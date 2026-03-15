Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Η Stephanie Cavalli και ο θαυμασμός – Tο 50χρονο μοντέλο που ανοίγει τα σόου της Chanel
Η Stephanie Cavalli και ο θαυμασμός – Tο 50χρονο μοντέλο που ανοίγει τα σόου της Chanel

Η γκριζομάλλα Stephanie Cavalli τράβηξε τα βλέμματα τόσο στο σόου του Matthieu Blazy στον σταθμό της ΝΥ, στην Haute Couture του Παρισιού και πριν λίγες ημέρες στο F/W 2026.

Έφη Αλεβίζου
Ποια είναι λοιπόν η Stephanie Cavalli, η οποία επιλέγει να έχει γκρίζα μαλλιά προβάλλοντας την ηλικία της σαν σημαία;

Η Cavalli είναι μισή από την Καραϊβική και μισή από την Ιταλία, σύμφωνα με το περιοδικό τέχνης και πολιτισμού Brutjournal. Ο πατέρας της ήταν συλλέκτης αντικειμένων κι αντικών, με τον οποίο συνήθιζε να ψάχνει στα παζάρια της Ρώμης για vintage ρούχα, όπως αναφέρει το περιοδικό μόδας As If. «Θυμάμαι την αίσθηση που ένιωθα όταν έμπαινα στα καταστήματα με αντίκες και με γέμιζε δέος η ποικιλία των αντικειμένων· και όσο περισσότερο έψαχνα, τόσο περισσότερους θησαυρούς έβρισκα», αναπολεί.

Εκτός από το μόντελινγκ, διευθύνει τη δική της vintage μπουτίκ στο Callicoon της Νέας Υόρκης, που ονομάζεται La Garçonne

Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2002 και τώρα μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Παρισιού και Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Elle. Είναι παντρεμένη με τον «τατουατζή» Elvio Critelli, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία, και έχουν τρεις γιους, ένας από τους οποίους είναι θετός γιος της Cavalli. Εκτός από το μόντελινγκ, διευθύνει τη δική της vintage μπουτίκ στο Callicoon της Νέας Υόρκης, που ονομάζεται La Garçonne.

Η καριέρα της ως μοντέλο

Η Cavalli ασχολήθηκε με το μόντελινγκ στα 20 της, σύμφωνα με τη Vogue, αλλά άρχισε να περπατά στις πασαρέλες μόλις πριν από τρία χρόνια. Έκανε το ντεμπούτο της στην επίδειξη prêt-à-porter άνοιξη-καλοκαίρι 2024 της Tibi και έκτοτε έχει συνεργαστεί με μάρκες όπως οι Proenza Schouler, Miu Miu, Lacoste και Rachel Comey.

Το μοντέλο είπε στο Vogue ότι «περπατούσε στα σύννεφα», καθώς δεν περίμενε ποτέ να ανοίξει μια επίδειξη της Chanel λίγο πριν τα 50 της

Τι έχει πει για το ότι περπατάει για τη Chanel;

Η Chanel προσέγγισε για πρώτη φορά την Cavalli για την επίδειξη Métiers d’Art 2026 στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια την έφερε στην ομάδα της για την επίδειξη υψηλής ραπτικής στο Παρίσι. Το μοντέλο είπε στο Vogue ότι «περπατούσε στα σύννεφα», καθώς δεν περίμενε ποτέ να ανοίξει μια επίδειξη της Chanel λίγο πριν τα 50 της.


«Όταν ο Matthieu Blazy με είδε για την πρώτη μου πρόβα υψηλής ραπτικής, μου είπε ότι εμπνεύστηκε από εμένα και ήθελε να ανοίξω την επίδειξη», θυμήθηκε στο Vogue, προσθέτοντας: «Ήμουν ευτυχισμένη, προφανώς, και λίγο νευρική επίσης, γιατί νιώθω ότι είναι μεγάλη ευθύνη να ανοίξεις μια τόσο μεγάλη επίδειξη. Αλλά το έκανα».

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Κρήτη: Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού – Δέκα συλλήψεις
Η ανήλικη ήταν ΑμεΑ και διέμενε σε χώρο φιλοξενίας θηλέων στην Κρήτη - Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι υπήρξε βιασμός και υποστήριξαν ότι η... ομαδική ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεσή της

Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)
Ο Αντρέα Ρινκόν, μοντέλο και ηθοποιός, αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι, αναφέροντας πως την έχει μπλοκάρει στο Instagram, με τις φήμες στην Αργεντινή για την σχέση τους να δίνουν και να παίρνουν.

Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

