Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το να είσαι δημιουργικός διευθυντής σε έναν οίκο με μεγάλη παράδοση συνεπάγεται ότι θα πρέπει να συνομιλείς με φαντάσματα -αν υποθέσουμε ότι θέλεις να επικοινωνήσεις με τον ιδρυτή, κάτι που δεν είναι πάντα δεδομένο. Στη Chanel, αυτός ο διάλογος είναι δύσκολο να αποφευχθεί τόσο έντονα ενσωματωμένο που είναι το πνεύμα της Gabrielle «Coco» Chanel στο πρώην ιδιωτικό διαμέρισμά της στην Rue Cambon.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως δημιουργικός διευθυντής πέρυσι, ο Matthieu Blazy έχει πλαισιώσει τις συλλογές του ως μια φανταστική συνομιλία με τη θρυλική σχεδιάστρια μόδας, αφήνοντας συχνά τα λόγια της να καθοδηγούν την πορεία του.

«Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα. Να είσαι κάμπια την ημέρα και πεταλούδα τη νύχτα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνετο από μια κάμπια και τίποτα πιο φτιαγμένο για την αγάπη από μια πεταλούδα. Χρειαζόμαστε φορέματα που σέρνονται και φορέματα που πετούν. Η πεταλούδα δεν πηγαίνει στην αγορά και η κάμπια δεν πηγαίνει στο χορό»

Κάμπια και πεταλούδα σε εναλλαγή

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. Στα παρασκήνια μετά την επίδειξη, διάβασε ένα απόσπασμα.

«Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε. «Να είσαι κάμπια την ημέρα και πεταλούδα τη νύχτα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνετο από μια κάμπια και τίποτα πιο φτιαγμένο για την αγάπη από μια πεταλούδα. Χρειαζόμαστε φορέματα που σέρνονται και φορέματα που πετούν. Η πεταλούδα δεν πηγαίνει στην αγορά και η κάμπια δεν πηγαίνει στο χορό».

Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο στενά ακολούθησε αυτό το concept η φθινοπωρινή συλλογή του Blazy, με look που κυμαίνονταν από απλό μαύρο τζέρσεϊ που έτρεχε πάνω στο σώμα έως μεταλλικά υφάσματα σε ένα ουράνιο τόξο ιριδίζοντων χρωμάτων.

Δείτε όλο το σόου F/W 2026 της Chanel

YouTube thumbnail

Η δημιουργία ενός ονείρου

«Ο χώρος, διακοσμημένος με χρωματιστούς γερανούς που θύμιζαν παιδικό σετ κατασκευών Lego, ήταν λιγότερο μεταφορικός από το πλανητάριο της περασμένης σεζόν, αν και το ολογραφικό δάπεδο ήταν ένα ωραίο φόντο για τις αιχμηρές τρισδιάστατες λουλουδένιες δημιουργίες και τα λαμπερά εφέ της αντανάκλασης των υφασμάτων του Blazy» σχολιάζει η Joelle Diderich στο WWD.

«Με ενδιέφερε η ιδέα της δημιουργίας ενός ονείρου», εξήγησε o Blazy, εξ ου και η προσέγγισή του με τα δομικά στοιχεία, με το κοστούμι Chanel ως ακρογωνιαίο λίθο.

Η Stephanie Cavalli, που άνοιξε την επίδειξη μόδας του τον Ιανουάριο, ήταν η πρώτη που βγήκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο πλεκτό τζάκετ με φερμουάρ, το οποίο διακοσμούσαν ελάχιστα με τέσσερα χρυσά κουμπιά.

All that jazz!

«Στο διαμέρισμά της υπάρχει ένα ύφασμα από γάζα που είναι τοποθετημένο στον τοίχο και έχει βαφτεί με χρυσό χρώμα, και για μένα αυτό είναι ο καλύτερος ορισμός της Chanel -επειδή παίρνει κάτι ταπεινό και του προσθέτει κάτι έξτρα» είπε ο Blazy. «Πήρε καθημερινά ρούχα και τα μετέτρεψε σε πολυτελή».

Αναφορές στη δεκαετία του 1920 υπογράμμισαν την καθημερινή ένδυση, από ένα μεταξένιο σετ με πλισέ παλτό μέχρι πάτσγουορκ φλάπερ φορέματα διακοσμημένα με κεντήματα λουλουδιών. Υπήρχαν αναφορές στην εποχή της τζαζ στα πλεκτά με ηλεκτρικά μοτίβα, ένα πλισέ φόρεμα με ρίγες και ένα γούνινο παλτό με πολύχρωμο μοτίβο που θα μπορούσε να έχει βγει από έναν πίνακα της Sonia Delaunay.

Η πρώτη συλλογή του Blazy έφτασε στα καταστήματα, με αποκλειστική παρουσίαση στο Παρίσι την περασμένη Πέμπτη και θα ακολουθήσει διεθνής κυκλοφορία την Παρασκευή.

*Με στοιχεία από wwd.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Stephane Mahe

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

