Προτεραιότητα για την περιφέρεια Κρήτης η αναγέννηση των Νεωρίων

Τη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και την ένταξή του στη σύγχρονη ζωή, ως μοχλό ανάπτυξης, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια έκθεσης αρχιτεκτονικής που πραγματοποιήθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο.

Η έκθεση, η οποία φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έως τις 24 Ιανουαρίου 2026, παρουσιάζει τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπως αυτές εκπροσωπήθηκαν στο ελληνικό περίπτερο στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia.

Η πορεία των έργων στα Νεώρια

Η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης προσθέτει ότι στην ομιλία του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε πως η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μεγάλη πρόκληση και στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια, με στόχο την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Ειδική αναφορά έκανε στην εξέλιξη των παρεμβάσεων στα εμβληματικά μνημεία των δύο μεγάλων πόλεων του νησιού.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης σημείωσε πως βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού της Περιφέρειας η αποκατάσταση και επανάχρηση των Νεωρίων στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Όπως τόνισε, το έργο στα Χανιά είναι πλέον έτοιμο να εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης, ενώ για τα Νεώρια του Ηρακλείου ξεκίνησε μια νέα φάση μέσω της πρόσφατης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Ηρακλείου και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε την χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα για τα Νεώρια του Ηρακλείου, επισημαίνοντας πως μαζί με το αντίστοιχο έργο στα Χανιά, η Κρήτη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού συμπλέγματος. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργήσει ως σύγχρονη υποδομή για τους πολίτες και ως πόλος έλξης για τον δυναμικό τουρισμό.

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Κρήτης