# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 12:45

Δεκαέξι από τα δεκαεννιά προγράμματά τους έχουν πλέον λάβει την τελική έγκριση που απαιτείται για την εξασφάλιση των πρώτων εκταμιεύσεων κεφαλαίων της ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ασφάλεια της ΕΕ, δεκαέξι από τα δεκαεννέα εθνικά σχέδια επενδύσεων στον τομέα της άμυνας έχουν πλέον λάβει την τελική έγκριση που απαιτείται, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πρώτες εκταμιεύσεις κεφαλαίων.  

Πρόκειται για χρηματοδότηση που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), ενός φιλόδοξου χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Την Τρίτη, οι υπουργοί Οικονομικών ενέκριναν τα εθνικά σχέδια οκτώ ακόμη κρατών-μελών, συνολικής αξίας 74 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα σχέδια αυτά προέρχονται από την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, και αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται μέσω του SAFE.  

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόνο η Πολωνία υπέβαλε αίτημα που ξεπερνά τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το εύρος των αμυντικών της φιλοδοξιών. 

Η διαδικασία έγκρισης και τα επόμενα βήματα 

Η τελική έγκριση των σχεδίων αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από τη σύναψη δανειακών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εκταμίευση προκαταβολών, σύμφωνα με το euronews.

Οι προκαταβολές μπορούν να φτάσουν έως και το 15% των συνολικών κονδυλίων που έχει ζητήσει κάθε κράτος-μέλος. Στη συνέχεια, η αποδέσμευση επιπλέον δόσεων θα εξαρτάται από τακτικές ενημερώσεις και την πρόοδο υλοποίησης που θα υποβάλλουν τα κράτη στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ. 

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης μιας πρώτης δέσμης σχεδίων, συνολικής αξίας 38 δισεκατομμυρίων ευρώ, από χώρες όπως το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Ισπανία, η Κροατία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Συνολικά, 19 κράτη-μέλη υπέβαλαν αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του SAFE, ενώ η Τσεχία, η Γαλλία και η Ουγγαρία αναμένουν ακόμη την έγκριση της Επιτροπής προτού τα σχέδιά τους τεθούν προς τελική επικύρωση από τους υπουργούς. 

Το SAFE στο πλαίσιο του Readiness 2030 

Το SAFE αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρύτερου σχεδίου «Readiness 2030», με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να κινητοποιήσει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.  

Στόχος είναι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και η επιτάχυνση της κοινής προμήθειας κρίσιμου αμυντικού εξοπλισμού. 

Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε προϊόντα άμυνας προτεραιότητας, όπως πυρομαχικά και πύραυλοι, συστήματα πυροβολικού, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τεχνολογίες αντιμετώπισής τους, καθώς και συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία κρίσιμων υποδομών και διαστημικών πόρων, στην κυβερνοασφάλεια, στην τεχνητή νοημοσύνη και στα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. 

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και οικονομικά οφέλη 

Ένα από τα βασικά κριτήρια του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.  

Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκής κατασκευής, με ανώτατο όριο 35% στο κόστος εξαρτημάτων που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ ή της Ουκρανίας. Με τον τρόπο αυτό, η Ένωση επιδιώκει να περιορίσει τις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες και να ενισχύσει την τεχνολογική και βιομηχανική της βάση. 

Επιπλέον, το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα επωφελές για κράτη-μέλη με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα. Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δανείζεται με ευνοϊκότερους όρους από ό,τι πολλές εθνικές κυβερνήσεις, μπορεί να προσφέρει προσιτά και μακροπρόθεσμα δάνεια, εξασφαλίζοντας καλύτερα επιτόκια για τους συμμετέχοντες. 

Προοπτικές επέκτασης του προγράμματος 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ήδη επισημάνει στα τέλη του προηγούμενου έτους ότι το έντονο ενδιαφέρον των κρατών-μελών – με αιτήματα που υπερέβησαν συνολικά τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ – καταδεικνύει τη δυναμική του προγράμματος. 

 Το γεγονός ότι το SAFE υπερκαλύφθηκε ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντική επέκτασή του. 

Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, το SAFE δεν αποτελεί απλώς ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά μια στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Μέσα από τη συντονισμένη επένδυση και την κοινή δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να μετατρέψει την ανάγκη για ασφάλεια σε ευκαιρία για βαθύτερη ολοκλήρωση και ισχυρότερη παρουσία στη διεθνή σκηνή. 

 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
Κοινή ανακοίνωση 17.02.26

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη

Μία σειρά από κράτη της περιοχής αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδονησία καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρήσει περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία»

Σύνταξη
Ουκρανία: Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων
Νέες δηλώσεις Τραμπ 17.02.26

Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ - Με νέες του δηλώσεις ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Κίεβο

Σύνταξη
Ινδονησία: Γιγαντιαία καταβόθρα επεκτείνεται και καταπίνει αγροτικές εκτάσεις – Βίντεο
Κόσμος 17.02.26

Τρομακτικό βίντεο: Γιγαντιαία καταβόθρα επεκτείνεται και καταπίνει αγροτικές εκτάσεις στην Ινδονησία

Υπολογίζεται ότι η καταβόθρα που απειλεί αγροτικές κοινότητες στην Ινδονησία έχει έκταση, περίπου το μέγεθος τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου της Premier League

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Συνδεσιμότητα 17.02.26

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ελβετία 17.02.26

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Χοσέ Αντόνιο Καστ 17.02.26

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)

Μετά από 4 χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιταλία η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, επέστρεψε σπίτι της στις ΗΠΑ και ξεκινά με χαμόγελο τη μακρά περίοδο της αποκατάστασής της.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 17.02.26

Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός τίθενται σε κυκλοφορία την Τρίτη από τις 17:00 και θα είναι διαθέσιμα ως την Πέμπτη στις 11:00 ή μέχρι την εξάντλησή τους, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Σύνταξη
