15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
16 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Ο σεναριογράφος των Simpsons, Ματ Σέλμαν, δήλωσε στο περιοδικό People ότι υπάρχει ένας διάσημος που όλοι ζητούν να συμμετάσχει ως guest star στη σειρά κινουμένων σχεδίων.

Ο Σέλμαν, ο οποίος είναι και ο showrunner των Simpsons, μίλησε στο περιοδικό με αφορμή το πάρτι για το 800ό επεισόδιο της σειράς και ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο πιο περιζήτητος guest star -τον οποίο ακόμη το κοινό (ούτε και οι ίδιοι) δεν έχει δει.

«Ο Γουίλ Φέρελ», απάντησε. «Έλα, Γουίλ. Συνεχίζουμε να γράφουμε υπέροχα πράγματα για σένα», πρόσθεσε, απευθυνόμενος (νοητά) στον ηθοποιό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, για να αναφέρουμε μερικούς.

Μαγεία

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο περιοδικό People, ο Σελμάν μίλησε επίσης για το γεγονός ότι πολλές φορές το σενάριο της σειράς φαίνεται να προβλέπει το μέλλον.

«Όσο περισσότερο προσπαθείς να προβλέψεις ή να μην προβλέψεις, τόσο περισσότερο χαλάς τις προβλέψεις. Οπότε πρέπει απλά να αφήσεις τα πράγματα να συμβούν», είπε.

«Οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν στη μαγεία. Και είναι η μαγεία πραγματική; Λοιπόν, είναι πραγματική στο μυαλό των ανθρώπων. Οπότε ίσως είναι αληθινή. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι όντως αληθινή. Όμως, ό,τι και να είναι, οι συμπτώσεις είναι πραγματικές», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: O Γουίλ Φέρελ στην ταινία «Daddy’s Home»

Ο σύγχρονος άνθρωπος

Ο Ματ Σέλμαν μίλησε επίσης για το 800ό επεισόδιο της σειράς, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο FOX, αποκαλύπτοντας πώς δημιουργήθηκε η πλοκή του.

«Ευτυχώς, έχω τους καλύτερους σεναριογράφους στον κόσμο που σκέφτονται ιδέες για μένα και εγώ απλά παίρνω τα εύσημα», αστειεύτηκε. «Αλλά ήθελαν να κάνουν μια εκπομπή, μια από τις αστείες ταξιδιωτικές εκπομπές μας με θέμα τη Φιλαδέλφεια».

Ο Σέλμαν αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείο του επεισοδίου που ξεχωρίζει: «Η ομιλία της Marge στο τέλος για το ταξίδι και το συναισθηματικό κόστος της ιδιοκτησίας ενός κατοικίδιου».

«Νομίζω ότι είναι τόσο καλό όσο οτιδήποτε άλλο έχει κάνει η σειρά στο πνεύμα της σκληρής, βασανιστικής, πραγματικής οπτικής του [συνδημιουργού της σειράς] Τζέιμς Μπρουκς για το πώς είναι να είσαι ένας συναισθηματικός άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή», εξήγησε ο Σέλμαν.

«Έτσι, όσο αστεία και ανόητη είναι η ομιλία στο τέλος, είναι [επίσης] μια ερωτική επιστολή προς τον [Τζέιμς]. Είναι μια ερωτική επιστολή προς τη σειρά. Είναι μια ερωτική επιστολή προς τα κατοικίδια. Είναι μια ερωτική επιστολή προς τη Marge. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

