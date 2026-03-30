Oυκρανικό drone συνετρίβη στη Φινλανδία – Έφερε μη εκραγείσα κεφαλή

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 18:00

Το Κίεβο δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τη Φινλανδία για το περιστατικό και ότι το drone που εκτοξεύτηκε κατά τον πόλεμό του κατά της Ρωσίας

Ένα ουκρανικό drone που συνετρίβη στη Φινλανδία έφερε κεφαλή, που δεν εξερράγη, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική αστυνομία.

Το Κίεβο δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και ότι το drone που εκτοξεύτηκε κατά τον πόλεμό του κατά της Ρωσίας, εξετράπη, πιθανότατα λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών από ρωσικές δυνάμεις. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από τη συντριβή στη νοτιοανατολική Φινλανδία.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας που κάτι τέτοιο συμβαίνει στη Φινλανδία, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και οδούς εξαγωγών, ορισμένες φορές κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.

«Το UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) που κατέπεσε βόρεια της Κόβολα διαπιστώθηκε, σε προκαταρκτική εκτίμηση των αρχών, ότι έφερε μια μη εκραγείσα κεφαλή», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η φινλανδική αστυνομία.

«Δεν κατευθύνθηκαν ουκρανικά drones προς τη Φινλανδία»

Ταυτοποιήθηκε ως ένα ουκρανικό drone AN196, με άνοιγμα φτερών 6,7 μέτρα, και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Θραύσματα από ένα δεύτερο drone, που πιστεύεται επίσης ότι είναι ουκρανικό, βρέθηκαν στον δήμο Λουουμάκι, ανατολικά της πόλης Κόβολα, και οι αστυνομικοί ερευνούν αν εξερράγη κατά τη συντριβή του, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν κατευθύνθηκαν ουκρανικά drones προς τη Φινλανδία… Έχουμε ήδη ζητήσει συγγνώμη από τη φινλανδική πλευρά για αυτό το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν το περιστατικό σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα.

«Ο Άλεξ και εγώ βλέπουμε την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Μοιραζόμαστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες», έγραψε ο Β. Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Vita.gr
Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά απειλεί – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 30.03.26

Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
Αναδίπλωση 30.03.26

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει το γραφείο του Νετανιάχου για την απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθει στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 30.03.26 Upd: 17:42

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

