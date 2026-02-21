Η Μπέρνλι σόκαρε την Τσέλσι στο 90′ (1-1) – Διπλό της Μπράιτον (0-2)
Η Μπέρνλι σόκαρε την Τσέλσι στις καθυστερήσεις ισοφαρίζοντας σε 1-1, με την Μπράιτον να επικρατεί της Μπρέντφορντ 2-0 και την Άστον Βίλα να μένει το 1-1 απέναντι στη Λιντς.
Τη νίκη μέσα από τα χέρια της έχασε η Τσέλσι απέναντι στην Μπέρνλι, με τους φιλοξενούμενους να… κλέβουν την ισοπαλία (1-1) στις καθυστερήσεις, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League.
Οι Λονδρέζοι ευτύχισαν να προηγηθούν με δράστη τον Ζοάο Πέδρο στο 4ο λεπτό της συνάντησης, όμως οι φιλοξενούμενοι είπαν την τελευταία κουβέντα με τον Φλέμινγκ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 1-1.
Σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Τζέιμς Μίλνερ, που έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του πρωταθλήματος, η Μπράιτον πέρασε από την έδρα της Μπρέντφορντ επικρατώντας 2-0, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μένει στον πάγκο. Τα γκολ για τους «γλάρους» σημείωσαν οι Ντιέγκο Γκόμεζ στο 30′ και Ντάνι Γουέλμπεκ στο 45’+1′.
Τέλος, η Άστον Βίλα μπόρεσε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Λιντς, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Ο Άντον Σταχ άνοιξε το σκορ για τα «παγώνια» στο 31ο λεπτό, ωστόσο οι «χωριάτες» είχαν απάντηση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με τον Τάμι Έιμπραχαμ στο 88′ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:
Άστον Βίλα – Λιντς 1-1
Μπρέντφορντ – Μπράιτον 0-2
Τσέλσι – Μπέρνλι 1-1
21/2 19:30 Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ
21/2 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ
22/2 16:00 Νότιγχαμ – Λίβερπουλ
22/2 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς
22/2 16:00 Σάντερλαντ – Φούλαμ
22/2 18:30 Τότεναμ – Άρσεναλ
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
27/02 22:00 Γουλβς – Άστον Βίλα
28/02 14:30 Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ
28/02 17:00 Μπέρνλι – Μπρέντφορντ
28/02 17:00 Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
28/02 17:00 Νιούκαστλ – Έβερτον
28/02 19:30 Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
01/03 16:00 Μπράιτον – Νότιγχαμ
01/03 16:00 Φούλαμ – Τότεναμ
01/03 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας
01/03 18:30 Άρσεναλ – Τσέλσι
