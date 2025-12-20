science
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Περιβάλλον 20 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Spotlight

Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί μια μεγάλη πόλη χωρίς μετρό. Οι υπόγειοι σιδηρόδρομοι είναι έργα εμβληματικά για τους κατοίκους τους, αλλά πλέον είναι αντιμέτωποι με το σοβαρότερο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής: την κλιματική αλλαγή.

Τα παραδείγματα πλέον είναι πολλά. Πόλεις όπως το Λονδίνο και το Τόκιο, αλλά και η Νέα Υόρκη, συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες στους υπόγειους σιδηροδρόμους τους. Τα προβλήματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαν σχεδιαστεί να αντιμετωπίσουν. Ακόμη και η Αθήνα, το μετρό της οποίας είναι από τα πιο καινούργια, έχει δει σταθμούς να πλημμυρίζουν έπειτα από κακοκαιρίες, τις οποίες η κλιματική αλλαγή κάνει όλο και πιο ισχυρές.

Επίσης, άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράδειγμα, η πόλη Τσενγκζού στην Κίνα, όπου τουλάχιστον 14 άνθρωποι πέθαναν το 2021, όταν νερά πλημμυρών γέμισαν τη σήραγγα του μετρό.

Η ευάλωτη Νέα Υόρκη

Η εφημερίδα Washington Post έκανε ένα ενδελεχές ρεπορτάζ για το μετρό της Νέας Υόρκης. Η αμερικανική μητρόπολη είναι ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή. Και το μετρό της, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1904, κινδυνεύει όσο λίγα.

Έχει χτιστεί κοντά στην επιφάνεια και διαθέτει περισσότερα από 40.000 ανοίγματα μέσω των οποίων το νερό μπορεί να φτάσει στις γραμμές από κάτω. Και όσο αυξάνονται οι βροχοπτώσεις και η υγρασία στην ατμόσφαιρα, οι ευπάθειες του μετρό στο υπέδαφος επιδεινώνονται.


Τα πολύ έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης (παράγουν τουλάχιστον 3 εκατοστά βροχής την ημέρα) έχουν αυξηθεί περίπου 60% από τότε που κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το μετρό. Και οι αρχές της πόλης αναζητούν τρόπους για να προστατευθεί το μετρό της Νέας Υόρκης από την κλιματική αλλαγή. Διαφορετικά, οι σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ετήσιοι επιβάτες του θα πρέπει να βγουν στους δρόμους με αυτοκίνητα.

Άλλωστε, πριν καν υπάρξει η πόλη –άρα και μετρό, το νερό όριζε τη Νέα Υόρκη. Το Μανχάταν ήταν διάσπαρτο από λίμνες και ρυάκια. Υγρότοποι περιέβαλλαν τα σύνορα του Μπρούκλιν και του Κουίνς. Λιβάδια και καλαμιές απορροφούσαν την άνοδο και την πτώση της παλίρροιας.

REUTERS/Eduardo Munoz

Αλλά η πόλη μεγάλωνε και το τοπίο άλλαξε. Κτίρια, δρόμοι, ώσπου κανείς δεν θυμόταν –ούτε νοιαζόταν- πού έρρεε νερό. Σήμερα, η ανάλυση των σύγχρονων πλημμυρών, που επιδεινώθηκαν από την κλιματική αλλαγή, δείχνει ότι τα πιο ευάλωτα μέρη της πόλης είναι συνήθως οι τοποθεσίες πρώην υδάτινων οδών.

Σύστημα-λείψανο

Η Αρχή Μεταφορών της Νέας Υόρκης (ΜΤΑ) αναγνωρίζει ότι έπειτα από δεκαετίες δημοσιονομικών κρίσεων και αναβολής της συντήρησης, μεγάλο μέρος του συστήματος του μετρό είναι ξεπερασμένο και σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρό της, Έρικ Γουίλσον, όταν πρόκειται για καταιγίδες, οι παλαιωμένες αντλίες είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του.

