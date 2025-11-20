magazin
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Θα ζει πάντα μέσα από τη μουσική της: Οι Simpsons πεθαίνουν (ξανά) την Άλις Γκλικ
Culture Live 20 Νοεμβρίου 2025 | 06:02

Θα ζει πάντα μέσα από τη μουσική της: Οι Simpsons πεθαίνουν (ξανά) την Άλις Γκλικ

Μετά από 34 χρονια παρουσίας, οι Simpsons σκότωσαν οριστικά τον χαρακτήρα της Άλις Γκλικ, που στο παρελθόν είχε «ξαναπεθάνει»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Το The Simpsons αποχαιρετά έναν από τους διακριτικούς αλλά σταθερούς χαρακτήρες του. Στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου («Sashes to Sashes»), η Άλις Γκλικ —η οργανίστρια της Πρώτης Εκκλησίας του Σπρίνγκφιλντ— «φεύγει» οριστικά από τη σειρά, όπως αποκάλυψαν οι δημιουργοί, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Η σκηνή του θανάτου έρχεται απρόσμενα στην αρχή του επεισοδίου: ο πάστορας Λάβτζοϊ διακόπτεται κατά τη διάρκεια του κηρύγματος από ένα εκκωφαντικό σόλο εκκλησιαστικού οργάνου, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι η Άλις έχει σωριαστεί στα πλήκτρα, χωρίς τις αισθήσεις της.

YouTube thumbnail

Ο συμπαραγωγός της σειράς Τιμ Λονγκ επιβεβαίωσε ότι αυτή τη φορά ο θάνατος είναι τελεσίδικος — παρότι στο παρελθόν η σειρά είχε «παίξει» με το ενδεχόμενο. «Θα ζει μέσα από τη μουσική της, αλλά, ναι, είναι νεκρή σαν καρφί στο φέρετρο», είπε χαριτολογώντας στο EW.

Παρότι η σκηνή λειτουργεί ως εισαγωγή, ο θάνατος της Άλις πυροδοτεί μια νέα πλοκή στο σχολείο: η περιουσία της καταλήγει ως δωρεά για τη δημιουργία μουσικού προγράμματος, κάτι που ενθουσιάζει τη Λίσα, ενώ ο Τζο Κουίμπι Γ΄ προσπαθεί να αξιοποιήσει τα χρήματα για ένα τριήμερο μουσικό φεστιβάλ.

Η Άλις Γκλικ

Η Άλις έκανε το ντεμπούτο της το 1991 στο επεισόδιο «Three Men and a Comic Book», αρχικά με τη φωνή της Κλόρις Λίτσμαν και αργότερα της Τρες ΜακΝιλ. Ενδιαφέρον είναι ότι η σειρά είχε δείξει ξανά τον θάνατό της στο επεισόδιο «Replaceable You» της 23ης σεζόν (2011), όπου πέθανε από ένα ρομποτικό κατοικίδιο σε μορφή φώκιας στο γηροκομείο—εξέλιξη που τελικά δεν είχε καμία επίδραση στο «κανόνι» της σειράς και αγνοήθηκε στα επόμενα επεισόδια.

YouTube thumbnail

Δεν είναι η πρώτη φορά που The Simpsons «παίζει» με τη θνητότητα των βασικών του χαρακτήρων. Πρόσφατα, ένα flash-forward επεισόδιο έδειξε τη Μαρτζ να πεθαίνει στο μέλλον, με τον συμπαραγωγό Ματ Σέλμαν να διευκρινίζει πως τέτοιες αφηγήσεις δεν επηρεάζουν τη συνεχή ιστορία της σειράς. Όπως είπε στο EW, η χρονολογική συνοχή «δεν αποτελεί προτεραιότητα» για τους δημιουργούς: «Η ιστορία και οι χαρακτήρες έρχονται πρώτοι· οι κανόνες ενός κινηματογραφικού σύμπαντος που δεν έχουμε, έρχονται δεύτεροι.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»
Extraterrestrial 19.11.25

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

Οι νέες υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων φέρνουν στο προσκήνιο τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ ταινίες όπως το «Sirāt», το «Ένα απλό ατύχημα» και η «Συναισθηματική αξία» κυριαρχούν στη λίστα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία
Συνέντευξη 19.11.25

«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία

Μετρώντας πάνω από μια δεκαετία στον χώρο του stand-up, ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει αυτή την περίοδο την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω», ακροβατώντας μεταξύ σάτιρας, μουσικής και πολιτικής ορθότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Συγκινητικό 18.11.25

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Από τον Έλβις και τον Φρανκ Σινάτρα έως το Playboy, οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ ήταν από τις πιο διάσημες χορεύτριες της Ευρώπης τη δεκαετία του '60. Στις 17 Νοεμβρίου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους σε ηλικία 89 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση
Culture Live 18.11.25

Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση

Το Ηραίο της Σάμου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της ιωνικής αρχιτεκτονικής.

Σύνταξη
Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»
Πρόκληση 18.11.25

Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
«Απρόβλεπτες εξελίξεις» 17.11.25

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας
Culture Live 17.11.25

H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας

Το «Straten van Toen» είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel και στηρίζεται σε εργαλεία ΑΙ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 20.11.25

Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Kλίμα: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας
Κλίμα 20.11.25

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε, στο πλαίσιο συμβιβασμού, ότι η Τουρκία είναι εντέλει η χώρα που θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο