Οι πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες συνεχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους, προκαλώντας μια αληθινή κόλαση φωτιάς.

Από την Τετάρτη το βράδυ, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους λόφους του Χόλιγουντ, απειλώντας να καταπιούν τις γειτονιές κοντά στην καρδιά της πόλης.

Στη σκιά αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών, πέντε άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες άλλοι εκκενώνουν πανικόβλητοι τα σπίτια τους, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον εφιάλτη.

Η κόλαση φωτιάς έχει καταστρέψει κοινότητες και έχει στείλει 130.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα πάντα πίσω τους, ενώ οι εξαιρετικά θυελλώδεις και ξηρές συνθήκες καθιστούν τη μάχη των πυροσβεστών αδύνατη να σβήσει το μέγεθος της καταστροφής.

Κάθε στιγμή που περνά, οι φλόγες πλησιάζουν και φέρνουν ακατάπαυστη καταστροφή.

Οι σφοδροί άνεμοι που οδήγησαν τις φλόγες και οδήγησαν σε χαοτικές εκκενώσεις ηρέμησαν κάπως και δεν αναμενόταν να είναι τόσο ισχυροί την Πέμπτη, αν και θα μπορούσαν να ενισχυθούν ξανά στις αρχές του Σαββατοκύριακου.

Οι άνεμοι «έσπρωχναν» την φωτιά η οποία κατάπιε το ένα οικοδομικό τετράγωνο μετά το άλλο στην παραθαλάσσια γειτονιά Πασίφικ Παλισέιντς καθώς και στην Altadena, μια κοινότητα κοντά στην Pasadena.

Σχεδόν 2.000 σπίτια, επιχειρήσεις και άλλες κατασκευές έχουν καταστραφεί σε αυτές τις πυρκαγιές -που ονομάζονται πυρκαγιές Palisades και Eaton- και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί.

Περισσότερα από μισή ντουζίνα σχολεία στην περιοχή του Λος Άντζελες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

Η πυρκαγιά Palisades είναι ήδη η πιο καταστροφική στην ιστορία του Λος Άντζελες από άποψη ζημιών, ενώ οι πέντε θάνατοι που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες προέρχονται από την πυρκαγιά Eaton.

Έλληνας κάτοικος του Λος Άντζελες, μίλησε στην ΕΡΤ για τις μεγάλες πυρκαγιές που καίνε για δεύτερη μέρα στην περιοχή, αφήνοντας πίσω 5 νεκρούς.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Αεροδιαστημικής στη Σχολή Διαστημικής και Μηχανολογίας στη Νότια Καλιφόρνια, Φωκίων Εγκολφόπουλος, μίλησε στο ΕΡΤNews και περιέγραψε την κατάσταση των τελευταίων 24ωρων: «Ευτυχώς είμαστε σε μια μικρή νησίδα που δε μας πιάνει. Η φωτιά είναι δεξιά μας και αριστερά μας, όχι πολύ κοντά. Αυτό είναι καλό, αλλά τα βλέπουμε όλα. Χθες από την αυλή του σπιτιού μας βλέπαμε το Παλισέιντς που καιγόταν το βράδυ, αλλά εμείς ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το Λος Άντζελες κοντεύει να καταστραφεί».

«Αυτή τη στιγμή καίγεται το Χόλιγουντ. Η φωτιά στο Χόλιγουντ ξεκίνησε σε ένα λόφο και κατεβαίνει κάτω και φοβούνται μην κατέβει μέχρι εκεί που γίνονται τα Όσκαρ, τελείως μέσα στην πόλη. Τραγικά πράγματα, η ταχύτητα του αέρα είναι τέτοια που παρόμοια δεν έχουν ξαναδεί τα τελευταία 15 χρόνια. Έφτασε 160 χιλιόμετρα την ώρα». δήλωσε ο κ. Εγκολφόπουλος.

Σε ερώτηση για το αν έχει δει παρόμοια πυρκαγιά στο Λος Άντζελες, ο καθηγητής επισήμανε: «Έχω δει κι άλλη πυρκαγιά. Ζούσα στο Παλισέιντς πριν πολλά χρόνια και υπήρξε μια τέτοια πυρκαγιά, αλλά νομίζω αυτή που βλέπω τώρα είναι η μεγαλύτερη που έχω δει στο Λος Άντζελες. Είναι κάτι το φοβερό. Έχουν καταστραφεί τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και αυτά είναι σπίτια εκατομμυρίων. Δηλαδή κάτω από 5 εκατομμύρια σπίτι δεν υπάρχει εκεί. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, 1.000 σπίτια έχουν καεί».

Σε ερώτηση για το τι αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα για το πως προέκυψαν όλα τα μέτωπα της φωτιάς ταυτόχρονα, ο κ. Εγκολφόπουλος τόνισε: «Όταν ο αέρας έχει ταχύτητες 150-160 χλμ/ω υπάρχουν εστίες πάντα. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι εμπρησμός, αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Όμως ξέρετε κάτι, από ότι λένε στο Παλισέιντς, δηλαδή τα κανάλια, κάποιος στην αυλή του άναψε μια μικρή φωτιά και αυτή η μικρή φωτιά έχει κάψει 1.000 σπίτια. Όταν ξεσπάει μια φωτιά η πρώτη προτεραιότητα δεν είναι να βρεις ποιος το έκανε, αλλά να την σβήσεις. Και αφού την σβήσεις μετά κοιτάς ποιος την έκανε. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες που μπορεί να ξεσπάσει μια φωτιά. Μπορεί να είναι ένα βραχυκύκλωμα στα καλώδια, μπορεί άλλοι λόγοι».

Η δορυφορική φωτογραφία πιο πάνω δείχνει καθάρα το μέγεθος της εξάπλωσης των μετώπων μέσα στον αστικό ιστό.

Απεικονίζει μια κατοικημένη περιοχή στην οποία σχεδόν κάθε σπίτι καίγεται ή έχει ήδη καεί. Διακρίνονται ακόμη τα οικοδομικά τετράγωνα και οι φαρδιοί δρόμοι που δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Before/after view of burning and destroyed houses and businesses along East Altadena Drive ( 34.191, -118.130). 🛰📷: @Maxar pic.twitter.com/3wj5FBk84k

— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2025