Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Ελλάδα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:49

Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Η νέα ετήσια έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Ματιές στην Εκπαίδευση» (Education at a Glance 2025), εστιάζει στην πρόσβαση στις ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικές βαθμίδες και στο πώς έχει αλλάξει η δύναμη των πτυχίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το 48% των νεαρών ενηλίκων στις χώρες-μέλη είναι πλέον διπλωματούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι 27% το 2000. Στην Ελλάδα το αντιστοιχο ποσοστό είναι κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, στο 45%.

Μόνο που ο ορισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Eurostat, δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Περιλαμβάνει και σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τα ιδιωτικά κολέγια τριετούς φοίτησης, καθώς και τα ΙΕΚ (Επίπεδο 5 του Τυπικού Πλαισίου Προσόντων).

Οι νέοι Έλληνες πτυχιούχοι, με βάση τη Eurostat έχουν τη χαμηλότερη επαγγελματική απορρόφηση στην ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά  «υπερεκπαίδευσης» – απασχολούνται δηλαδή σε δουλειές κατώτερες των μορφωτικών τους προσόντων και  ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ετεροαπασχόλησης.

Αναντιστοιχία Δεξιοτήτων

Ο ΟΟΣΑ αναλύει την εκπαίδευση μέσα από ένα τεχνοκρατικό πρίσμα, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς.

Γι’αυτό και τονίζει ότι τα πτυχία συνδέονται μεν με υψηλότερες απολαβές και σχετικά χαμηλότερη ανεργία, αλλά… δεν είναι όλα τα πτυχία ίδια, ούτε εγγυόνται ποιοτική εργασία.

Η έμφαση δίνεται στην «αναντιστοιχία δεξιοτήτων» (skills mismatch). Πρόκειται για μια έκφραση-καραμέλα, που ανάλογα με το ποιος τη χρησιμοποιεί της δίνει τον χρωματισμό που θέλει. Για τις επιχειρήσεις η αναντιστοιχία δεξιοτήτων σημαίνει ότι δεν βρίσκουν εύκολα εργαζόμενους με τα «ταλέντα» που επιθυμούν και ότι η εκπαίδευση, ιδίως η δημόσια, δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τους.

Με τα λόγια του ΟΟΣΑ (όπως τα μεταφέρει το ΑΠΕ) «το 40% των εργοδοτών βρίσκονται αντιμέτωποι με έλλειψη ικανοτήτων» (εννοείται από τους εργαζόμενους).

Πτυχία χωρίς αντίκρισμα;

Από την πλευρά των σπουδαστών και μελλοντικών εργαζομένων, η αναντιστοιχία δεξιοτήτων σημαίνει ότι τα πτυχία τους δεν τους εξασφαλίζουν ούτε επαγγελματική αποκατάσταση ούτε αξιοπρεπείς μισθούς.

Ανά πάσα στιγμή οι νέοι απόφοιτοι, ιδίως όσοι δεν προέρχονται από τα κολέγια των ελίτ, πρέπει να νιώθουν αναλώσιμοι και αντικαταστάσιμοι. Είτε από νεότερους, φθηνότερους και πιο «επιδέξιους», είτε από τα bots της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ακόμα και από συνταξιούχους που θα δουλεύουν ως τα βαθιά γεράματα, αφού οι συντάξεις δεν θα αρκούν για να επιβιώσουν.

Η πολυδιάσπαση και η κατάτμηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε πτυχία και σχολές πολλών ταχυτήτων, το εμπόριο των μεταπτυχιακών τίτλων και της απόκτησης «πόντων» –  διδακτικών πιστωτικών μονάδων, σημαίνει ότι νέοι εργαζόμενοι θα βρίσκονται σε ένα μόνιμο αγώνα δρόμου. Θα οφείλουν να περνάνε διαρκώς  από κύκλους «reskilling και upskilling» – επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, συχνά επί πληρωμή, για να αποδείξουν ότι είναι «ταλέντα» άξια πρόσληψης και διατήρησης.

Τι το κακό σε αυτό; Άλλωστε δεν «γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι»; Μόνο που δεν μιλάμε απαραίτητα για μόρφωση και καλλιέργεια,  αλλά για εργαλειακές και αποσπασματικές δεξιότητες, που απαξιώνονται μέχρι να προκηρυχθούν τα επόμενα voucher. Τα σκάνδαλα τύπου «σκοιλ ελικικού», τα αγορασμένα πτυχία, η βιομηχανία των ιδιωτικών πιστοποιήσεων, που νέμονται δημόσιο χρήμα, είναι σύμφυτα με την αντίληψη περί «αριστείας» και «σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς».

