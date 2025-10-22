Η ΚΕΔΕ πάει στο Υπουργείο Οικονομικών με συγκεκριμένα αιτήματα για τους 332 Δήμους

Με ξεκάθαρο μήνυμα ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, έθεσε το πολιτικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης ενόψει της κρίσιμης συνάντησης στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου (6-8 Νοεμβρίου) στην Αλεξανδρούπολη.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα 22 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρουσίασε τα δεδομένα των τελευταίων επαφών με την κυβέρνηση και χαρτογράφησε τα επόμενα βήματα για τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση των Δήμων.

Ο κ. Κυρίζογλου αναφέρθηκε στη συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και στη νέα, καθοριστική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως δήλωσε: «Η Αυτοδιοίκηση πηγαίνει ενωμένη και αποφασισμένη. Θα απαιτήσουμε όσα δικαιούμαστε, με τεκμηρίωση και νηφαλιότητα, χωρίς εκπτώσεις».

Κεντρικά αιτήματα της ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών

Η ΚΕΔΕ θα μεταφέρει στην κυβέρνηση δέσμη θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων, διεκδικώντας ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας που θα ενισχύει την αυτοτέλεια και τη βιωσιμότητα των Δήμων:

Πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και κατάργηση όλων των μνημονιακών περιορισμών που πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Κατάργηση του άρθρου 44 του Ν. 5071/2023, που θέτει ανώτατο πλαφόν στις αποδόσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς την Αυτοδιοίκηση. Κάλυψη του υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους των Δήμων και των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να μην μεταφερθεί το βάρος στους δημότες. Χρηματοδότηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως φωτισμός LED και μονώσεις δημοτικών κτιρίων. Σταδιακή αποπληρωμή των παρακρατηθέντων πόρων και επανεισαγωγή των τελών που αφαιρέθηκαν από τους Δήμους από το 2010 (τέλος βοσκής, φόρος ζύθου, τέλη πετρελαιοειδών κ.ά.). Δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δήμων, με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και τραπεζικούς πόρους (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), για έργα υποδομών και τοπικής ανάπτυξης. Επιτάχυνση εκταμιεύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στοχευμένη στήριξη στους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ. Δίκαιη κατανομή των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, με το 48% να αποδίδεται στους οικείους Δήμους όπου παράγεται. Άμεση έκτακτη χρηματοδότηση πέραν των ήδη εξασφαλισμένων 105–110 εκατ. ευρώ ενίσχυσης.

Κρατικός προϋπολογισμός

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, και χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση την πιθανολογούμενη διατήρηση των ΔΕΥΑ υπό τον έλεγχο των Δήμων και την δέσμευση της κυβέρνησης για χορήγηση 250 εκατ. ευρώ προς οικονομική εξυγίανση και στήριξη.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και σύσσωμο το ΔΣ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και επιφυλάσσονται για την λήψη σχετικής απόφασης όταν κατατεθεί η τελική πρόταση του προϋπολογισμού από την κυβέρνηση.

Σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε ότι τέσσερα από τα πέντε βιβλία σύμφωνα με την σχετική πληροφόρηση έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το πέμπτο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ: «Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια, ζητά όσα από τα Σύνταγμα προβλέπονται και δικαιούνται οι Δήμοι. Δεν θα δεχθούμε αποφάσεις ερήμην μας. Θέλουμε πραγματική συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα κράτος σύγχρονο, αποκεντρωμένο και κοντά στον πολίτη».

*πηγή φωτογραφιών: ΚΕΔΕ