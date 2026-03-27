Q&A για το Νερό: Λειψυδρία, κατανάλωση και υδατική ασφάλεια στο «μικροσκόπιο»
Περιβάλλον 27 Μαρτίου 2026, 10:50

Το νερό είναι από εκείνα τα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα. Ανοίγουμε τη βρύση, ποτίζουμε, καταναλώνουμε, χωρίς να αναρωτιόμαστε από πού έρχεται, πού καταλήγει, πόσο ανθεκτικό είναι το σύστημα που μας το προσφέρει γενναιόδωρα. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται όλο και περισσότεροι λόγοι, όλο και περισσότερα σημάδια που αποκαλύπτουν πως αυτή η αίσθηση ασφάλειας δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στη σημερινή πραγματικότητα.

Η συζήτηση για το νερό επιστρέφει διαρκώς στον δημόσιο λόγο, άλλοτε με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, άλλοτε με ανησυχίες για την «αόρατη» απειλή της λειψυδρίας, άλλοτε με το κόστος, τις υποδομές ή τις ανάγκες του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής. Συχνά, όμως, η ουσία χάνεται μέσα σε αντικρουόμενες πληροφορίες, υπεραπλουστεύσεις και μισές αλήθειες. Βρέχει, άρα όλα καλά; Δεν βρέχει, άρα κινδυνεύουμε άμεσα; Η αλήθεια «κρύβεται» κάπου στη μεση.

Το σίγουρο είναι πως το νερό δεν είναι μόνο φυσικός πόρος. Είναι σύστημα, διαχείριση, επιλογές και προτεραιότητες. Είναι πρωτίστως ζήτημα ανθεκτικότητας, όχι ποσότητας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τρόπο που ζούμε, καταναλώνουμε, παράγουμε και αναπτυσσόμαστε ως κοινωνία. Για να καταλάβουμε, λοιπόν, τι πραγματικά συμβαίνει, χρειάζεται να θέσουμε μερικές απλές, αλλά ουσιαστικές ερωτήσεις, αυτές που όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

#1 Πού πηγαίνει το νερό που καταναλώνουμε;

Όταν μιλάμε για κατανάλωση νερού, σκεφτόμαστε το ντους, το πλύσιμο των πιάτων ή το πότισμα. Στην πραγματικότητα, όμως, η οικιακή χρήση είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι μίας πολύπλοκης εικόνας, αφού το μεγαλύτερο μέρος του νερού στη χώρα κατευθύνεται στην αγροτική παραγωγή, για την άρδευση καλλιεργειών που στηρίζουν την τροφική επάρκεια και την οικονομία. Ακολουθεί ο τουρισμός που σε συγκεκριμένες περιόδους και περιοχές αυξάνει απότομα τις ανάγκες, ασκώντας έντονη πίεση στα τοπικά συστήματα ύδρευσης.

Η ύδρευση των πόλεων, αυτή δηλαδή που αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών, είναι το πιο ορατό αλλά όχι το πιο απαιτητικό μέρος της κατανάλωσης. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ποιος «φταίει», αλλά πώς συνυπάρχουν όλες αυτές οι χρήσεις στο ίδιο, περιορισμένο σύστημα. Όσο η ζήτηση αυξάνεται χωρίς να γίνεται προσαρμογή στη διαχείριση, οι πιέσεις μεταφέρονται από τον έναν τομέα στον άλλο, δημιουργώντας ανισορροπίες που γίνονται αισθητές σε όλους.

#2 Τι σημαίνει ο όρος «υδατική ασφάλεια»;

