Την ενεργοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης ζητάει Δήμαρχος για τις σοβαρές ζημιές στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών

Την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που έχουν προκληθεί στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, με επείγουσα επιστολή που απέστειλε προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη.

Στην επιστολή του, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου του Δήμου Χερσονήσου, «ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης “Έργα προστασίας ακτών του Δήμου Χερσονήσου και αποκατάστασης ζημιών στο παραλιακό μέτωπο”, υπενθυμίζοντας ότι για το συγκεκριμένο τμήμα υπάρχει ολοκληρωμένη οριστική μελέτη της Περιφέρειας με τίτλο «Προστασία Ακτών: Γούβες – Κοκκίνη Χάνι». Αναφέρει επίσης ότι, με βάση τα δεδομένα και τις πρόσφατες καταστροφές, πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία του άρθρου 12Α του ν. 2971/2001, που αφορά επείγοντα έργα, ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η αποκατάσταση του προστατευτικού τοιχίου και του οδοστρώματος».

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου, «Ο Δήμαρχος τονίζει επιπλέον, ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο παραλιακό μέτωπο δυτικά της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και απαιτεί άμεση παρέμβαση. Όπως περιγράφει στην επιστολή του, η περιοχή αποτελεί μία από τις πλέον ζωτικές ζώνες του Δήμου, καθώς βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής δραστηριότητας και εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες.

Ο κ. Δοξαστάκης αναφέρει ακόμα, ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, καταγράφοντας τις ζημιές, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες και προωθώντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Ο Δήμαρχος ζητά παράλληλα τη συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου για την προώθηση της έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου από τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της προτεινόμενης μελέτης και να αντιμετωπιστεί συνολικά η εκτεταμένη διάβρωση στις Δημοτικές Ενότητες Γουβών και Χερσονήσου.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α227/23-01-2026), ο Δήμος Χερσονήσου βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τις 23 Ιουλίου 2026, λόγω των σοβαρών προβλημάτων παράκτιας διάβρωσης που έχουν προκύψει από επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Καταλήγοντας στην επιστολή του ο κ. Δοξαστάκης τονίζει ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να παράσχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Χερσονήσου