Για έκτη φορά σε διάστημα τριών ετών, οι 180 χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες για τη μάστιγα της ρύπανσης από πλαστικά απέτυχαν να καταλήξουν σε διεθνή δεσμευτική συμφωνία, με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να απορρίπτουν την επιβολή ορίων παραγωγής.

Διπλωμάτες αντέδρασαν με απογοήτευση ή ακόμα και θυμό για την αποτυχία των δεκαήμερων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, σχολιάζει το Reuters.

Οι χώρες που πιέζουν για μια ισχυρή, νομικά δεσμευτική συνθήκη θεώρησαν ότι το σχέδιο συμφωνίας που προτάθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής δεν ανταποκρινόταν στις φιλοδοξίες τους.

Η υπουργός Οικολογίας της Γαλλίας Ανιές Πανιέ-Ρουνασέ δήλωσε ότι στην καταληκτική συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων ένιωσε «εξοργισμένη γιατί, παρά τις προσπάθειες πολλών, και την πραγματική πρόοδο στις συνομιλίες, απτά αποτελέσματα δεν επιτεύχθηκαν».

Η συμφωνία «μπλοκαρίστηκε έναν μικρό αριθμό χωρών που απλά δεν θέλουν συμφωνία» δήλωσε ο αντιπρόσωπος της Κολομβίας, προφανώς αναφερόμενος στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τις βασικές πρώτες ύλες για πλαστικά.

Ορισμένες χώρες όπως η Βρετανία θεωρούν ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να συνεχιστούν, ενώ άλλες θεωρούν τη διαδικασία αποτυχημένη.

«Είναι σαφές ότι η τρέχουσα διαδικασία δεν θα λειτουργήσει» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής.

Τσουνάμι ρύπανσης

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι, χωρίς δραστικές παρεμβάσεις, η παραγωγή πλαστικών θα τριπλασιαστεί έως το 2060 και θα πνίξει τον πλανήτη.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι τα πλαστικά διασπώνται στο περιβάλλον σε μικροσκοπικά κομμάτια που ανιχνεύονται πλέον στον αέρα, το νερό, τα τρόφιμα και όλα τα ανθρώπινα όργανα, ακόμα και τον εγκέφαλο ή τον πλακούντα των εμβρύων.

Αν και οι μελέτες δεν έχουν δώσει ακόμα σαφή συμπεράσματα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα σωματίδια αυτά και τα χημικά που απελευθερώνουν ίσως απειλούν τις τροφικές αλυσίδες και την ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet πριν από την αρχή της συνόδου, η ρύπανση από τα πλαστικά αποτελεί «σοβαρό αυξανόμενο και υποτιμημένο κίνδυνο» για την υγεία που κοστίζει τουλάχιστον 1.5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Στις διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία, τα ζητήματα που διχάζουν περισσότερο είναι η επιβολή ορίων στην παραγωγή, ο έλεγχος των παραγωγών πλαστικών και πρώτων υλών για πλαστικά, καθώς και η παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τη ζητούμενη διεθνή συνθήκη.

Περισσότεροι από 1.000 αντιπρόσωποι συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη για τον έκτο γύρο συνομιλιών. Στην περυσινή σύνοδο στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, περισσότερες από 100 χώρες συμφώνησαν ότι πρέπει να μπει πλαφόν στην παραγωγή πλαστικών, ενώ μια μικρή ομάδα χωρών που παράγουν πετρέλαιο –πρώτη ύλη για την παραγωγή πολυμερών- ήθελε κανόνες που θα στόχευαν μόνο την πλαστική ρύπανση.

Σαουδική Αραβία, ΗΠΑ, Ρωσία και Ιράν είναι οι σημαντικότεροι παίκτες στο λόμπι του πετρελαίου.

Όπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα το Reuters, η αμερικανική αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις έστειλε επιστολή σε άλλες κυβερνήσεις τους ζητώντας να μην συμφωνήσουν σε πλαφόν παραγωγής.

Τον Ιούλιο, ο Guardian ανέφερε ότι οι συνομιλίες υπονομεύονται από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς πετρελαίου, οι οποίοι κατηγορούνται για «παρείσφρηση» στις διαπραγματεύσεις και περιστατικά φραστικών επιθέσεων σε επιστήμονες.