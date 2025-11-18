newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 08:47
Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αρκαλοχώρι: Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 09:44

Αρκαλοχώρι: Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι

Οι σεισμόπληκτοι από το Αρκαλοχώρι ζητούν επίσπευση ενεργειών για την άμεση ολοκλήρωση των φακέλων αποζημίωσης πληγέντων από τον μεγάλο σεισμό του 2021

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Spotlight

Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» με ανακοίνωσή του ζητά την επίσπευση ενεργειών για την άμεση ολοκλήρωση των φακέλων αποζημίωσης πληγέντων του μεγάλου σεισμού του 2021 στο Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή.

«Οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι της περιοχής μας έχουν επιδείξει μεγάλη υπομονή η οποία όμως μέχρι σήμερα σε καμία περίπτωση δεν έχει επιβραβευθεί»

«Ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», που εκπροσωπεί οικογένειες και επαγγελματίες οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των φακέλων αποζημιώσεων και την προώθησή τους στα τελικά στάδια (υπογραφές – ανάρτηση στη Διαύγεια – έκδοση και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων)», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Άμεση παρέμβασή σας ώστε να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι απαραίτητες υπογραφές»

Οι σεισμόπληκτοι προσθέτουν: «Με το Άρθρο 111 του Ν. 5243/2025 (ΦΕΚ Α’ 187/31-10-2025) ανανεώθηκαν ήδη οι συμβάσεις των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό επιχειρησιακό κορμό για τις αυτοψίες, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επεξεργασία των φακέλων ενίσχυσης. Παρά την ισχύ της διάταξης και τη δέσμευση του νόμου για δυνατότητα διαδοχικών εξαμήνων ανανεώσεων έως 31.10.2026, στην περιοχή της Κρήτης εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα που επιβραδύνουν την αποκατάσταση των πληγέντων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, καταγράφονται περιπτώσεις στις οποίες οι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί υπηρεσιακά, αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα αναμένοντας τις απαιτούμενες υπογραφές στα τελικά στάδια, γεγονός που δημιουργεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση για ανθρώπους που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους».

Τέλος, ο σύλλογος των σεισμόπληκτων τονίζει ότι: «Καθώς το έργο της ΓΔΑΕΦΚ είναι μακράς διάρκειας και απαιτεί αδιάλειπτη επιχειρησιακή συνέχεια, παρακαλούμε για:

1. Άμεση παρέμβασή σας ώστε να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι απαραίτητες υπογραφές και να οριστικοποιηθούν οι εκκρεμείς αποφάσεις αποζημίωσης για τους πληγέντες της Κρήτης.

2. Επιβεβαίωση ότι οι ανανεώσεις συμβάσεων – όπως προβλέπεται από το Άρθρο 111 – ενεργοποιούνται έγκαιρα και χωρίς κενά που διακόπτουν την υπηρεσιακή ροή.

3. Οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια ή οδηγία θεωρείτε απαραίτητη ώστε να θωρακιστεί η διοικητική συνέχεια του έργου και να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες καθυστερήσεις.

Οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι της περιοχής μας έχουν επιδείξει μεγάλη υπομονή η οποία όμως μέχρι σήμερα σε καμία περίπτωση δεν έχει επιβραβευθεί. Η άμεση επίλυση του ζητήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αποκατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που βρίσκονται ακόμα σε δύσκολη κατάσταση.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή συνεργασία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Markets
Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Ελλάδα 18.11.25

Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]
Ελλάδα 18.11.25

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, είναι μέλος της ΠΑΣΠ - «Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», τονίζει ο πατέρας της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους
Φήμη 18.11.25

Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους

«Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»
Ένταση 18.11.25

Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»

Η Ιαπωνία εξέδωσε οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες της όταν βρίσκονται στην Κίνα, εν μέσω των εντάσεων που σημειώνονται μεταξύ των δύο κρατών

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)
Language 18.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)

Οι ομόρριζες λέξεις «αγνός» και «άγιος» συνδέονται σε γενικές γραμμές με την έννοια της ιερότητας και του θρησκευτικού σεβασμού, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιομορφίες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο
Πώς το δικαιολόγησε 18.11.25

Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο - 15 νεκρά παιδιά σε επιδρομές του στρατού στην Κολομβία από τον Αύγουστο

«Όλοι οι ανήλικοι ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

Σύνταξη
Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»
Πρόκληση 18.11.25

Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς
Μπάσκετ 18.11.25

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του, πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Κίναν Έβανς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ
NBA 18.11.25

Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς (118-106) στο Κλίβελαντ, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για το Μιλγουόκι, αφού τα «Ελάφια» είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το παρκέ τραυματίας λίγο πριν το ημίχρονο.

Σύνταξη
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ
ΟΗΕ 18.11.25

Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Παρά την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ, νέα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εντελώς εκτός ψηφιακής πραγματικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο