Από νωρίς το πρωί διαδηλωτές κρατώντας σημαίες και πανό υπέρ της Παλαιστίνης προσέγγισαν το λιμάνι στην Καλαμάτα καθώς το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» θα έφτανε στην πόλη.

Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Μεσσηνίας, μαζί με κατοίκους της πόλης κάλεσαν στην κινητοποίηση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση της Αντιφασιστικής Κίνησης αναφέρεται:

«Την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, μέρα που γιορτάζουμε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον φασισμό και τιμάμε τον αγώνα του για Γη και Ελευθερία, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην πόλη μας.

Το Ισραήλ παρά την εκεχειρία δεν σταμάτησε να βομβαρδίζει την Γάζα, να σκοτώνει αμάχους και να προωθείται στην Δυτική Όχθη. Η γενοκτονική πολιτική του κράτους-τρομοκράτη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο ακόμα υπάρχει κατοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Το κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris” δεν μεταφέρει απλώς τουρίστες από το Ισραήλ. Αποτελεί κομμάτι μιας συστηματικής προσπάθειας ξεπλύματος της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, μέσω του τουρισμού. Μεταφέρει στρατιώτες που κάνουν ένα διάλειμμα από τις δολοφονίες και ως “τουρίστες” κυκλοφορούν στην Ελλάδα τραγουδώντας “Θανατος στους Άραβες” και “Η Γάζα είναι νεκροταφείο” ή επιτίθεται σε καταστηματάρχες, όπως στον Άγιο Νικόλαο.

Είναι σημαντικό, τώρα πιο πολύ από ποτέ, να κάνουμε σαφές με κάθε ευκαιρία σαφές στο κράτος του Ισραήλ πως είναι απομονωμένο από τη διεθνή κοινότητα. Η πόλη της Καλαμάτας έχει ήδη αποδείξει πολλές φορές πως είναι με την σωστή πλευρά της Ιστορίας, από τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού μέχρι την πρόσφατη ακύρωση της σιωναζιστικής φιέστας των “Φίλων του Ισραήλ”».

Οι διαδηλωτές βρήκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν αποκλείσει την είσοδο του λιμανιού. Το Crown Iris αναμένεται να φτάσει αύριο στην Πάτρα όπου οργανώνεται αντίστοιχη κινητοποίηση.

Δείτε φωτογραφίες: