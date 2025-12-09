ΚΥΣΕΑ με θέμα εξοπλιστικά, SAFE και διεθνείς εξελίξεις

Εξοπλιστικά, η ελληνική πρόταση για τον κανονισμό SAFE και οι διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε την Τρίτη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εξοπλιστικά και SAFE

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στο ΚΥΣΕΑ εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036. Ενώ έγινε ενημέρωση και για την καινοτομία στις Ενοπλες Δυνάμεις και τη δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.

Μεταξύ των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν είναι αυτά που είχαν λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτά συγκαταλλέγονται και οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων PULS που στόχο έχουν να ενισχύοσουν την Άμυνα στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η Ελλάδα κατέληξε στα PULS μετά από διαπραγμάτευση με το Ισραήλ και θα προμηθευθεί 36 συστήματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Predator Hawk, με δυνατότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα.

Ένα όπλο που θα είναι βασικό στοιχείο της «Ασπίδας του Αχιλλέα», η ανάπτυξη της οποίας προχωρά, ίσως και πιο γρήγορα από το σχεδιασμό που είχε αναφέρει αρχιά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισραηλινοί όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in είχαν επανέλθει αρκετές φορές και κατά την περίοδο πριν τη Συμφωνία του Σαρμ ελ Σέιχ και την ιδιαίτερα εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα ζητώντας από την Ελλάδα να προχωρήσει τις εκκρεμότητες όσον αφορά ισραηλινά αμυντικά συστήματα.

Όσον αφορά το SAFE η Ελλάδα θα προχωρήσει ξανά στην υποβολή της πρότασης, όπως την θέλει η Κομισιόν, δηλαδή με τα προγράμματα να φτάνουν στο όριο των 787 εκατομυρίων χωρίς αναφορά σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο του προγράμματος.

Στο SAFE η Ελλάδα έχει συμπεριλάβει διαστημικά προγράμματα, μη επανδρωμένα συστήματα, το σύγχρονο μαχητή, με την Αθήνα να εστιάζει σε εμβληματικά προγράμματα και νέες τεχνολογίες όπως επεσήμαναν αρμόδιες πηγές στο in.

Και οι διεθνείς εξελίξεις στο ΚΥΣΕΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ωστόσο πέρα από τα εξοπλιστικά και η ενημέρωση για τα περιφερειακά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά και την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Στο τραπέζι μπήκε σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα της Ουκρανίας αλλά και της Μέσης Ανατολής, με τις εκτιμήσεις για τις εξελίξεις να είναι μάλλον απαισιόδοξες, όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές.