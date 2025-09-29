newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Ελλάδα 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Σε όλες τις έρευνες για την απασχόληση οι εργοδότες επαναλαμβάνουν ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους με κατάλληλες δεξιότητες και ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αντίστοιχα, σε αναλύσεις του ΟΟΣΑ και των οργάνων της Κομισιόν γίνεται μνεία στη λεγόμενη «υπερεκπαίδευση» των νέων, η οποία παρουσιάζεται σαν κατάρα. Ένας εργαζόμενος θεωρείται υπερ-εκπαιδευμένος (οver-qualified ή over-educated) όταν απασχολείται σε δουλειές που απαιτούν κατώτερα μορφωτικά προσόντα από αυτά που κατέχει. Η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει από τα υψηλότερα ποσοστά υπερεκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να έχει περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για να κάνει τη δουλειά του (33% έναντι 21,4% στον μέσο όρο της ΕΕ). Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στους νέους πτυχιούχους 25-34 ετών, με σχεδόν τέσσερις στους δέκα (37,4%) να κάνουν «χαμαλοδουλειές», έναντι 23,3% στην ΕΕ.

Υπερεκπαίδευση και υποκατάρτιση

Έρευνες του CEDEFOP – του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τονίζουν ότι η «υπερεκπαίδευση» μπορεί να συνυπάρχει με την «υποκατάρτιση». Δηλάδη ένας νέος μπορεί να έχει «πλεόνασμα» σε μορφωτικά προσόντα και «έλλειμμα» στις απαιτούμενες δεξιότητες. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται εν μέρει στην πραγματικότητα όμως υπόρρητα ενοχοποιεί τους νέους και θέλει την εκπαίδευση θεραπαινίδα των επιχειρήσεων. Είναι σαν να λέμε ότι φταίνε οι νέοι που σπουδάζουν και μετά γίνονται γκαρσόνια, και όχι το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας που δεν προσφέρει αρκετές ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Την ίδια στιγμή, η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), ενώ θεωρητικά τοποθετείται στην κορυφή της ατζέντας της ευρωπαϊκής στρατηγικής, βρίσκεται σε μια κρίσιμη μεταβατική καμπή

Ένα από τα συμπτώματα της κρίσης είναι η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ από το επάγγελμά τους και ο υψηλός βαθμός επισφάλειας. Οι επιπτώσεις είναι οδυνηρές για τους σπουδαστές, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκατάλειψης των σπουδών και υποβαθμίζοντας την όποια αξία μπορούν να έχουν τα πτυχία – πιστοποιήσεις.

Αναγνωρίζοντας τα σημάδια της κρίσης, το CEDEFOP ξεκίνησε την πρώτη μεγάλη κοινωνική έρευνα πανευρωπαϊκής χαρτογράφησης του κλάδου της ΕΕΚ, μέσω συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς. Στόχος της έρευνας είναι να καλυφθούν τα κενά στην πληροφόρηση και «να προταθούν λύσεις βάση τεκμηριωμένων στοιχείων (..) για την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες».

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση

«Καθώς η ΕΕ προχωρά προς την επίτευξη των στόχων της για το 2030 στον τομέα των δεξιοτήτων και επιδιώκει να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, η κρίσιμη έλλειψη καταρτισμένων εκπαιδευτικών ΕΕΚ υπονομεύει τις προσπάθειες για την απόκτηση από τους νέους των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την οικονομία και την κοινωνία του μέλλοντος», σημειώνει η παρουσίαση του CEDEFOP.

Σύμφωνα με το CEDEFOP, «η έλλειψη καταρτισμένων εκπαιδευτικών συνδέεται στενά με ευρύτερα κενά δεξιοτήτων, εμποδίζοντας την ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας». Η παραπάνω πρόκληση συνδέεται επίσης με τη μείωση των επιδόσεων των σπουδαστών, γεγονός που την καθιστά υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα πολιτικής της ΕΕ, τονίζει η ανάλυση.

Υποτίμηση των εκπαιδευτικών

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γίνεται όλο και λιγότερο ελκυστικό. Με βάση πρόσφατες πανευρωπαϊκές έρευνες, η διδασκαλία ήταν η κύρια επαγγελματική επιλογή μόνο για το 67% των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα, κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ μόνο το 17,7% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι το επάγγελμά τους αναγνωρίζεται και εκτιμάται.

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο επαγγελματικό περιβάλλον. Πολλοί αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται πλήρως προετοιμασμένοι στα πρώτα  στάδια της σταδιοδρομίας τους και έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Το εργασιακό τους περιβάλλον είναι συχνά δύσκολο, με υψηλό φόρτο εργασίας, άγχος και υπερπλήρεις τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ είναι επίσης πιο πιθανό να έχουν προσωρινές συμβάσεις σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης. Κατά μέσο όρο, οι μισθοί τους είναι 10,5 % χαμηλότεροι σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανευρωπαϊκά μόνο το 40 % των εκπαιδευτικών ΕΕΚ δηλώνουν ικανοποιημένοι με την αμοιβή τους.

Νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση

Το τοπίο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, παραμένει γκρίζο. Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ΕΕΚ, προβλήθηκε κυρίως λόγω της ίδρυσης των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα όμως φέρνει αλλαγές και στη λειτουργία των ΣΑΕΚ (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης), όπως έχουν μετονομαστεί τα πρώην ΙΕΚ.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να αναβαθμιστεί η δημόσια  τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όμως το πρώτο μέτρο που εισάγει είναι τα λουκέτα και οι συγχωνεύσεις για σχολές που δεν συμπληρώνουν τον επαρκή αριθμό σπουδαστών.

Με το ίδιο ωρομίσθιο από το 2013

Εν τω μεταξύ,  οι εκπαιδευτές των  δημόσιων ΣΑΕΚ καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες και τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, που αρχίζει επισήμως τον Οκτώβριο.

Σε νέα επείγουσα επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας, το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ και Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Δημοσίου (ΣΕΔΙΕΚ) θέτει για πολλοστή φορά το μείζον πρόβλημα της κακοπληρωμένης και συχνά απλήρωτης (επί σειρά μηνών) εργασίας.

Ενώ το κόστος ζωής και ο πληθωρισμός καλπάζουν, το ωρομίσθιο παραμένει καθηλωμένο στα ίδια χαμηλά επίπεδα από το 2013. «Οι πληρωμές μας καθυστερούν μονίμως και ακόμα περισσότερο καθυστερόυν να εμφανιστούν οι ασφαλιστικές μας εισφορές», σημειώνουν

Αυθαίρετη κατάργηση ειδικοτήτων

Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι οι Νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, που άλλαξαν απροειδοποίητα το καλοκαίρι του 2024,  έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και οφείλουν να επανεξεταστούν άμεσα.

Όπως τονίζει το Σωματείο των Εκπαιδευτών ΣΑΕΚ, καταργήθηκαν αυθαίρετα και άδικα ολόκληρες ειδικότητες από το δικαίωμα διδασκαλιας μαθημάτων «εν μία νυκτί και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση».

«Μέχρι και σήμερα ΔΕΝ έχει γίνει καμία ενέργεια προς επίλυση του ζητήματος, ενώ έχουν ήδη δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα στη λειτουργία των ΣΑΕΚ που οφείλονται σε ασάφειες,ελλείψεις και αναντιστοιχίες τόσο ως προς τα διδακτικά αντικείμενα όσο και ως προς τα προσόντα των εκπαιδευτών/τριών», υπογραμμίζουν οι καθηγητές.

Καταλήγουν ότι ενώ έχουν αναδείξει όλα τα παραπάνω προβλήματα από την πρώτη στιγμή και έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές, ουδέποτε εισακούστηκαν, απευθύνοντας άλλη μια φορά έκκληση στο υπ. Παιδείας για διάλογο.

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
