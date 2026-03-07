Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Εκατόν πέντε χρόνια αργότερα, το Chanel No5 εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό άρωμα στον κόσμο. Σήμερα ο γαλλικός οίκος μόδας Chanel το επανακυκλοφορεί κλείνοντας σε ένα μπουκάλι ένα μπουκέτο από τριαντάφυλλα, γιασεμί και υλάνγκ-υλάνγκ, εμπλουτισμένο με αλδεϋδες, σανταλόξυλο και βέτιβερ -μαζί με μια ιστορία ενός αιώνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CHANEL (@chanelofficial)

Η ιστορία από την αρχή

Με μια υγιή περιφρόνηση για την κοινωνική εθιμοτυπία και μια συνοδεία φίλων και θαυμαστών μεταξύ των «τολμηρών» γυναικών της πόλης, η σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel ξεπέρασε τα όρια μεταξύ κυρίας και ερωμένης.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’20, η Chanel ήταν ήδη ένα φαινόμενο στους κύκλους της γαλλικής μόδας. Είχε πάει στο Παρίσι ως ερωμένη του βαρόνου της κλωστοϋφαντουργίας Etienne Balsan το 1909 και άνοιξε μια μπουτίκ με καπέλα κάτω από το διαμέρισμα του Balsan.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MAISON DE CHANEL (@maison.de.chanel)

Η νέα, μοντέρνα γυναίκα

Μέχρι το 1921, είχε μια σειρά από επιτυχημένες μπουτίκ στο Παρίσι, το Ντοβίλ και το Μπιαρίτς, είχε μια βίλα στη νότια Γαλλία και οδηγούσε τη δική της μπλε Rolls Royce. Τότε ήθελε να δημιουργήσει ένα άρωμα που θα μπορούσε να περιγράψει τη νέα, μοντέρνα γυναίκα που η ίδια ενσάρκωνε.

Ωστόσο, το παρελθόν της Chanel ήταν ταραχώδες και περίπλοκο, κάτι που αποτυπώθηκε στο χαρακτηριστικό άρωμά της.

Ήταν κόρη ενός πλανόδιου πωλητή και μιας πλύστρας στην επαρχία της Γαλλίας, αλλά όταν πέθανε η μητέρα της, στάλθηκε σε ένα μοναστήρι των Κιστερκιανών στην Aubazine, όπου πέρασε τα εφηβικά της χρόνια.

Καθαριότητα

Η μυρωδιά του σαπουνιού και του φρεσκοπλυμένου δέρματος ήταν κάτι που της έμεινε για χρόνια. Ήταν σχολαστικά καθαρή και αργότερα, όταν δούλευε ανάμεσα στις πλούσιες κυρίες, παραπονιόταν για τη μυρωδιά τους, που βρωμούσε μόσχο και ιδρώτα.

Όταν αποφάσισε να παραγγείλει ένα άρωμα για τους καλύτερους πελάτες της -μια νέα τότε τάση μεταξύ των οίκων μόδας- ήταν σημαντικό να κατακτήσει αυτή τη φρεσκάδα. Αλλά είχε πρόβλημα να βρει έναν αρωματοποιό που να μπορεί να το επιτύχει αυτό.

Φημολογείται ότι το μείγμα ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα ενός εργαστηριακού λάθους. Ο βοηθός του Beaux είχε προσθέσει μια δόση αλδεΰδης σε ποσότητα που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν

Γοητευτικά, αλλά χωρίς διάρκεια

«Το Άγιο Δισκοπότηρο στην αρωματοποιία ήταν πάντα η δημιουργία πολύ φρέσκων αρωμάτων που διαρκούν» λέει στο BBC, το 2011, ο Frederic Malle, συντάκτης αρωμάτων και επαγγελματίας «μύτη».

«Εκείνη την εποχή, ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθούν φρέσκα αρώματα ήταν να χρησιμοποιηθούν εσπεριδοειδή όπως λεμόνι, περγαμόντο και πορτοκάλι. Αυτά τα αρώματα είναι πολύ φρέσκα και πολύ γοητευτικά, αλλά δεν διαρκούν στο δέρμα».