Τι διαπστώνει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Το φετινό ενημερωτικό σημείωμα του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα διαπιστώνει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Το 24,2% των οικονομικά ενεργών νέων ενηλίκων (25-34 ετών) χωρίς ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι άνεργοι. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 12,9%
  • Στους νέους απόφοιτους Λυκείου η  ανεργία μειώνεται στο 16,2% – υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (6,9%).
  • Η ανεργία των νέων πτυχιούχων ανέρχεται στο 12,3%, υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο των κρατών-μελών του Οργανισμού (4,9%).

Η Ελλάδα έχει τις δεύτερες χαμηλότερες κρατικές δαπάνες ανά μαθητή στην ΕΕ, ελάχιστα πάνω από τη Ρουμανία  – πηγή: ΟΟΣΑ

Ουραγοί στις δαπάνες για εκπαίδευση

  • Η Ελλάδα ξοδεύει κατά μέσο όρο 6.420 δολάρια ανά μαθητή/τρια  (μεταφρασμένα σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης – PPPs) για όλη τη φοίτησή του, από την προσχολική ως τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για το δεύτερο χαμηλότερο ποσό από όλες τις χώρες της ΕΕ για τις οποίες παρουσιάζει στοιχεία ο ΟΟΣΑ, σχεδόν ισοβαθμώντας με τη Ρουμανία. Ξοδεύουμε λιγότερα για εκπαίδευση και από τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία.
  • Οι δημόσιες δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι από τις χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ. Η ελληνική πολιτεία ξοδεύει μόλις 4.497 δολάρια σε PPP ανά σπουδαστή, λιγότερο από το 1/3 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ (15.102 δολάρια).
  • Η Ελλάδα ξοδεύει το 3,9% του ΑΕΠ σε επενδύσεις στην εκπαίδευση, έναντι 4,7% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Οι μισθοί των δασκάλων στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότεροι στον ΟΟΣΑ – πηγή: oecd.org

Οι φτωχότεροι εκπαιδευτικοί του ΟΟΣΑ

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι οι πιο κακοπληρωμένοι στις χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. Οι πραγματικοί μισθοί των δασκάλων είναι χαμηλότεροι κατά 31% από το μέσο όρο των μισθών των πτυχιούχων πλήρους απασχόλησης. Παγκοσμίως η ψαλίδα ανέρχεται στο 17% – δείχνοντας ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παραμένει σχετικά απαξιωμένο.  Στην Ελλάδα όμως η απαξίωση φτάνει στα άκρα.  Οι Έλληνες δάσκαλοι έχουν τους χαμηλότερους μισθούς σε όλο τον ΟΟΣΑ, σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Δείτε την έκθεση το ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση ΕΔΩ

Το σημείωμα για την Ελλάδα ΕΔΩ

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας 12.09.25

Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Ο βοηθός του ηγούμενου της μονής στα Καλάβρυτα ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα αρχαία αντικείμενα και ότι δεν ανήκαν στη μονή, ούτε στην Εκκλησία.

Σύνταξη
Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη
Ελλάδα 12.09.25

Οι περιγραφές της για το δράμα που βιώνει ραγίζουν καρδιές - Ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της στον Βόλο και η ίδια από τότε προσπαθεί να μείνει όρθια και δυνατή.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη – «Ανεπαρκή» κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας
Ασταμάτητος ο πληθωρισμός 12.09.25

Στα ύψη η ακρίβεια, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη - «Ανεπαρκή» τα κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας

Ακρίβεια σε έξαρση, νοικοκυριά σε απόγνωση - Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα, τo 59,8% των πολιτών κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα μέτρα στήριξης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ελλάδα 12.09.25

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Ελλάδα 12.09.25

Υποσχόταν στα θύματά του μεγάλες χρηματικές απολαβές, τις απειλούσε και ασκούσε σωματική ή ψυχολογική βία κι έτσι τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε.

Σύνταξη
Καιρός: «Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα – Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα
Βίντεο 12.09.25

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν σε αυξημένα επίπεδα - Καλός ο καιρός το Σάββατο - Τις υψηλές θερμοκρασίες θα διακόψει ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
Μπάσκετ 12.09.25

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία έδωσε σύνθημα ανάκαμψης και τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Μπάσκετ 12.09.25

Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.

Σύνταξη
Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες
«Μη ρωτάς» 12.09.25

Το φόρεμα από κρέας, ένα από τα τρία που φόρεσε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2010, δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε την καριέρα της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας 12.09.25

Ο βοηθός του ηγούμενου της μονής στα Καλάβρυτα ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα αρχαία αντικείμενα και ότι δεν ανήκαν στη μονή, ούτε στην Εκκλησία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Σχέδιο «Ανατολική Φρουρά» 12.09.25

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Η αποστολή στην Πολωνία αναμένεται να συμπεριλάβει δυνάμεις και από τη Βρετανία.

Σύνταξη
