Στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες Αυστραλοί εναντίον του Ισραήλ

Την Κυριακή 24 Αυγούστου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους δεκάδων πόλεων της Αυστραλίας, σε αυτό που οι διοργανωτές φιλοδοξούν να αποτελέσει τη μεγαλύτερη φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση στην ιστορία της χώρας.

Η συμμετοχή εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τις 500.000, με τις εικόνες από το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη και το Μπρισμπέιν να αποτυπώνουν ένα μαζικό κύμα διαμαρτυρίας.

Στο Σίδνεϊ, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ στη Μελβούρνη εμφανίστηκαν σκηνικά με κούκλες μωρών τυλιγμένες σε λευκά σάβανα βαμμένα με κόκκινο, συμβολίζοντας το αίμα των παιδιών της Γάζας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε ένα πλαίσιο σοβαρής διπλωματικής κρίσης ανάμεσα στην Καμπέρα και το Ισραήλ. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου την πρόθεση της κυβέρνησής του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Καναδά.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλμπανέζε «αδύναμο ηγέτη» που «πρόδωσε το Ισραήλ» και εγκατέλειψε την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας. Το Τελ Αβίβ κατηγόρησε τον Αλμπανέζε ότι με την πολιτική του ενισχύει τη Χαμάς και τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό στη χώρα, επισημαίνοντας μια σειρά βίαιων περιστατικών μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Αντιπαράθεση Αυστραλίας-Ισραήλ

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω με την ακύρωση της βίζας εισόδου του Ισραηλινού ακροδεξιού βουλευτή Σιμχά Ρότμαν, λίγο πριν αναχωρήσει για περιοδεία σε εβραϊκές κοινότητες στην Αυστραλία. Σε απάντηση, το Ισραήλ ανακάλεσε τις βίζες Αυστραλών διπλωματών που υπηρετούν στην Παλαιστινιακή Αρχή, ενέργεια που προκάλεσε την έντονη δυσφορία της Καμπέρας. Ο Νετανιάχου επανήλθε με προσωπική επίθεση εναντίον του Αλμπανέζε μέσω ανάρτησής του στο Χ, κατηγορώντας τον ότι «εγκατέλειψε» την εβραϊκή κοινότητα της χώρας του.

Παράλληλα, η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας απάντησε δημοσίως στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, δηλώνοντας ότι «η δύναμη ενός ηγέτη δεν μετριέται από το πόσους μπορεί να βομβαρδίσει ή πόσα παιδιά μπορεί να αφήσει πεινασμένα», υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ απομονώνεται διεθνώς.

Στο εσωτερικό, οι διαδηλώσεις της Κυριακής οργανώθηκαν από περισσότερες από 250 κοινότητες και συνδικάτα, με κεντρικό αίτημα την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και τον τερματισμό της εμπορίας όπλων. Σύμφωνα με την οργάνωση Palestine Action Group, οι κινητοποιήσεις κάλυψαν περισσότερες από 40 πόλεις. Στο Μπρισμπέιν, οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 50.000 συμμετέχοντες, αν και η αστυνομία εκτίμησε το πλήθος στις 10.000. Στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη η συμμετοχή θεωρείται ακόμη μεγαλύτερη, χωρίς όμως επίσημα στοιχεία.

«Η Αυστραλία θα μπορούσε και πρέπει να κάνει περισσότερα»

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν κεφίγιες και σήκωναν πανό με καρπούζια – σύμβολο που καθιερώθηκε μετά τις 7 Οκτωβρίου, καθώς τα χρώματα του φρούτου ταυτίζονται με εκείνα της παλαιστινιακής σημαίας. Τα συνθήματα ήταν αιχμηρά: «Ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Η Αυστραλία πρέπει να διακόψει τώρα τους δεσμούς με το Ισραήλ!».

Ο Τζος Λιζ, εκπρόσωπος του Palestine Action Group στο Σίδνεϊ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το φράγμα έσπασε όσον αφορά την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη και την αντίθεση στη γενοκτονία».

Η γερουσιαστής του Κουίνσλαντ Λαρίσα Γουότερς δήλωσε ότι «τόσοι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται εδώ ζητώντας ειρήνη, κυρώσεις στο Ισραήλ όπως στη Ρωσία και τερματισμό της εμπορίας όπλων». Στην Καμπέρα, ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Ντέιβιντ Πόκοκ τόνισε ότι «η Αυστραλία θα μπορούσε και πρέπει να κάνει περισσότερα» και ότι ο λαός θέλει μια κυβέρνηση που «να ακούει και να δρα».

Αντι-διαδηλωτές

Ωστόσο, υπήρξαν και αντιδράσεις. Ο Άλεξ Ρίβκιν, συν-διευθύνων σύμβουλος του Executive Council of Australian Jewry, κατήγγειλε ότι οι διαδηλώσεις δημιουργούν «ένα επισφαλές περιβάλλον» για την εβραϊκή κοινότητα και «δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται».

Στο Μπρισμπέιν σημειώθηκαν μάλιστα μικρής έντασης επεισόδια ανάμεσα σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές, με την αστυνομία να απομακρύνει έναν άνδρα που άρπαξε παλαιστινιακή σημαία.

Οι κινητοποιήσεις αυτές, που έρχονται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πορεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη γέφυρα Harbour Bridge του Σίδνεϊ, αναδεικνύουν τη ραγδαία ενίσχυση του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος στην Αυστραλία.

Την ώρα που η κυβέρνηση Αλμπανέζε επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις διεθνείς πιέσεις και στις εσωτερικές αντιδράσεις, το ζήτημα της Παλαιστίνης εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα για την ίδια την αυστραλιανή δημοκρατία.

Με πληροφορίες από Times of Israel, Ynet