Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Η σειρά «The Simpsons» αποχαιρετά έναν από τους μακροβιότερους χαρακτήρες της. Στο επεισόδιο της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, μια παρωδία της πολύ επιτυχημένης σειράς «Severance» με τίτλο «Seperance», οι Simpsons αποκάλυψαν την «οριστική» αποχώρηση ενός χαρακτήρα που υπήρξε βασικό στοιχείο της σειράς για σχεδόν τρεις δεκαετίες — αλλά αυτή τη φορά οι σεναριογράφοι δεν σκότωσαν κανέναν για να το πετύχουν.

Αντ’ αυτού, στο επεισόδιο της 37ης σεζόν, ο Duffman — ο δημοφιλής εκπρόσωπος της Duff Beer που μιλάει σε τρίτο πρόσωπο — ανακοίνωσε ότι η μασκότ της εταιρείας που ο ίδιος υποδύθηκε για μεγάλο μέρος της σειράς αποσύρεται οριστικά.

«Όλες οι παλιές μορφές διαφήμισης είναι πλέον ξεπερασμένες. Εκπρόσωποι εταιρειών, διαφημίσεις σε έντυπα, τηλεοπτικά σποτ. Τα σημερινά παιδιά δεν μπορούν καν να τραγουδήσουν τα σλόγκαν»

Τα ξεπερασμένα σλόγκαν

Ο Duffman, ή Barry Duffman, μοιράστηκε την είδηση με τους θεατές όταν μπήκε στο σπίτι του Homer και της Marge Simpson για να χαιρετήσει την οικογένεια. «Η Duff Corporation αποσύρθηκε οριστικά αυτόν τον χαρακτήρα», αποκάλυψε.

Όπως επεσήμανε ο Barry — ο οποίος προσπάθησε να προσλάβει τον Homer σε μια εταιρεία που ονομάζεται EOD, πριν τελικά αποπρογραμματίσει τον εαυτό του — εμφανίστηκε αργότερα στο επεισόδιο χωρίς να φοράει την κλασική στολή του Duffman. Επομένως, η αποχώρησή του μπορεί να είναι οριστική.

«Οh yeah»

Η μασκότ Duffman, με τη φωνή του Hank Azaria, δεν είναι απλά ένας τύπος που φωνάζει «oh yeah». Η μασκότ είναι γνωστή για τη χαρακτηριστική φράση της και το εξωφρενικό κοστούμι της, που περιλαμβάνει μια κόκκινη κάπα, γυαλιά ηλίου και μια ζώνη διακοσμημένη με κουτάκια μπύρας Duff.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο επεισόδιο του 1997 «The City of New York vs. Homer Simpson» και η τελευταία του εμφάνιση πριν από το επεισόδιο της Κυριακής ήταν στο επεισόδιο «P.S. I Hate You» της περασμένης σεζόν.

Η αποχώρηση του Duffman έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά το θάνατο μιας άλλης μακροχρόνιας τακτικής συνεργάτιδας των Simpsons, της οργανίστριας της Πρώτης Εκκλησίας Alice Glick, η οποία πέθανε κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος

Αντίο Alice Glick!

Η φαινομενική αποχώρηση του Duffman έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά το θάνατο μιας άλλης μακροχρόνιας τακτικής συνεργάτιδας των Simpsons, της οργανίστριας της Πρώτης Εκκλησίας Alice Glick, η οποία πέθανε κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος. Πριν από το θάνατο του χαρακτήρα της, εμφανίστηκε στην εκπομπή για 34 χρόνια και συνολικά 35 σεζόν.

Νωρίτερα στην 37η σεζόν, σε ένα επεισόδιο με τίτλο «Sashes to Sashes», το δημοτικό σχολείο του Σπρίνγκφιλντ την τίμησε σε μια τελετή μνήμης. Ο εκτελεστικός παραγωγός Tim Long δήλωσε στο People ότι η Alice έφυγε για πάντα.

«Κατά μία έννοια, η οργανίστρια Alice θα ζήσει για πάντα, μέσα από την όμορφη μουσική που έφτιαξε», είπε. «Αλλά από μια άλλη, πιο σημαντική έννοια, ναι, είναι νεκρή σαν ένα καρφί».

*Το Simpsons προβάλλεται στο FX, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω Cosmote TV, Nova και Vodafone TV, ενώ οι σειρά προβάλλεται και στο Disney+

*Με στοιχεία από people.com