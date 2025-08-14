Συγκέντρωση κατά του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στον Πειραιά
Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αναμένεται να έρθει το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris
Δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην έλευση του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αρκετές διμοιρίες των ΜΑΤ, οι πολίτες βρίσκονται στον σταθμό κρουαζιέρας Γ «Άλκιμος», στην πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά.
Στον Πειραιά βρίσκονται μέλη του ΠΑΜΕ, της Νέας Αριστεράς, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και δεκάδες Παλαιστίνιοι που τονίζουν ότι οι επιβάτες του Crown Iris είναι ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα.
«Καμία στήριξη στο σιωνιστικό απαρτχάιντ» τονίζει η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο. Όπως υπογραμμίζουν οι συγκεντρωμένοι στο λιμάνι του Πειραιά, στο κρουαζιερόπλοιο δεν βρίσκονται απλοί τουρίστες, αλλά στελέχη των IDF
Το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris έχει φτάσει στον Πειραιά, όμως ακόμα δεν έχει δέσει στην προβλήτα.
