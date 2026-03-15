Η Stephanie Cavalli και ο θαυμασμός – Tο 50χρονο μοντέλο που ανοίγει τα σόου της Chanel

Ποια είναι λοιπόν η Stephanie Cavalli, η οποία επιλέγει να έχει γκρίζα μαλλιά προβάλλοντας την ηλικία της σαν σημαία;

Η Cavalli είναι μισή από την Καραϊβική και μισή από την Ιταλία, σύμφωνα με το περιοδικό τέχνης και πολιτισμού Brutjournal. Ο πατέρας της ήταν συλλέκτης αντικειμένων κι αντικών, με τον οποίο συνήθιζε να ψάχνει στα παζάρια της Ρώμης για vintage ρούχα, όπως αναφέρει το περιοδικό μόδας As If. «Θυμάμαι την αίσθηση που ένιωθα όταν έμπαινα στα καταστήματα με αντίκες και με γέμιζε δέος η ποικιλία των αντικειμένων· και όσο περισσότερο έψαχνα, τόσο περισσότερους θησαυρούς έβρισκα», αναπολεί.

Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2002 και τώρα μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Παρισιού και Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Elle. Είναι παντρεμένη με τον «τατουατζή» Elvio Critelli, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία, και έχουν τρεις γιους, ένας από τους οποίους είναι θετός γιος της Cavalli. Εκτός από το μόντελινγκ, διευθύνει τη δική της vintage μπουτίκ στο Callicoon της Νέας Υόρκης, που ονομάζεται La Garçonne.

Η καριέρα της ως μοντέλο

Η Cavalli ασχολήθηκε με το μόντελινγκ στα 20 της, σύμφωνα με τη Vogue, αλλά άρχισε να περπατά στις πασαρέλες μόλις πριν από τρία χρόνια. Έκανε το ντεμπούτο της στην επίδειξη prêt-à-porter άνοιξη-καλοκαίρι 2024 της Tibi και έκτοτε έχει συνεργαστεί με μάρκες όπως οι Proenza Schouler, Miu Miu, Lacoste και Rachel Comey.

Τι έχει πει για το ότι περπατάει για τη Chanel;

Η Chanel προσέγγισε για πρώτη φορά την Cavalli για την επίδειξη Métiers d’Art 2026 στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια την έφερε στην ομάδα της για την επίδειξη υψηλής ραπτικής στο Παρίσι. Το μοντέλο είπε στο Vogue ότι «περπατούσε στα σύννεφα», καθώς δεν περίμενε ποτέ να ανοίξει μια επίδειξη της Chanel λίγο πριν τα 50 της.

«Όταν ο Matthieu Blazy με είδε για την πρώτη μου πρόβα υψηλής ραπτικής, μου είπε ότι εμπνεύστηκε από εμένα και ήθελε να ανοίξω την επίδειξη», θυμήθηκε στο Vogue, προσθέτοντας: «Ήμουν ευτυχισμένη, προφανώς, και λίγο νευρική επίσης, γιατί νιώθω ότι είναι μεγάλη ευθύνη να ανοίξεις μια τόσο μεγάλη επίδειξη. Αλλά το έκανα».