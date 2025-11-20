Θα ζει πάντα μέσα από τη μουσική της: Οι Simpsons πεθαίνουν (ξανά) την Άλις Γκλικ

Το The Simpsons αποχαιρετά έναν από τους διακριτικούς αλλά σταθερούς χαρακτήρες του. Στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου («Sashes to Sashes»), η Άλις Γκλικ —η οργανίστρια της Πρώτης Εκκλησίας του Σπρίνγκφιλντ— «φεύγει» οριστικά από τη σειρά, όπως αποκάλυψαν οι δημιουργοί, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Η σκηνή του θανάτου έρχεται απρόσμενα στην αρχή του επεισοδίου: ο πάστορας Λάβτζοϊ διακόπτεται κατά τη διάρκεια του κηρύγματος από ένα εκκωφαντικό σόλο εκκλησιαστικού οργάνου, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι η Άλις έχει σωριαστεί στα πλήκτρα, χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο συμπαραγωγός της σειράς Τιμ Λονγκ επιβεβαίωσε ότι αυτή τη φορά ο θάνατος είναι τελεσίδικος — παρότι στο παρελθόν η σειρά είχε «παίξει» με το ενδεχόμενο. «Θα ζει μέσα από τη μουσική της, αλλά, ναι, είναι νεκρή σαν καρφί στο φέρετρο», είπε χαριτολογώντας στο EW.

Παρότι η σκηνή λειτουργεί ως εισαγωγή, ο θάνατος της Άλις πυροδοτεί μια νέα πλοκή στο σχολείο: η περιουσία της καταλήγει ως δωρεά για τη δημιουργία μουσικού προγράμματος, κάτι που ενθουσιάζει τη Λίσα, ενώ ο Τζο Κουίμπι Γ΄ προσπαθεί να αξιοποιήσει τα χρήματα για ένα τριήμερο μουσικό φεστιβάλ.

Η Άλις Γκλικ

Η Άλις έκανε το ντεμπούτο της το 1991 στο επεισόδιο «Three Men and a Comic Book», αρχικά με τη φωνή της Κλόρις Λίτσμαν και αργότερα της Τρες ΜακΝιλ. Ενδιαφέρον είναι ότι η σειρά είχε δείξει ξανά τον θάνατό της στο επεισόδιο «Replaceable You» της 23ης σεζόν (2011), όπου πέθανε από ένα ρομποτικό κατοικίδιο σε μορφή φώκιας στο γηροκομείο—εξέλιξη που τελικά δεν είχε καμία επίδραση στο «κανόνι» της σειράς και αγνοήθηκε στα επόμενα επεισόδια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που The Simpsons «παίζει» με τη θνητότητα των βασικών του χαρακτήρων. Πρόσφατα, ένα flash-forward επεισόδιο έδειξε τη Μαρτζ να πεθαίνει στο μέλλον, με τον συμπαραγωγό Ματ Σέλμαν να διευκρινίζει πως τέτοιες αφηγήσεις δεν επηρεάζουν τη συνεχή ιστορία της σειράς. Όπως είπε στο EW, η χρονολογική συνοχή «δεν αποτελεί προτεραιότητα» για τους δημιουργούς: «Η ιστορία και οι χαρακτήρες έρχονται πρώτοι· οι κανόνες ενός κινηματογραφικού σύμπαντος που δεν έχουμε, έρχονται δεύτεροι.»