Sublimage της Chanel – Το μαγικό τζίνι της περιποίησης του δέρματος κλεισμένο σε μπουκάλια
05 Απριλίου 2026

Ένα workshop της Chanel για τη σειρά Sublimage και την κρέμα Sublimage Le Baume, το απόλυτο προϊόν περιποίησης για το δέρμα που έχει εξασθενήσει λόγω των ρύπων ή των καλλυντικών επεμβάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Η σειρά Sublimage της Chanel αποτελεί έναν ύμνο στην απόλυτη πολυτέλεια φροντίδας και την επιστήμη της ομορφιάς. Εμπνευσμένη από τη δύναμη της φύσης και ενισχυμένη με την πιο προηγμένη δερματολογική έρευνα, η Sublimage δεν είναι απλώς μια συλλογή περιποίησης, είναι μια εμπειρία αναγέννησης για το δέρμα.

Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται η πολύτιμη Vanilla Planifolia, ένα σπάνιο και ισχυρό συστατικό με εξαιρετικές αναπλαστικές ιδιότητες. Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί για να επαναφέρει τη ζωτικότητα της επιδερμίδας, χαρίζοντας λάμψη, σφριγηλότατα και βαθιά ενυδάτωση. Η υφή τους, μεταξένια και απολαυστική, μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης σε μια τελετουργία ευεξίας.

Η Sublimage εκφράζει την ουσία της σύγχρονης, προσωποποιημένης ρουτίνας: αποτελεσματικότητα, κομψότητα και αισθησιακή απόλαυση. Είναι η επιλογή για όσους αναζητούν όχι μόνο ορατά αποτελέσματα, αλλά και μια βαθύτερη σύνδεση με την ομορφιά τους.

Γιατί η πραγματική λάμψη δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι εμπειρία.

Η Sublimage La Crème Texture Universelle είναι ο καλύτερος σύμμαχος της επιδερμίδας, ανεξάρτητα από την εποχή.

Εξειδικευμένες φόρμουλες και πολυτελείς, εξατομικευμένες υφές

Η Sublimage αποτελεί την επιτομή της περιποίησης του δέρματος από τη Chanel: την απόλυτη έκφραση της πολυτέλειας και της αποτελεσματικότητας, προσφέροντας μια εξαιρετική αισθητηριακή εμπειρία και αντανακλώντας τον τρόπο ζωής όσων επιδιώκουν την τελειότητα.

Στο επίκεντρο αυτής της εξαιρετικής ρουτίνας, η Sublimage La Crème είναι η ενσάρκωση μιας ολοκληρωμένης οπτικής για την ομορφιά, στην οποία η αποτελεσματικότητα και η αισθητηριακή απόλαυση συνυπάρχουν. Εξειδικευμένες φόρμουλες και πολυτελείς, εξατομικευμένες υφές: Suprême, Universelle ή Fine, η Sublimage La Crème διατίθεται σε μια συλλογή διαφορετικών υφών που προσαρμόζονται σε διάφορες ανάγκες και τρόπους ζωής, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.

– Πλούσια και μεταξένια, η Sublimage La Crème Texture Suprême έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε ξηρότητα, κρύο ή δυσφορία.

– Η Sublimage La Crème Texture Universelle είναι ο καλύτερος σύμμαχος της επιδερμίδας, ανεξάρτητα από την εποχή.

– Ελαφρύτερη και πιο δροσερή, η Sublimage La Crème Texture Fine είναι ιδανική για ζεστά και υγρά κλίματα, καθώς και για όσους έχουν μικτή επιδερμίδα και αναζητούν ελαφριές συνθέσεις.

Το Sublimage Le Baume

Το 2026, η σειρά Sublimage συνεχίζει να εμπλουτίζει την τεχνογνωσία της με τη νέα σύνθεση Sublimage Le Baume, σχεδιασμένη για δέρμα που έχει καταστεί προσωρινά ευαίσθητο λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων -όπως η ρύπανση και οι κλιματικές διακυμάνσεις- ή λόγω κάποιας αισθητικής επέμβασης.

Χρησιμοποιούμενη ως εναλλακτική λύση της Sublimage La Crème, η Sublimage Le Baume βοηθά στην αποκατάσταση της άνεσης και της λάμψης του ευαίσθητου δέρματος.

Sublimage Le Baume, το απόλυτο προϊόν περιποίησης για το δέρμα που έχει καταστεί ευαίσθητο, ιδίως λόγω αισθητικών επεμβάσεων.

Μετά από μια αισθητική επέμβαση, όπως ένα χημικό peeling ή μια θεραπεία με λέιζερ, το δέρμα περνάει από μια προσωρινή φάση κατά την οποία είναι ευαίσθητο. Καθώς είναι πιο ευάλωτο σε εξωτερικούς (κλίμα, ρύπανση) και εσωτερικούς (στρες, ορμόνες) παράγοντες, η ρουτίνα ομορφιάς σας πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

Το Sublimage Le Baume έχει αναδειχθεί ως το προϊόν περιποίησης μετά την επέμβαση par excellence. Βελτιώνει τη διαδικασία αποκατάστασης του δέρματος, συνδυάζοντας πολυκλασματική Vanilla Planifolia, το βασικό δραστικό συστατικό της φόρμουλας με αναζωογονητικές ιδιότητες, και ένα σύμπλεγμα αποκατάστασης εμπλουτισμένο με βιταμίνη Β5 και κεραμίδια.

