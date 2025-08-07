Οι ΗΠΑ επιχειρούν να μπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις κατά της πλαστικής ρύπανσης

Λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, οι ΗΠΑ ζήτησαν από ξένες κυβερνήσεις να συμφωνήσουν σε συνθήκη που θα επέβαλε όρια στην παραγωγή πλαστικών, αποκαλύπτει το Reuters.

Στην κατοχή του πρακτορείου περιήλθε αμερικανική επιστολή της 25ης Ιουλίου που εστάλη σε διάφορες χώρες τη Δευτέρα, ημέρα έναρξης των διαπραγματεύσεων. Το κείμενο παραθέτει τις κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον, η οποία έρχονται σε ευθεία διαφωνία με τις 100 και πλέον χώρες που συμφωνούν στην επιβολή ορίων.

Οι προοπτικές για συμφωνία δείχνουν περιορισμένες στη σύνοδο που πραγματοποιείται ως τις 14 Αυγούστου στη Γενεύη, κυρίως λόγω αντιδράσεων από πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, δεδομένου ότι τα πλαστικά παράγονται από πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ορυκτό κάρβουνο.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μικρές νησιωτικές χώρες που πλήττονται από την ρύπανση επιμένουν στην επιβολή ορίου παραγωγής στα πλαστικά και στα πρόσθετα πλαστικών. Ζητούν επίσης καλύτερη διαχείριση των πλαστικών προϊόντων.

Η επιστολή εστάλη από την αμερικανική αντιπροσωπεία στη σύνοδο, με επικεφαλής αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είχαν εκπροσωπήσει και την κυβέρνηση Μπάιντεν στους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Οι χώρες στις οποίες εστάλη το κείμενο δεν κατονομάζονται λόγω της ευαισθησίας των διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα υποστηρίξουμε μη ρεαλιστικές παγκόσμιες προσεγγίσεις όπως στόχους για την παραγωγή πλαστικού ή απαγορεύσεις και περιορισμούς σε πρόσθετα ή προϊόντα πλαστικού – οι οποίοι θα αυξήσουν το κόστος όλων των πλαστικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή» γράφει η επιστολή.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι τα πλαστικά διασπώνται στο περιβάλλον σε μικροσκοπικά κομμάτια που ανιχνεύονται πλέον στον αέρα, το νερό, τα τρόφιμα και όλα τα ανθρώπινα όργανα, ακόμα και τον εγκέφαλο ή τον πλακούντα των εμβρύων.

Αν και οι μελέτες δεν έχουν δώσει ακόμα σαφή συμπεράσματα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα σωματίδια αυτά και τα χημικά που απελευθερώνουν ίσως απειλούν τις τροφικές αλυσίδες και την ανθρώπινη υγεία.

Στην περυσινή σύνοδο στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, περισσότερες από 100 χώρες συμφώνησαν ότι πρέπει να μπει πλαφόν στην παραγωγή πλαστικών, ενώ μια μικρή ομάδα χωρών που παράγουν πετρέλαιο –πρώτη ύλη για την παραγωγή πολυμερών- ήθελε κανόνες που θα στόχευαν μόνο την πλαστική ρύπανση.