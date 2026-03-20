Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων
Στο επίκεντρο της Περιφέρειας Κρήτης το νέο «Πράσινο» Σχολείο προϋπολογισμού 34 εκατ. Ευρώ.
Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Andreas Beckmann είχε σήμερα Παρασκευή ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη.
Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου, βρέθηκε το ζήτημα του κτιριακού.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλωσόρισε και ενημέρωσε τον κ. Beckmann για τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με τη δημιουργία του νέου «Πράσινου» Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, προϋπολογισμού 34 εκατομμυρίων ευρώ. Ο σχεδιασμός του έργου ακολουθεί αυστηρά τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ενώ οι εγκαταστάσεις θα είναι πλήρως προσβάσιμες για ΑμεΑ, όπως υποστηρίζει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.
Στις Βούτες Ηρακλείου
«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που θα υλοποιηθεί στην Κρήτη στον τομέα της εκπαίδευσης. Το νέο σχολείο θα ανεγερθεί στις Βούτες Ηρακλείου, εντός της πανεπιστημιούπολης. Μετά από πολυετή προσπάθεια, η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί και είναι εντυπωσιακή. Ο χώρος που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο για την κατασκευή του έργου συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να στεγαστεί μια σύγχρονη σχολική μονάδα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.
«Στην Περιφέρεια Κρήτης προχωράμε με την συνεργασία και τη συνέργεια και πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Είναι χρέος μας να ενδυναμώνουμε την ευρωπαϊκή ιδέα και να την μεταλαμπαδεύουμε στις μαθήτριες και τους μαθητές του τόπου μας, προετοιμάζοντας τους πολίτες του αύριο», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, κ. Andreas Beckmann, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την πορεία του κτιριακού. Εξήρε το έργο του Περιφερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη, ευχαριστώντας τον προσωπικά για την υποδειγματική, ουσιαστική και διαχρονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θωρακίζει το μέλλον του ΣΕΠ Ηρακλείου.
