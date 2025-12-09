newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
ΚΥΣΕΑ με θέμα εξοπλιστικά, SAFE και διεθνείς εξελίξεις
Πολιτική Γραμματεία 09 Δεκεμβρίου 2025 | 20:09

ΚΥΣΕΑ με θέμα εξοπλιστικά, SAFE και διεθνείς εξελίξεις

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικά, ενώ έγινε ενημέρωση και για τις διεθνείς εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Εξοπλιστικά, η ελληνική πρόταση για τον κανονισμό SAFE και οι διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε την Τρίτη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εξοπλιστικά και SAFE

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στο ΚΥΣΕΑ εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036. Ενώ έγινε ενημέρωση και για την καινοτομία στις Ενοπλες Δυνάμεις και τη δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.

Μεταξύ των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν είναι αυτά που είχαν λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτά συγκαταλλέγονται και οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων PULS που στόχο έχουν να ενισχύοσουν την Άμυνα στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η Ελλάδα κατέληξε στα PULS μετά από διαπραγμάτευση με το Ισραήλ και θα προμηθευθεί 36 συστήματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Predator Hawk, με δυνατότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα.

Ένα όπλο που θα είναι βασικό στοιχείο της «Ασπίδας του Αχιλλέα», η ανάπτυξη της οποίας προχωρά, ίσως και πιο γρήγορα από το σχεδιασμό που είχε αναφέρει αρχιά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισραηλινοί όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in είχαν επανέλθει αρκετές φορές και κατά την περίοδο πριν τη Συμφωνία του Σαρμ ελ Σέιχ και την ιδιαίτερα εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα ζητώντας από την Ελλάδα να προχωρήσει τις εκκρεμότητες όσον αφορά ισραηλινά αμυντικά συστήματα.

Όσον αφορά το SAFE η Ελλάδα θα προχωρήσει ξανά στην υποβολή της πρότασης, όπως την θέλει η Κομισιόν, δηλαδή με τα προγράμματα να φτάνουν στο όριο των 787 εκατομυρίων χωρίς αναφορά σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο του προγράμματος.

Στο SAFE η Ελλάδα έχει συμπεριλάβει διαστημικά προγράμματα, μη επανδρωμένα συστήματα, το σύγχρονο μαχητή, με την Αθήνα να εστιάζει σε εμβληματικά προγράμματα και νέες τεχνολογίες όπως επεσήμαναν αρμόδιες πηγές στο in.

Και οι διεθνείς εξελίξεις στο ΚΥΣΕΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ωστόσο πέρα από τα εξοπλιστικά και η ενημέρωση για τα περιφερειακά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά και την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Στο τραπέζι μπήκε σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα της Ουκρανίας αλλά και της Μέσης Ανατολής, με τις εκτιμήσεις για τις εξελίξεις να είναι μάλλον απαισιόδοξες, όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας
Πολιτική 09.12.25

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας

Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα η δίκη των υποκλοπών. Πως η ΕΥΠ παρεμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ σύμφωνα με την κατάθεση του Χρήστου Ράμμου και τα ερωτήματα που προκύπτουν για αποφάσεις που πάρθηκαν από την εισαγγελέα του ΑΠ Γεωργία Αδειλίνη, τον αντιεισαγγελέα του ΑΠ Αχιλλέα Ζήση και τον εισαγγελέα του ΑΠ Ισίδωρο Ντογιάκο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλευτές ΝΔ σε υπουργείο Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ: Προχωρήστε στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος Μ23
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Εσωκομματικά πυρά σε υπουργείο Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ για αποζημιώσεις αγροτών

Ανακοίνωση βουλευτών της ΝΔ στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Ζητούν να δοθούν οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23) στους δικαιούχους.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σημειώνοντας ότι περιγράφεται «ένα γαλάζιο δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων» 

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών
in Confidential 09.12.25

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές κινητοποιήσεις 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση
Νέα Αριστερά 08.12.25

Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει ότι «για εγκληματικές ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αλλά ο πρωθυπουργός «φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς να διερευνηθεί».

Σύνταξη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική 08.12.25

Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών

Απανωτά «καρφιά» στην ομιλία Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για κρίση συνολικά των θεσμών, με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και το ζήτημα της απαξίωσης της Βουλής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
Αθλητισμός & Σπορ 09.12.25

Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»

Χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ, ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ομάδα του για να έχει ελπίδες πρόκρισης, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
Ουκρανία 09.12.25

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ΗΠΑ θέτουν νέο τελεσίγραφο στην Ουκρανία με καταληκτική ημερομηνία τις 25 Δεκεμβρίου για να απαντήσει στην πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας των 28 σημείων. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τον Ζελένσκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της [βίντεο]
Σούπερ έκπληξη 09.12.25

Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της

Τρυφερό στιγμιότυπο από ένα κρύο δραμινό βράδυ. Οι αγρότες, μαζί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους της αστυνομικού, της τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κι εκείνη έσβησε το κεράκι κι έκανε την ευχή της.

Σύνταξη
Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid

Τι είπε ο Λανουά για επίμαχες φάσεις της 13ης αγωνιστικής, όμως δεν σχολίασε αν υπάρχει αποβολή του Ιβανούσετς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη ούτε αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αντόνιο Κόστα 09.12.25

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
Μπλόκο Σιάτιστας 09.12.25

Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη

Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας
Πολιτική 09.12.25

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας

Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα η δίκη των υποκλοπών. Πως η ΕΥΠ παρεμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ σύμφωνα με την κατάθεση του Χρήστου Ράμμου και τα ερωτήματα που προκύπτουν για αποφάσεις που πάρθηκαν από την εισαγγελέα του ΑΠ Γεωργία Αδειλίνη, τον αντιεισαγγελέα του ΑΠ Αχιλλέα Ζήση και τον εισαγγελέα του ΑΠ Ισίδωρο Ντογιάκο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ρύθμιση για διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου – Ξεμπλοκάρουν 14.000 υποθέσεις
Ελλάδα 09.12.25

Ρύθμιση για διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου - Ξεμπλοκάρουν 14.000 υποθέσεις

Ετσι, θα ξεμπλοκάρουν και όσες διαθήκες παραμένουν προς δημοσίευση φέρνοντας έσοδα και για το δημόσιο από την πληρωμή των αναλογούντων φόρων κληρονομιάς.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)
Champions League 09.12.25

Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα», νικώντας 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν συντριπτικά καλύτεροι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ν. Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975: «Η Δημοκρατία είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται»
«Ο Νόμος των Νόμων» 09.12.25

Ν. Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975: «Η Δημοκρατία είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται»

Την επετειακή έκθεση της Βουλής «Το δικό μας Σύνταγμα 1975–2025» προλόγισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια του Συντάγματος που καθόρισε τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;
Σώμα-project 09.12.25

Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;

Η έκρηξη σε «μη επεμβατικές» πρακτικές υπόσχεται «άμεση αναβάθμιση», αλλά πίσω από την τελειότητα των social media κρύβονται κίνδυνοι, υπερβολές και μια νέα εμμονή που μετατρέπει το σώμα σε διαρκές project

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 09.12.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη
Ελλάδα 09.12.25

«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις

Σύνταξη
