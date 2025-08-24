Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη.

«Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη»

Το ραντεβού είχε δοθεί για τις 11 το πρωί με σημείο συνάντησης τον Λευκό Πύργο.

Οι πολίτες συγκεντρώθηκαν έπειτα από κάλεσμα εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε πορεία μέσω της Λεωφόρου Νίκης σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία στην κεφαλή της πορείας και με κεντρικό τους σύνθημα «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές ζητούσαν να σταματήσει κάθε ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα και να ανοίξουν οι δίοδοι για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη διάρκεια της πορείας νέοι και νέες εναπόθεσαν σάκους, που συμβόλιζαν νεκρά παιδιά, πάνω σε ένα κόκκινο πανί μπροστά στο αμερικανικό προξενείο.

Η πορεία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αριστοτέλους.

Στην Αθήνα και άλλες πόλεις

Αντίστοιχη πορεία έχει προγραμματίσει το ΠΑΜΕ στην Αθήνα σήμερα στις 8 το βράδυ με σημείο συγκέντρωσης το Σύνταγμα.

«Να σταματήσει η επιχείρηση πλήρους κατοχής της Γάζας. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!», σημειώνει το ΠΑΜΕ καταγγέλλοντας «την έναρξη της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σε αντίστοιχη πρωτοβουλία προχωρά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στην πλατεία Τριών Συμμάχων.