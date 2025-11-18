Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» με ανακοίνωσή του ζητά την επίσπευση ενεργειών για την άμεση ολοκλήρωση των φακέλων αποζημίωσης πληγέντων του μεγάλου σεισμού του 2021 στο Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή.

«Ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», που εκπροσωπεί οικογένειες και επαγγελματίες οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των φακέλων αποζημιώσεων και την προώθησή τους στα τελικά στάδια (υπογραφές – ανάρτηση στη Διαύγεια – έκδοση και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων)», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Άμεση παρέμβασή σας ώστε να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι απαραίτητες υπογραφές»

Οι σεισμόπληκτοι προσθέτουν: «Με το Άρθρο 111 του Ν. 5243/2025 (ΦΕΚ Α’ 187/31-10-2025) ανανεώθηκαν ήδη οι συμβάσεις των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό επιχειρησιακό κορμό για τις αυτοψίες, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επεξεργασία των φακέλων ενίσχυσης. Παρά την ισχύ της διάταξης και τη δέσμευση του νόμου για δυνατότητα διαδοχικών εξαμήνων ανανεώσεων έως 31.10.2026, στην περιοχή της Κρήτης εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα που επιβραδύνουν την αποκατάσταση των πληγέντων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, καταγράφονται περιπτώσεις στις οποίες οι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί υπηρεσιακά, αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα αναμένοντας τις απαιτούμενες υπογραφές στα τελικά στάδια, γεγονός που δημιουργεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση για ανθρώπους που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους».

Τέλος, ο σύλλογος των σεισμόπληκτων τονίζει ότι: «Καθώς το έργο της ΓΔΑΕΦΚ είναι μακράς διάρκειας και απαιτεί αδιάλειπτη επιχειρησιακή συνέχεια, παρακαλούμε για:

1. Άμεση παρέμβασή σας ώστε να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι απαραίτητες υπογραφές και να οριστικοποιηθούν οι εκκρεμείς αποφάσεις αποζημίωσης για τους πληγέντες της Κρήτης.

2. Επιβεβαίωση ότι οι ανανεώσεις συμβάσεων – όπως προβλέπεται από το Άρθρο 111 – ενεργοποιούνται έγκαιρα και χωρίς κενά που διακόπτουν την υπηρεσιακή ροή.

3. Οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια ή οδηγία θεωρείτε απαραίτητη ώστε να θωρακιστεί η διοικητική συνέχεια του έργου και να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες καθυστερήσεις.

Οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι της περιοχής μας έχουν επιδείξει μεγάλη υπομονή η οποία όμως μέχρι σήμερα σε καμία περίπτωση δεν έχει επιβραβευθεί. Η άμεση επίλυση του ζητήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αποκατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που βρίσκονται ακόμα σε δύσκολη κατάσταση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή συνεργασία».