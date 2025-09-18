Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Να βρει μία ισορροπία στα ελληνοτουρκικά, ανάμεσα στην ρητορική που επιβάλλει η ικανοποίηση του κοινού στα δεξιά της ΝΔ και στα «ήρεμα νερά» επιχειρεί η κυβέρνηση.

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του (ΑΝΤ1) επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, με την κυβέρνηση ωστόσο να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί από την ρητορική που δείχνει να περνάει στο κοινό δεξιά της ΝΔ, ενώ την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι θέλει να διατηρήσει τα ήρεμα νερά με την Τουρκία.

Σε μία προσπάθεια να υποστηρίξει την διπλωματική προσπάθεια της Ελλάδας αλλά και να δείξει ότι η χώρα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σημειώνοντας τα βήματα που έγιναν με την κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, στην κατάθεση πρότασης από τη Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το ζήτημα του Πίρι Ρέις τέθηκε στο ΚΥΣΕΑ ενώ αναφερόμενος στην αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας που διέταξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε πως «οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή, μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου».

Για να επαναλάβει σχετικά με την τουρκική navtex πως «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα «γκρίζων ζωνών», ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Όπως είπε ο Μητσοτάκης «μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας. Και αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο «κόκκινο» και ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης», απορρίπτοντας το ενδεχόμενο «θερμού επεισοδίου» με την Τουρκία.

Και αν η ελληνική διπλωματία επιδιώκει την συνέχιση των ήρεμων νερών, δυνάμεις εντός ΝΔ δείχνουν να επιλέγουν την ρητορική της έντασης, καθώς πάντα προσέγγιζε ψηφοφόρους.

Ο Γεραπετρίτης την Τετάρτη ενημέρωσε το ΚΥΣΕΑ για τις κινήσεις της Τουρκίας, καθώς και για την κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας είχε συνάντηση με ορισμένους βουλευτές της ΝΔ, που ασχολούνται με τα διεθνή προκειμένου να τους εξηγήσει και τις εξελίξεις με τη Λιβύη.

Εξελίξεις που περιλαμβάνουν την έναρξη διαλόγου Αθήνας – Τρίπολης για καθορισμό ΑΟΖ, με τις τεχνικές επιτροπές να έχουν την πρώτη τους συνάντηση την Τετάρτη.

Ο Γεραπετρίτης στο ΚΥΣΕΑ ενημέρωσε για την ατζέντα και της συνάντησης του με το ασκώντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης που βρέθηκε στην Αθήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρθηκε και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαιρετικές», αλλά και στις

εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την κυβέρνηση να εξακολουθεί να μην μιλά για γενοκτονία στη Γάζα, αλλά για τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή.

Με τη Λιβύη να παραμένει ένα εξαιρετικά δύσκολο αλλά απαραίτητο να κερδηθεί στοίχημα για την Ελλάδα, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – εφόσον επιτευχθεί συμφωνία Αθήνας – Τρίπολης σε βάθος χρόνους – από την ίδια την κυβέρνηση της Τρίπολης. Κρίσιμες και οι σχέσεις Τουρκίας – Λιβύης,

Ένα στοίχημα που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και ισορροπίες και σίγουρα όχι περιττές εντάσεις στην περιοχή.

Σε ένα περιβάλλον μακράς προεκλογικής περιόδου, όπως δείχνει να διαμορφώνεται, ωστόσο είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι ισορροπίες που απαιτούνται στα εθνικά, ώστε να υπάρχει πρόοδος σε πεδία όπως της Λιβύης, αλλά και ηρεμία στα ελληνοτουρκικά.

Και σίγουρα για την οποιαδήποτε πρόοδο απαιτείται η ύπαρξη συνεννόησης ανάμεσα στο τρίγωνο Μεγάρου Μαξίμου, Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία αυτή τη στιγμή ορισμένες φορές μοιάζει να χάνεται στη μετάφραση…