Σχεδιασμένο χωρίς άρωμα για να καλύπτει τις ανάγκες ακόμη και του πιο ευαίσθητου δέρματος, η πλούσια, βελούδινη υφή του μεταμορφώνεται στο πρόσωπο, τυλίγοντάς το σε μια μεταξένια αγκαλιά.

A tailor made

Sublimage Le Baume, μια εξατομικευμένη σύνθεση με υψηλή συγκέντρωση δραστικών συστατικών:

– Vanilla Planifolia: Ανακαλυφθείσα από τη Chanel το 1995 και επιλεγμένη ανάμεσα σε περισσότερες από 117 ποικιλίες βανίλιας, η Vanilla Planifolia είναι εξαιρετικά πλούσια σε πολυκετόνες. Ένα λουλούδι που αγαπά τόσο τη σκιά όσο και το φως, μεγαλώνει στο σκοτάδι και ανθίζει στο φως της αυγής. Για να αποκτήσει το χαρακτηριστικό δραστικό συστατικό Sublimage, η έρευνα της Chanel ανέπτυξε την πολυδιαχωριστική μέθοδο της Vanilla Planifolia μετά από πολλά χρόνια μελέτης.

Αυτή η μοναδική πατενταρισμένη διαδικασία καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση των δραστικών μορίων του φυτού σε 3 διαδοχικά στάδια: εκχύλιση, καθαρισμό και μοριακή απόσταξη.

Η πολυδιαχωρισμένη Vanilla Planifolia, προϊόν αυτής της μακράς και σχολαστικής πατενταρισμένης διαδικασίας, είναι ένα δραστικό συστατικό που έχει 40 φορές υψηλότερη συγκέντρωση δραστικών μορίων από το ακατέργαστο φυτικό υλικό. Μέσα στο δέρμα, τριπλασιάζει την κυτταρική αναγέννηση.

– Ένα σύμπλεγμα εμπλουτισμένο με κεραμίδια και βιταμίνη Β5, το οποίο βελτιώνει τη διαδικασία αποκατάστασης του δέρματος, καταπραΰνοντας και ενισχύοντας το φραγμό του δέρματος. Αυτοί οι δύο βασικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στη μείωση τυχόν βλαβών στο ευαίσθητο δέρμα, όπως η ενόχληση και η ερυθρότητα.

Μέρα με τη μέρα, το Sublimage Le Baume δρα στην εμφάνιση όλων των παραμέτρων νεότητας του δέρματος και βοηθά στην ενίσχυση των οφελών των αισθητικών επεμβάσεων.

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα Sublimage Le Baume στα μάγουλα και στο μέτωπο. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να απλώσετε το προϊόν στο πρόσωπο, ξεκινώντας από το κέντρο προς τα έξω

Μια χαρακτηριστική τεχνική εφαρμογής της Chanel

Το Sublimage Le Baume μπορεί να εφαρμόζεται πρωί και βράδυ για να αναζωογονήσει και να καταπραΰνει την επιδερμίδα, ως εναλλακτική λύση της Sublimage La Crème στην καθημερινή σας ρουτίνα περιποίησης.

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα Sublimage Le Baume στα μάγουλα και στο μέτωπο. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να απλώσετε το προϊόν στο πρόσωπο, ξεκινώντας από το κέντρο προς τα έξω.

Για να ανακουφίσετε την ευαίσθητη επιδερμίδα, τρίψτε τα χέρια σας μεταξύ τους για να τα ζεστάνετε και ασκήστε απαλή πίεση σε όλο το πρόσωπο, αναπνέοντας αργά και βαθιά:

Επαναλάβετε 3 φορές. Αναζωογονημένη και καταπραϋνμένη, η επιδερμίδα ακτινοβολεί υπέροχη λάμψη

1. Το Μέτωπο

Ξεκινήστε ασκώντας πίεση στο μέτωπο, κινούμενοι από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω.

2. Οι Κρόταφοι

Συνεχίστε κατά μήκος των εξωτερικών άκρων των μάγουλων, κινούμενοι προς τα πάνω προς τους κροτάφους.

3. Τι πηγούνι

Συνεχίστε να ασκείτε πίεση στο κέντρο του προσώπου, κατεβαίνοντας προς το πηγούνι.

4. Το περίγραμμα του προσώπου

Τελειώστε στα περιγράμματα του προσώπου.

Επαναλάβετε 3 φορές. Αναζωογονημένη και καταπραϋνμένη, η επιδερμίδα ακτινοβολεί υπέροχη λάμψη.