Ο αρωματοποιός Ernest Beaux

Εκείνη την εποχή, οι επιστήμονες των εργαστηρίων είχαν ήδη απομονώσει χημικές ουσίες που ονομάζονται αλδεΰδες, οι οποίες μπορούσαν να δημιουργήσουν τεχνητά αυτές τις μυρωδιές. Ωστόσο, ήταν εξαιρετικά ισχυρές, οπότε οι αρωματοποιοί δίσταζαν να τα χρησιμοποιήσουν.

Στα τέλη του καλοκαιριού του 1920, η Chanel πήγε διακοπές στην Κυανή Ακτή με τον εραστή της, τον Μεγάλο Δούκα Ντμίτρι Παβλόβιτς.

Εκεί έμαθε για έναν αρωματοποιό, έναν εκλεπτυσμένο και πολυδιαβασμένο χαρακτήρα ονόματι Ernest Beaux, ο οποίος είχε εργαστεί για τη ρωσική βασιλική οικογένεια και ζούσε κοντά στο Grasse, το κέντρο της βιομηχανίας αρωμάτων.

Ο Ernest Beaux, ήταν ένας ανήσυχος και τολμηρός τεχνίτης και δέχτηκε την πρόκληση της Chanel.

Αποτέλεσμα ενός λάθους;

Του πήρε αρκετούς μήνες για να τελειοποιήσει ένα νέο άρωμα, αλλά τελικά έφτιαξε δέκα δείγματα και τα παρουσίασε στην Coco. Ήταν αριθμημένα από το 1 έως το 5 και από το 20 έως το 24. Εκείνη διάλεξε το νούμερο 5.

Φημολογείται ότι το μείγμα ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα ενός εργαστηριακού λάθους. Ο βοηθός του Beaux είχε προσθέσει μια δόση αλδεΰδης σε ποσότητα που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν.

Η Tilar Mazzeo, συγγραφέας του βιβλίου «The Secret of Chanel No 5», εξήγησε στο πρόγραμμα Witness του World Service γιατί το άρωμα κέρδισε την Coco Chanel.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CHANEL (@chanelofficial)

Το άρωμα μιας γυναίκας

«Το ενδιαφέρον με τις αλδεΰδες είναι ότι μία από αυτές μυρίζει σαν σαπούνι. Έτσι μπορούσε να ισορροπήσει στο μυαλό της την παιδική της ηλικία σε ένα μοναστήρι και τη πολυτελή ζωή της ως γυναίκα χωρίς δεσμά».

Η Chanel είπε αργότερα: «Ήταν αυτό που περίμενα. Ένα άρωμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ένα γυναικείο άρωμα, με το άρωμα μιας γυναίκας».

Το άρωμα, με νότες γιασεμιού, τριαντάφυλλου, σανταλόξυλου και βανίλιας, γνώρισε άμεση επιτυχία, εν μέρει χάρη σε μερικές από τις ευφυείς διαφημιστικές στρατηγικές της Coco.

Μια παρέμβαση στην όσφρηση

Προσκάλεσε τον Beaux και τους φίλους της σε ένα δημοφιλές εστιατόριο της Ριβιέρας για να γιορτάσουν και αποφάσισε να ψεκάσει το άρωμα γύρω από το τραπέζι.

Κάθε γυναίκα που περνούσε σταματούσε και ρωτούσε τι άρωμα ήταν και από πού προέρχονταν.

«Για την Chanel, αυτή ήταν η στιγμή που της επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα επαναστατικό άρωμα», λέει η Mazzeo. «Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το κοινό μύρισε το Chanel No5 και κυριολεκτικά ακολούθησε τα ίχνη του. Εκείνη τη στιγμή, οι καταναλωτές μύριζαν κάτι που δεν είχαν μυρίσει ποτέ πριν, ήταν μια παρέμβαση στην ιστορία του αρώματος».