«Βασικά, βλέπεις ένα λείψανο», λέει ο Χουάν Ουρένα, επιθεωρητής στο τμήμα υδραυλικής του Τμήματος Μετρό. «Ήρθε η ώρα για αναβάθμιση».

Το μετρό στη Νέα Υόρκη έγινε υπόγειο, διότι το 1888, ένας τυφώνας έγινε η αιτία να σκοτωθούν περίπου 200 άνθρωποι. Επίσης, καθήλωσε τα υπέργεια τρένα, που τότε εξυπηρετούσαν 15.000 άτομα καθημερινά.

Τώρα, με την κλιματική αλλαγή, το νερό είναι ένα επιδεινούμενο πρόβλημα. Η MTA αντλεί τουλάχιστον 10 εκατομμύρια γαλόνια από το σύστημα κάθε μέρα. Όταν βρέχει, τα ψηλά κτίρια και οι πλακόστρωτες επιφάνειες της Νέας Υόρκης εμποδίζουν το νερό να διαρρεύσει στο έδαφος. Έτσι, ρέει στις σήραγγες του μετρό.


Και το αποχετευτικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τα συστήματα ομβρίων και λυμάτων έχουν σχεδιαστεί –πριν από 50 χρόνια- για να διαχειρίζονται έως και 1,75 ίντσες βροχής σε μία ώρα. Τώρα οι βροχοπτώσεις συχνά υπερβαίνουν αυτό το όριο πέντε φορές τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τεράστια πρόκληση

Σύμφωνα με την επιστήμονα του Περιβάλλοντος, Μπερνίς Ρόζενβαϊγκ, η κλιματική αλλαγή «αίναι μια απίστευτη πρόκληση για κάθε πόλη. Οι κακές αποφάσεις ελήφθησαν πριν από γενιές και τώρα προσπαθούν να βρουν πώς να τις αντιμετωπίσουν σε μια πλήρως δομημένη και λειτουργική πόλη».

Επισημαίνει ότι οι πλημμύρες στο μετρό της Ζενγκτζού «ήταν ένα σημαντικό γεγονός για τους διευθυντές της Νέας Υόρκης πόλης και τους διαχειριστές έκτακτης ανάγκης. Διότι έδειξαν ότι δεν είναι απλώς το εφιαλτικό σενάριο κάποιου που μελετά τους φυσικούς κινδύνους για να ζήσει».

«Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και έχει συμβεί, και δεν είναι μη ρεαλιστικό να σχεδιάζουμε για αυτά τα χειρότερα σενάρια».

Όταν τα απομεινάρια του τυφώνα Ida έπληξαν την περιοχή της Νέας Υόρκης, λίγο μετά τις πλημμύρες στη Ζανγκτζού, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι στο μετρό. Ωστόσο, όλες οι 36 γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης εκτός από μία έκλεισαν. Περίπου 1.250 επιβάτες έπρεπε να εκκενωθούν από το σύστημα. Οι ζημιές στις υποδομές της MTA ανήλθαν σε 128 εκατομμύρια δολάρια. Το συνολικό οικονομικό κόστος των διαταραχών στις συγκοινωνίες είναι πιθανώς ακόμη μεγαλύτερο, σύμφωνα με έρευνα.

Και ενώ το μετρό είναι απολύτως ζωτικό για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οι πλημμύρες δυσκολεύουν τους Νεοϋορκέζους να φτάσουν εκεί που θέλουν. Η υπηρεσία του μετρό διακόπηκε λόγω πλημμυρών τουλάχιστον 75 φορές μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανάλυση των ειδοποιήσεων της MTA από την Washington Post.

