλλιτεχνική κατοικία Villa Aurora και το σπίτι του Thomas Mann φέρονται να είναι ασφαλή, αλλά «η κατάσταση στην άμεση γειτονιά της Villa Aurora είναι ιδιαίτερα άσχημη και πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα», αναφέρει ανακοίνωση του ιδρύματος.

Το ιστορικό σπίτι των ΜακΝάλι της Αλταντίνα κάηκε. Ήταν το σπίτι του Άντριου ΜακΝάλι, συνιδρυτή της εταιρείας έκδοσης χαρτών Rand McNally, ο οποίος το έχτισε το 1887. Το σπίτι είχε σχεδιαστεί με ύστερο βικτοριανό, Queen Anne στυλ και ήταν μέρος του Εθνικού Μητρώου Ιστορικών Τόπων.

Η προοδευτική εκκλησία είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο που υπάρχει για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες. Η παραγωγός του LAist, Λίμπι Ράινι, πήγε να τη δει και δήλωσε ότι το κτίριο έχει καταστραφεί.

Πυρκαγιές κατέκαψαν το κέντρο ηλικιωμένων, «καίγοντάς το ολοσχερώς» σύμφωνα με τους συνεργάτες μας στο CBS Los Angeles. Το κέντρο άνοιξε το 1982 για τη φροντίδα ηλικιωμένων στην Αλταντίνα, τη Λα Κρεσέντα και τις μη ενσωματωμένες περιοχές της Ανατολικής Πασαντίνα.

The Altadena Senior Center is burning to the ground. Firefighters say the fire hydrants up here are dry and they have to keep driving elsewhere to refill their tanks and come back up to continue the fire fight. The famous Christmas Tree Lane also on fire. #EatonFire #Altadena pic.twitter.com/nrxIvqoKFg

— John Schreiber (@johnschreiber) January 8, 2025