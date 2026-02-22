Ο Μίλνερ έγραψε ιστορία και συνεχίζει απτόητος – «Δεν σκέφτομαι το τέλος της καριέρας μου»

Ο Τζέιμς Μίλνερ έγραψε ιστορία παίζοντας στον σαββατιάτικο αγώνα της Μπράιτον με την Μπρέντφορντ (νίκη για τους «γλάρους» με 2-0) καθώς ο Άγγλος μέσος έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο 40χρονος Μίλνερ έφτασε τις 654 συμμετοχές στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου ξεπερνώντας τον πρώην συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Σίτι, Γκάρεθ Μπάρι και κρίνοντας κάποιος από τις δηλώσεις του, δεν σκοπεύει να βάλει τέλος στην καριέρα του, παρά το ότι το ρεκόρ είναι πλέον στα δικά του χέρια.

«Είναι η πείνα που σε κάνει να θέλεις να γίνεσαι καλύτερος μέρα με την μέρα είτε μιλάμε για παιχνίδι είτε για προπόνηση κι εγώ έχω αυτή την πείνα.

Βλέπω δίπλα μου στην ομάδα πολλά νέα παιδιά και θέλω να συμβάλω στην πρόοδο της καριέρας τους.

Θέλω να τους δώσω ώθηση να πετύχουν πολλά πράγματα και να φτάσουν ψηλά σε νεαρή ηλικία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μίλνερ και πρόσθεσε.

Record breaker 🏅 James Milner drops retirement hint after reaching Premier League milestonehttps://t.co/XQgZBC9kPI pic.twitter.com/ECVIeJ1Zhj — Mirror Football (@MirrorFootball) February 21, 2026

«Έχω αυτή την διάθεση για το παιχνίδι κάθε μέρα κι αυτό είναι που μετράει για μένα, δεν έχω σκεφτεί το τέλος της καριέρας μου.

Νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω πράγματα ακόμα στην ομάδα μου και αυτό είναι σημαντικό. Κάποιες φορές αισθάνομαι ότι θα ήθελα να παίζω περισσότερο, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε κάθε ομάδα.

Πρέπει ο προπονητής να φροντίζει και τις καριέρες των νέων παιδιών. Το σίγουρο είναι πως τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα στο ποδόσφαιρο.

Πέρυσι είχα έναν τραυματισμό και για κάποιο διάστημα δεν μπορούσα ούτε να σηκώσω το πόδι μου. Κάνω μεγάλη προσπάθεια για να συνεχίσω γιατί μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε θα δούμε πως θα πάνε τα πράγματα του χρόνου».

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στο ρεκόρ του Τζέιμς Μίλνερ αναφέρθηκε ο πρώην άσος της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Ο Τζέιμς είναι ένας εκπληκτικός τύπος και ήταν τιμή για μένα που ήταν δεύτερος αρχηγός στην Λίβερπουλ. Με βοήθησε σημαντικά όχι μόνο με την δουλειά του στο γήπεδο αλλά και με την συμπεριφορά του μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας.

Είμαστε φίλοι κι εκτός αγωνιστικών χώρων και οι σύζυγοι μας κάνουν πολύ παρέα. Εκτός από σπουδαίος παίκτης είναι και πολύ καλός φίλος».

Ο Μίλνερ θέλει λοιπόν να συνεχίσει το ποδόσφαιρο και την επόμενη σεζόν και το ερώτημα είναι η Μπράιτον θα του δώσει νέο συμβόλαιο.