Αναχαιτίζοντας την παλίρροια

Σε μια προσπάθεια να προλάβει τα χειρότερα, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, η MTA έχει υιοθετήσει ένα σύνολο παρεμβάσεων. Μέτρων που μπορούν να προστατεύσουν το σύστημα του μετρό μέρα με τη μέρα. Περιλαμβάνει επενδύσεις στο σύστημα ομβρίων υδάτων, στα αντλιοστάσια και σε άλλες παρεμβάσεις, που θα «φράξουν» τις διαρροές.

Παρ’ όλα αυτά, δέχεται κριτική ότι δεν κάνει αρκετά. O πρόεδρός της Τζέιμι Τόρες-Σπρίνγκερ, επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής. Και πως η MTA δεν μπορεί να συγκρατήσει μόνη της τα ορμητικά νερά των πλημμυρών. Έργα πρέπει να γίνουν και σε άλλα συστήματα, όπως το αποχετευτικό.

Ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια από τις δημοτικές αρχές να αποκαλύψουν κρυμμένα ρυάκια και υγροτόπους. Εκεί που κάποτε έτρεχε το νερό της περιοχής. Έτσι, δημιουργούν «μπλε ζώνες» που μπορούν να απορροφήσουν την περίσσεια βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια σοβαρών καταιγίδων. Μειώνοντας την πίεση στο αποχετευτικό σύστημα και δίνοντας στις απορροές μια εναλλακτική λύση, οι αξιωματούχοι λένε ότι αυτά τα έργα μπορούν να περιορίσουν τις πλημμύρες σε γειτονιές και σταθμούς του μετρό.

Συνεργάζονται με τον Έρικ Σάντερσον, οικολόγο και αντιπρόεδρο συντήρησης του Βοτανικού Κήπου της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για πρωτοβουλία αντιστροφής της τάσης που οδήγησε τη Νέα Υόρκη να ασφαλτοστρώσει τις υδάτινες οδούς και να θάψει το σύστημα μεταφορών του παρελθόντος. Έτσι λέει ο Σάντερσον: «Μια πόλη που συνεργάζεται με τη φύση της, θα είναι μια πόλη που θα αντέξει περισσότερο για τους κατοίκους της».

  • Με στοιχεία από την Washington Post

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε
Κόσμος 20.12.25

Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε

Μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύεται για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των νόμων κατά του μίσους και του ελέγχου των όπλων.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους
Αντιαγροτική ΕΕ 20.12.25

Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους

Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Από την Ελλάδα έως τη Γαλλία και το Βέλγιο, ζητούν να ακουστούν τα προβλήματά τους. Και να δοθούν λύσεις που θα τους λαμβάνουν υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη
«Χειμώνας δυσαρέσκειας» 20.12.25

Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη

Αλυσιδωτά, μαζικές διαδηλώσεις σε χώρες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη αντανακλούν την κλιμακούμενη αγανάκτηση για τη διαφθορά και τις αντιληπτές απειλές για τους δημοκρατικούς θεσμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν
Αποκαλύψεις 20.12.25

Στη φόρα μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν στην εγκληματική δράση του Τζέφρι Επσταϊν θα αποκαλυφθούν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τμήμα του φακέλου αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύνταξη
Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ρωσία 20.12.25

Στις ΗΠΑ ταξιδεύει ο Ντμίτριεφ για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»
Ελλάδα 20.12.25

Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»

Συγκλονιστικά στοιχεία για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου – της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Σύνταξη
Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε
Κόσμος 20.12.25

Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε

Μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύεται για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των νόμων κατά του μίσους και του ελέγχου των όπλων.

Σύνταξη
Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με την Κηφισιά κοντράρεται ο Ολυμπιακός – «Μάχες» σε Τρίπολη και Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με την Κηφισιά κοντράρεται ο Ολυμπιακός – «Μάχες» σε Τρίπολη και Πανθεσσαλικό

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κηφισιά στις 20:30, με το «Γ. Καραϊσκάκης» να αναμένεται κατάμεστο – Ανοίγει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής με παιχνίδια σε Τρίπολη και Βόλο

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο