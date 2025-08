Οι εκπρόσωποι στις συνομιλίες για τη συνθήκη του ΟΗΕ για τη ρύπανση από πλαστικά στη Γενεύη πρέπει να εξασφαλίσουν μια φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία, ώστε να μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τις μελλοντικές γενιές, δήλωσε ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο καθηγητής Richard Thompson, ο οποίος ανακηρύχθηκε ένας από τους 100 ανθρώπους με μεγαλύτερη επιρροή της χρονιάς από το περιοδικό Time για το πρωτοποριακό του έργο στον τομέα της ρύπανσης από πλαστικά, δήλωσε ότι απαιτούνται αποφασιστικές ενέργειες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του πλανήτη.

Μίλησε τη Δευτέρα, ενώ εκπρόσωποι από περισσότερες από 170 χώρες προετοιμάζονταν να συναντηθούν στη Γενεύη για να γεφυρώσουν τις βαθιές διαφωνίες σχετικά με το αν θα συμπεριληφθούν περιορισμοί στην παραγωγή πλαστικών στην τελική συνθήκη.

The millions of microplastic particles we encountered while swimming on holiday in Europe evidence the urgent need for action. Such scenes will become normality for us all if nations fail to agree on decisive steps to end plastic pollution during current UN negotiations in Geneva pic.twitter.com/UsgCUlPb3x

— Prof. Richard C Thompson OBE FRS (@ProfRThompson) August 4, 2025