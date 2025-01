Πήρε φωτιά η θρυλική πινακίδα «Hollywood»;

Καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν την κομητεία του Λος Άντζελες, το ξέσπασμα μιας νέας κόλασης στους λόφους του Χόλιγουντ το απόγευμα της Τετάρτης οδήγησε στη διάδοση ψεύτικων φωτογραφιών και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονται ότι η εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ φλέγεται.

Οι εικόνες αυτές είναι κατασκευασμένες και στην πραγματικότητα το θρυλικό ορόσημο είναι ασφαλές από τις φλόγες, καθώς η φωτιά θα έπρεπε να διασχίσει έναν αυτοκινητόδρομο για να επηρεάσει την πινακίδα, σύμφωνα με το Independent.

Η φωτιά έχει επηρεάσει ωστόσο τους προβολείς που φωτίζουν την πινακίδα, επηρεάζοντας την ορατότητά της.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ενώ περισσότερα από 1.000 κτίσματα έχουν καταστραφεί και τουλάχιστον 150.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δίνουν μάχη για να περιορίσουν την καταστροφή, αν και οι προσπάθειές τους δεν βοηθούνται από τους ισχυρούς ανέμους και το ξηρό έδαφος.

Ο δημοφιλής λογαριασμός X Raw Alerts ήταν ένας από τους πρώτους που ασχολήθηκε με τη διάδοση των fake news σχετικά με την πινακίδα, αναφέροντας ότι οι εικόνες που μοιράζονται ήταν «τεχνητής νοημοσύνης».

🚨#BREAKING: The Hollywood sign is not on fire, even though a new fire has started. Numerous news accounts and other pages are sharing fake AI-generated images claiming otherwise. Here’s a current live picture of the Hollywood sign to set the record straight. pic.twitter.com/kiZrzl7kD9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 9, 2025