Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Οι περισσότεροι Αμερικανοί στηρίζουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Οι περισσότεροι Αμερικανοί στηρίζουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η πλειονότητα των πολιτών στις ΗΠΑ επιθυμεί την αναγνώριση της Παλαιστίνης - Τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Reuters/Ipsos

Σύνταξη
Spotlight

Οι περισσότεροι Αμερικανοί – συμπεριλαμβανομένων του 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικάνων – πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, ένδειξη ότι η αντίθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Το 41% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι θα στηρίξει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 59% των ερωτηθέντων στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% είναι αντίθετο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη ή δεν απάντησαν καθόλου.

Περίπου οι μισοί από τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ –53%– είναι αντίθετοι σε μια τέτοια κίνηση, ενώ το 41% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι θα στηρίξει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ.

Διαδηλωτής στην Ουάσινγκτον ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα.

Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι υπερβολική

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών –μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Αυστραλία, χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ- έχουν αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακή κρατική υπόσταση τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την καταδίκη από την πλευρά του Ισραήλ, του οποίου η ίδρυση το 1948 οδήγησε στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και σε δεκαετίες συγκρούσεων.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση ενόπλων της Χαμάς στον Οκτώβριο 2023 στο Ισραήλ.

Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι υπερβολική, συγκριτικά με το 32% που διαφώνησε.

Ο Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει σε μεγάλο βαθμό στηρίξει το Ισραήλ στον πόλεμο και αυτό τον μήνα μεσολάβησε σε εκεχειρία, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι μπορεί να είναι εφικτή μια ειρήνη διαρκείας.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδωσε ενδείξεις ότι η αμερικανική κοινή γνώμη είναι έτοιμη να δώσει τα εύσημα στον Τραμπ, εάν λειτουργήσει το σχέδιό του. Το 51% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντικά εύσημα», εάν ευοδωθούν οι ειρηνευτικές του προσπάθειες, συγκριτικά με το 42% που διαφώνησε.

Ενώ μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς εγκρίνουν τη συνολική επίδοση του Τραμπ ως προέδρου, ένας στους 4 δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβει σημαντικά εύσημα, εάν διατηρηθεί η ειρήνη. Η επιτυχία σε αυτό το μέτωπο κάθε άλλο παρά βέβαιη φαίνεται.

Εύθραυστη η εκεχειρία στη Γάζα

Έκρηξη βίας το Σαββατοκύριακο απείλησε να εκτροχιάσει την μίας εβδομάδας εκεχειρία και Αμερικανοί διπλωμάτες επέτειναν την πίεση στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να επαναφέρει στη σωστή τροχιά το σχέδιο του Τραμπ. Βασικά ζητήματα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς, την περαιτέρω αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα δεν έχουν λυθεί ακόμα.

Το ποσοστό επιδοκιμασίας του Τραμπ σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική φαίνεται να είναι σε μια μέτρια ανοδική πορεία, αυξανόμενο στο 38% στην τελευταία δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, συγκριτικά με 33% σε δημοσκόπηση που έγινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μόλις πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας. Το τελευταίο ποσοστό ήταν το υψηλότερο για τον Τραμπ από τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά και συγκέντρωσε απαντήσεις από 4.385 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Έχει περιθώριο στατιστικού λάθους 2 ποσοστιαίων μονάδων.