Η έννοια της «υδατικής ασφάλειας» δεν αφορά μόνο το να ανοίγουμε τη βρύση και να τρέχει νερό. Σημαίνει πως υπάρχει αρκετό νερό για να καλύψει όλες τις βασικές ανάγκες μίας κοινωνίας, οικιακές, γεωργικές, βιομηχανικές, χωρίς να απειλείται η βιωσιμότητα του συστήματος ή το περιβάλλον. Είναι η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που καταναλώνουμε, αυτό που παράγουμε και αυτό που παραμένει στο οικοσύστημα για να λειτουργεί σωστά.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αποθεμάτων και υποδομών, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, η αίσθηση ασφάλειας συχνά λείπει. Ο λόγος δεν είναι η πραγματική έλλειψη νερού, αλλά η ασταθής κατανομή του, οι σημαντικές απώλειες στα δίκτυα, οι εποχικές διακυμάνσεις και κυρίως, η αίσθηση πως ο προγραμματισμός είναι ανεπαρκής. Η υδατική ασφάλεια γίνεται, λοιπόν, κάτι που συνειδητοποιούμε κυρίως όταν η ισορροπία κλονίζεται και όχι κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση.

#3 Είναι η αφαλάτωση λύση ή απλώς… μπαλώματα;

Η αφαλάτωση, δηλαδή η διαδικασία μετατροπής του θαλασσινού νερού σε πόσιμο, εμφανίζεται συχνά ως μία «γρήγορη λύση» για περιοχές με περιορισμένα αποθέματα ή αυξημένες ανάγκες, όπως τα νησιά και τουριστικοί προορισμοί. Στην πράξη όμως δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, καθώς απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας, συνεχή συντήρηση και σωστό σχεδιασμό για να λειτουργεί αποτελεσματικά, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν μονάδες σε Λέρο, Νίσυρο, Θήρα, Ίο, Μήλο, Σίφνο, Πάρο, Σύρο, Μύκονο, Τήνο, Κίμωλο, Οινούσες και Χίο, όμως η παραγόμενη ποσότητα είναι περιορισμένη.

Πράγματι, η αφαλάτωση μπορεί να καλύψει προσωρινά τα κενά και να μειώσει την εξάρτηση από υπόγεια νερά ή γεωτρήσεις, όμως δεν λύνει το πρόβλημα της κακής κατανομής, της υψηλής ζήτησης και της ανεπαρκής διαχείριση των υδάτινων πόρων. Χωρίς συνολική στρατηγική, η αφαλάτωση λειτουργεί περισσότερο σαν «μπάλωμα» παρά σαν ολοκληρωμένη λύση. Παραμένει ένα εργαλείο χρήσιμο, αλλά δεν αντικαθιστά τον σχεδιασμό, την εξοικονόμηση και την προληπτική διαχείριση που είναι τα πιο πολύτιμα «όπλα» για μια βιώσιμη υδατική πολιτική.

#4 Πόσο επηρεάζει τη λειψυδρία ο τουρισμός;

Ο τουρισμός ασκεί σημαντική πίεση στα υδατικά συστήματα, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά καταλύματα και συναφείς επιχειρήσεις καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού για πισίνες, πλυντήρια, καθημερινές καθαριότητες και κυρίως για την άρδευση των υποδομών τους. Σε μονάδες υψηλής κατηγορίας ή βίλες με ιδιωτικές πισίνες, η κατανάλωση ανά επισκέπτη μπορεί να είναι πολλαπλάσια από αυτή ενός μέσου πολίτη, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο υπερκατανάλωσης.

Η πίεση γίνεται έντονη σε δημοφιλείς προορισμούς όπως Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος και Ρόδος, όπου οι υποδομές ύδρευσης είναι σχεδιασμένες για λίγους μόνιμους κατοίκους και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα κύματα επισκεπτών. Οι τοπικοί υδροφόροι εξαντλούνται, και οι δήμοι συχνά προσφεύγουν σε ενεργοβόρες και περιβαλλοντικά επιβαρυντικές λύσεις, όπως αφαλάτωση ή μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία. Παράλληλα, η ποιότητα του νερού κινδυνεύει από λιπάσματα, απορρυπαντικά και ανεπαρκή επεξεργασία λυμάτων. Η κατάσταση επιβάλλει προσεκτικό σχεδιασμό και βιώσιμη διαχείριση για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ επισκεπτών, κατοίκων και περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η πραγματική ασφάλεια βασίζεται στη σωστή διαχείριση, την εξοικονόμηση και την ισορροπία μεταξύ αναγκών ανθρώπων, οικονομίας και περιβάλλοντος. Κάθε σταγόνα μετράει.

