Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού

Το 1929, ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του, η Γαλλίδα σχεδιάστρια Coco Chanel δημιούργησε νέα κοστούμια για το μπαλέτο «Apollon Musagète», την τελευταία επιτυχία της θεατρικής εταιρείας του Σεργκέι Ντιαγκίλεφ, Les Ballets Russes. Όμως, τα κοστούμια για το «Appolo», όπως είναι γνωστό το έργο σήμερα, δε σηματοδοτούσαν την πρώτη φορά που η Chanel συμμετείχε στην καλλιτεχνική πρωτοπορία που εκπροσωπούσε η ομάδα, ούτε στην πρωτοπορία γενικότερα.

Παρόλο που η κληρονομιά της σχεδιάστριας συνδέεται με την τέλεια αστική στολή, ο ακραίος κλασικισμός ενός ταγέρ από τουίντ δεν ήταν πάντα τέτοιος, καθώς, στα τέλη της δεκαετίας του ’50, ήταν από τα λίγα κομμάτια υψηλής ραπτικής που επέτρεπαν σε μια γυναίκα να σηκώσει τα χέρια της.

Ο Ντιαγκίλεφ επέτρεψε στη Chanel να αφεθεί ελεύθερα στον πειραματισμό, απαλλαγμένη πλήρως από τους περιορισμούς της γαλλικής κοινωνίας. Το Apollo, ωστόσο, ήταν εμπνευσμένο από την ελληνική κουλτούρα. Και ακολουθώντας τους νεοκλασικούς περιορισμούς, τα ελληνικής έμπνευσης φορέματα είχαν έναν μοναδικό άξονα καινοτομίας: αντί για ζώνες, η Chanel χρησιμοποίησε γραβάτες της Charvet.

Η προτίμηση της Coco Chanel για τα ανδρικά ρούχα

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, στο ντεμπούτο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, ο Matthieu Blazy παρουσίασε τη συλλογή του επαναφέροντας τον οίκο Charvet, προσωποποιημένο σε ένα τέλειο λευκό πουκάμισο που φωτογράφισε ο David Bailey.

Μια κατάλληλη αναφορά, όχι μόνο λόγω του Apollo και της ιστορικής προτίμησης της Coco Chanel για τα ανδρικά ρούχα στη δική της ντουλάπα και σε εκείνη του εραστή της Boy Capel, αλλά και επειδή ο Charvet, ο οποίος έχει στεγαστεί σε πολλούς χώρους από την ίδρυσή του το 1838, είναι ένας οίκος που έπρεπε να προσαρμόζεται ξανά και ξανά σε κόσμους που γίνονταν όλο και πιο αγνώριστοι, για να προσφέρει το ίδιο επίπεδο ποιότητας που προσέφερε πριν από σχεδόν διακόσια χρόνια.

Αυτό αποδεικνύει ότι, εκτός από ένα από τα παλαιότερα οίκους στην ιστορία, είναι επίσης ένα σύμβολο ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, στο ντεμπούτο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, ο Matthieu Blazy παρουσίασε τη συλλογή του επαναφέροντας τον οίκο Charvet, προσωποποιημένο σε ένα τέλειο λευκό πουκάμισο που φωτογράφισε ο David Bailey

Πωλούνται θησαυροί, όχι κοσμήματα

Από όλα τα καταστήματα της Place Vendôme, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κοσμηματοπωλεία όπως το Cartier, ωρολογοπωλεία όπως το Jaeger-LeCoultre και το Hôtel Ritz του Παρισιού, το παλαιότερο είναι το Charvet στο νούμερο 28.

Είναι επίσης το μοναδικό στον κόσμο, γεγονός που του εξασφαλίζει ένα επίπεδο αποκλειστικότητας ανώτερο από αυτό των γειτόνων του: το ότι στο Charvet δεν πωλούνται κοσμήματα δεν σημαίνει ότι δεν πωλούνται θησαυροί, αλλά ότι υπάρχει μόνο ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να τους αποκτήσει. Ξεκινώντας, βέβαια, από τα 400 ευρώ για ένα απλό έτοιμο πουκάμισο.

Αυτό το επίπεδο αποκλειστικότητας είναι το ίδιο με αυτό που έκανε τον Christofle Charvet τον πρώτο μάστορα πουκάμισων στο Παρίσι το 1838. Οι συντεχνίες έπρεπε να δημιουργήσουν τον όρο chemisier επειδή το επάγγελμά του, πριν από το πρώτο του κατάστημα στην rue de Richelieu, απλά δεν υπήρχε: τα ανδρικά πουκάμισα κατασκευάζονταν ιδιωτικά από ειδικούς με ύφασμα που παρείχε ο πελάτης. Όχι το αντίστροφο.

Ο Charvet, ως εργαστήριο υψηλής ραπτικής, έπαιρνε μέτρα, πρόσφερε υφάσματα και τα ρούχα κατασκευάζονταν στο ίδιο το maison.

Ο πατέρας του, Jean-Pierre Charvet, ήταν υπεύθυνος για την ενδυμασία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, και αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια και η φροντίδα για την ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά που διατηρεί μέχρι σήμερα ο οίκος που ίδρυσε ο γιος του

6.000 διαφορετικά υφάσματα

Ο πατέρας του, Jean-Pierre Charvet, ήταν υπεύθυνος για την ενδυμασία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, και αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια και η φροντίδα για την ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά που διατηρεί μέχρι σήμερα ο οίκος που ίδρυσε ο γιος του.

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 1839, άρχισαν να εμφανίζονται στο Παρίσι μιμητές της επιχείρησής του, αλλά κανείς δεν κατάφερε, ούτε έχει καταφέρει, να τον μιμηθεί ποτέ. Ο σημερινός Charvet, υπό τη διεύθυνση των αδελφών Anne-Marie και Jean-Claude Colban (από το 1964), προσφέρει περισσότερα από 6.000 διαφορετικά υφάσματα, όλα υφασμένα στην Ελβετία, την Ιταλία και την Αγγλία, και 500 διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού, καλύπτοντας τη ζήτηση με ένα πολύπλοκο δίκτυο προμηθευτών ινών που εκτείνεται από την Αίγυπτο έως τον Παναμά ή τις Αντίλλες. Αλλά η εμπειρία της Charvet, φυσικά, ξεπερνά τα υφάσματα της.

Οι συντεχνίες έπρεπε να δημιουργήσουν τον όρο chemisier επειδή το επάγγελμά του, πριν από το πρώτο του κατάστημα στην rue de Richelieu, απλά δεν υπήρχε: τα ανδρικά πουκάμισα κατασκευάζονταν ιδιωτικά από ειδικούς με ύφασμα που παρείχε ο πελάτης. Όχι το αντίστροφο

Κατά παραγγελία

Μόλις ο πελάτης περάσει το κατώφλι του εξαώροφου καταστήματος στο Παρίσι, όπου τον υποδέχεται μια καλειδοσκοπική ποικιλία από χιλιάδες λαμπερά υφάσματα και μοτίβα, επιλέγει αν θέλει ένα έτοιμο πουκάμισο prêt-à-porter, ένα demi-mesure, φτιαγμένο κατά παραγγελία με βάση ένα υπάρχον μοντέλο, ή ένα grande mesure, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από το μηδέν.

Στη συνέχεια, λαμβάνονται τα μέτρα του, επιλέγει το ύφασμα και ο πωλητής τον βοηθά να διαλέξει ένα στυλ για το γιακά και τις μανσέτες. Μόλις όλα αποφασιστούν, κάθε πουκάμισο κατασκευάζεται με παραδοσιακό τρόπο στο εργοστάσιο τoυ Charvet στα προάστια του Παρισιού, όπου ένα μόνο άτομο εργάζεται πάνω σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος.

Αυτή η διαδικασία, σχεδόν πανομοιότυπη με την αρχική, απομακρύνει τον Charvet από το να είναι ένας οίκος μόδας, υπέρ ενός θεσμού της παράδοσης.

Είμαστε συλλέκτες

«Η δική μας οπτική δεν είναι αυτή ενός στιλίστα ούτε ενός δημιουργικού διευθυντή, αλλά ενός οίκου που έχει δεσμευτεί να εκπλήσσει, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πελατών μας» εξήγησαν πρόσφατα οι Colban στο Business of Fashion.

«Δεν διαθέτουμε κανέναν κατάλογο. Είμαστε συλλέκτες. Αγοράζουμε, ανανεώνουμε, ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα που έρχονται από παντού. Έχουμε την τύχη να έχουμε απαιτητικούς πελάτες. Μερικοί αγοράζουν γραβάτες που δεν φορούν, άλλοι παραγγέλνουν δεκάδες μπλε πουκάμισα, όλα πανομοιότυπα».

Πολυτέλεια ίσον ιστορία

Μεταξύ αυτών των πελατών συγκαταλέγονται προσωπικότητες όπως ο Σαρλ Μπωντλαίρ, η Κατρίν Ντενέβ, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Γκάρι Κούπερ, ο Τζον Φ. Κένεντι, οι Εδουάρδοι VII και VIII, η Τζέιν Μπίρκιν, ο Μαχαράτζα της Πατιάλα, ο Μαρσέλ Προυστ, ο Ρίτσαρντ Άβεντον ή η Σοφία Κόπολα, η οποία έχει υιοθετήσει τα πουκάμισα του Charvet ως στολή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών της.

Και φυσικά, ο Boy Capel, ο σύντροφος της Coco Chanel. Γι’ αυτόν ακριβώς ο Matthieu Blazy δημιούργησε τρία πουκάμισα σε συνεργασία με τον οίκο Charvet για την επίδειξη μόδας της άνοιξης του 2026, και γι’ αυτό αποτελούν το απόλυτο σύμβολο τόσο εντός όσο και εκτός της συλλογής.

Είτε πρόκειται για γραβάτες δεμένες στο φόρεμα μιας χορεύτριας το 1929 είτε σε μια πασαρέλα του 2026, ο Charvet είναι η απόδειξη ότι, εν μέσω της κρίσης της βιομηχανίας της μόδας, η πολυτέλεια μπορεί να είναι 200 χρόνια αδιάλειπτης ποιότητας.