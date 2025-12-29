Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών του νησιού, καθώς ανακοίνωσε την ανέγερση ενός νέου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο. Η χρηματοδότηση του έργου φτάνει τα 34 εκατομμύρια ευρώ, καλυπτόμενη από το Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας, υπέγραψε την πρόσκληση για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος, το οποίο θα ενισχύσει τις εκπαιδευτικές υποδομές του νησιού και θα φιλοξενήσει 1.302 χρήστες ετησίως. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχολείο που θα ανταποκρίνεται στους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς και θεσμικούς κανόνες, προσφέροντας ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Το εκπαιδευτικό μέλλον της νέας γενιάς

Σύμφωνα με τον κ. Αρναουτάκη, η υλοποίηση αυτού του έργου είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της συνεχούς διεκδίκησης πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία, κάτι που ενισχύει το μέλλον της νέας γενιάς στην Κρήτη.

Το έργο, με τίτλο «Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες Ηρακλείου», περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη μελέτη που προέκυψε από Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Το σχολείο θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.