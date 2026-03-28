Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Το 1929, ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του, η Γαλλίδα σχεδιάστρια Coco Chanel δημιούργησε νέα κοστούμια για το μπαλέτο «Apollon Musagète», την τελευταία επιτυχία της θεατρικής εταιρείας του Σεργκέι Ντιαγκίλεφ, Les Ballets Russes. Όμως, τα κοστούμια για το «Appolo», όπως είναι γνωστό το έργο σήμερα, δε σηματοδοτούσαν την πρώτη φορά που η Chanel συμμετείχε στην καλλιτεχνική πρωτοπορία που εκπροσωπούσε η ομάδα, ούτε στην πρωτοπορία γενικότερα.

Παρόλο που η κληρονομιά της σχεδιάστριας συνδέεται με την τέλεια αστική στολή, ο ακραίος κλασικισμός ενός ταγέρ από τουίντ δεν ήταν πάντα τέτοιος, καθώς, στα τέλη της δεκαετίας του ’50, ήταν από τα λίγα κομμάτια υψηλής ραπτικής που επέτρεπαν σε μια γυναίκα να σηκώσει τα χέρια της.

Ο Ντιαγκίλεφ επέτρεψε στη Chanel να αφεθεί ελεύθερα στον πειραματισμό, απαλλαγμένη πλήρως από τους περιορισμούς της γαλλικής κοινωνίας. Το Apollo, ωστόσο, ήταν εμπνευσμένο από την ελληνική κουλτούρα. Και ακολουθώντας τους νεοκλασικούς περιορισμούς, τα ελληνικής έμπνευσης φορέματα είχαν έναν μοναδικό άξονα καινοτομίας: αντί για ζώνες, η Chanel χρησιμοποίησε γραβάτες της Charvet.

Η προτίμηση της Coco Chanel για τα ανδρικά ρούχα

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, στο ντεμπούτο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, ο Matthieu Blazy παρουσίασε τη συλλογή του επαναφέροντας τον οίκο Charvet, προσωποποιημένο σε ένα τέλειο λευκό πουκάμισο που φωτογράφισε ο David Bailey.

Μια κατάλληλη αναφορά, όχι μόνο λόγω του Apollo και της ιστορικής προτίμησης της Coco Chanel για τα ανδρικά ρούχα στη δική της ντουλάπα και σε εκείνη του εραστή της Boy Capel, αλλά και επειδή ο Charvet, ο οποίος έχει στεγαστεί σε πολλούς χώρους από την ίδρυσή του το 1838, είναι ένας οίκος που έπρεπε να προσαρμόζεται ξανά και ξανά σε κόσμους που γίνονταν όλο και πιο αγνώριστοι, για να προσφέρει το ίδιο επίπεδο ποιότητας που προσέφερε πριν από σχεδόν διακόσια χρόνια.

Αυτό αποδεικνύει ότι, εκτός από ένα από τα παλαιότερα οίκους στην ιστορία, είναι επίσης ένα σύμβολο ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια.

Μία από τις φωτογραφίες του David Bailey για τη συνεργασία με τον Charvet στην επίδειξη μόδας Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 της Chanel. David Bailey / Chanel

Πωλούνται θησαυροί, όχι κοσμήματα

Από όλα τα καταστήματα της Place Vendôme, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κοσμηματοπωλεία όπως το Cartier, ωρολογοπωλεία όπως το Jaeger-LeCoultre και το Hôtel Ritz του Παρισιού, το παλαιότερο είναι το Charvet στο νούμερο 28.

Είναι επίσης το μοναδικό στον κόσμο, γεγονός που του εξασφαλίζει ένα επίπεδο αποκλειστικότητας ανώτερο από αυτό των γειτόνων του: το ότι στο Charvet δεν πωλούνται κοσμήματα δεν σημαίνει ότι δεν πωλούνται θησαυροί, αλλά ότι υπάρχει μόνο ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να τους αποκτήσει. Ξεκινώντας, βέβαια, από τα 400 ευρώ για ένα απλό έτοιμο πουκάμισο.

Αυτό το επίπεδο αποκλειστικότητας είναι το ίδιο με αυτό που έκανε τον Christofle Charvet τον πρώτο μάστορα πουκάμισων στο Παρίσι το 1838. Οι συντεχνίες έπρεπε να δημιουργήσουν τον όρο chemisier επειδή το επάγγελμά του, πριν από το πρώτο του κατάστημα στην rue de Richelieu, απλά δεν υπήρχε: τα ανδρικά πουκάμισα κατασκευάζονταν ιδιωτικά από ειδικούς με ύφασμα που παρείχε ο πελάτης. Όχι το αντίστροφο.

Ο Charvet, ως εργαστήριο υψηλής ραπτικής, έπαιρνε μέτρα, πρόσφερε υφάσματα και τα ρούχα κατασκευάζονταν στο ίδιο το maison.

Εξωτερική όψη του καταστήματος Charvet το 1909 / Photo: YouTube

6.000 διαφορετικά υφάσματα

Ο πατέρας του, Jean-Pierre Charvet, ήταν υπεύθυνος για την ενδυμασία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, και αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια και η φροντίδα για την ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά που διατηρεί μέχρι σήμερα ο οίκος που ίδρυσε ο γιος του.

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 1839, άρχισαν να εμφανίζονται στο Παρίσι μιμητές της επιχείρησής του, αλλά κανείς δεν κατάφερε, ούτε έχει καταφέρει, να τον μιμηθεί ποτέ. Ο σημερινός Charvet, υπό τη διεύθυνση των αδελφών Anne-Marie και Jean-Claude Colban (από το 1964), προσφέρει περισσότερα από 6.000 διαφορετικά υφάσματα, όλα υφασμένα στην Ελβετία, την Ιταλία και την Αγγλία, και 500 διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού, καλύπτοντας τη ζήτηση με ένα πολύπλοκο δίκτυο προμηθευτών ινών που εκτείνεται από την Αίγυπτο έως τον Παναμά ή τις Αντίλλες. Αλλά η εμπειρία της Charvet, φυσικά, ξεπερνά τα υφάσματα της.

Courtesy of Charvet

Κατά παραγγελία

Μόλις ο πελάτης περάσει το κατώφλι του εξαώροφου καταστήματος στο Παρίσι, όπου τον υποδέχεται μια καλειδοσκοπική ποικιλία από χιλιάδες λαμπερά υφάσματα και μοτίβα, επιλέγει αν θέλει ένα έτοιμο πουκάμισο prêt-à-porter, ένα demi-mesure, φτιαγμένο κατά παραγγελία με βάση ένα υπάρχον μοντέλο, ή ένα grande mesure, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από το μηδέν.

Στη συνέχεια, λαμβάνονται τα μέτρα του, επιλέγει το ύφασμα και ο πωλητής τον βοηθά να διαλέξει ένα στυλ για το γιακά και τις μανσέτες. Μόλις όλα αποφασιστούν, κάθε πουκάμισο κατασκευάζεται με παραδοσιακό τρόπο στο εργοστάσιο τoυ Charvet στα προάστια του Παρισιού, όπου ένα μόνο άτομο εργάζεται πάνω σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος.

Αυτή η διαδικασία, σχεδόν πανομοιότυπη με την αρχική, απομακρύνει τον Charvet από το να είναι ένας οίκος μόδας, υπέρ ενός θεσμού της παράδοσης.

Είμαστε συλλέκτες

«Η δική μας οπτική δεν είναι αυτή ενός στιλίστα ούτε ενός δημιουργικού διευθυντή, αλλά ενός οίκου που έχει δεσμευτεί να εκπλήσσει, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πελατών μας» εξήγησαν πρόσφατα οι Colban στο Business of Fashion.

«Δεν διαθέτουμε κανέναν κατάλογο. Είμαστε συλλέκτες. Αγοράζουμε, ανανεώνουμε, ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα που έρχονται από παντού. Έχουμε την τύχη να έχουμε απαιτητικούς πελάτες. Μερικοί αγοράζουν γραβάτες που δεν φορούν, άλλοι παραγγέλνουν δεκάδες μπλε πουκάμισα, όλα πανομοιότυπα».

Courtesy of Charvet

Πολυτέλεια ίσον ιστορία

Μεταξύ αυτών των πελατών συγκαταλέγονται προσωπικότητες όπως ο Σαρλ Μπωντλαίρ, η Κατρίν Ντενέβ, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Γκάρι Κούπερ, ο Τζον Φ. Κένεντι, οι Εδουάρδοι VII και VIII, η Τζέιν Μπίρκιν, ο Μαχαράτζα της Πατιάλα, ο Μαρσέλ Προυστ, ο Ρίτσαρντ Άβεντον ή η Σοφία Κόπολα, η οποία έχει υιοθετήσει τα πουκάμισα του Charvet ως στολή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών της.

Και φυσικά, ο Boy Capel, ο σύντροφος της Coco Chanel. Γι’ αυτόν ακριβώς ο Matthieu Blazy δημιούργησε τρία πουκάμισα σε συνεργασία με τον οίκο Charvet για την επίδειξη μόδας της άνοιξης του 2026, και γι’ αυτό αποτελούν το απόλυτο σύμβολο τόσο εντός όσο και εκτός της συλλογής.

Είτε πρόκειται για γραβάτες δεμένες στο φόρεμα μιας χορεύτριας το 1929 είτε σε μια πασαρέλα του 2026, ο Charvet είναι η απόδειξη ότι, εν μέσω της κρίσης της βιομηχανίας της μόδας, η πολυτέλεια μπορεί να είναι 200 χρόνια αδιάλειπτης ποιότητας.

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά εκκλησίας με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη. «Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Επίθεση με drone σε λιμάνι του Ομάν
Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Το Ισραήλ λέει ότι δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα
Παρέμβαση εν μέσω σφοδρών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στον Μητσοτάκη, ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

