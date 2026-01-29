newspaper
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:36
Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 18:02

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
A
A
Εντάσεις και ένσταση από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων σημειώθηκαν κατά την 33η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές, με αφορμή φερόμενες προσφορές της Intellexa για προϊόντα της, οι οποίες εισφέρθηκαν στα αναγνωστέα του δικαστηρίου από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.

Από τα τρία έγγραφα, τα δύο φέρεται να αποτελούν προσφορές της Intellexa για τα προϊόντα Helios (5 Απριλίου 2022) και Nova (1 Ιουλίου 2022). Υπενθυμίζεται ότι ο «Ήλιος» φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποτελεί μετονομασία του λογισμικού Predator. Το τρίτο είναι ένας τιμοκατάλογος εννέα σελίδων της Intellexa, με ημερομηνία έκδοσης 18 Φεβρουαρίου 2021, που δημοσιεύτηκε στους New York Times. Το αμερικανικό μέσο επισημαίνει ότι η προσφορά απευθυνόταν σε ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με το έγγραφο – προσφορά που εισέφερε στο δικαστήριο η δημοσιογράφος του Inside Story Ελίζα Τριανταφύλλου, το Helios επέτρεπε απομακρυσμένη και διακριτική εξαγωγή δεδομένων, ενώ μόλυνε τον στόχο με ένα μόνο κλικ. Εξήγε δεδομένα τόσο από συσκευές Android όσο και από iOS.

Η προσφορά περιλάμβανε τέσσερις ταυτόχρονες μολύνσεις για έως 50 στόχους, με χρήση περιορισμένη στα γεωγραφικά όρια του πελάτη. Παρείχε επίσης 24ωρη υποστήριξη και ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Το κόστος του βασικού πακέτου ήταν 4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προσφερόταν «προαιρετικά» τα συστήματα Persistency (επιβίωση του Helios στη συσκευή μετά από reboot), κόστους 2 εκατ. ευρώ, Triton (κρυφή μόλυνση συσκευών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Samsung, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια του κατόχου της συσκευής αυτής) κόστους 2.5 εκατ. ευρώ και Nebula (πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων της Intellexa) κόστους 2 εκατ. ευρώ.

Η εξαίρεση της Ελλάδας από τους στόχους

Επιπλέον, το Helios International επέτρεπε την προσθήκη έως πέντε χωρών εκτός γεωγραφικών ορίων, με εξαίρεση το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Όπως είχε αναφέρει η κ. Τριανταφύλλου κατά την κατάθεσή της στη δίκη των υποκλοπών, η συγκεκριμένη προσφορά αφορούσε χώρα της Μέσης Ανατολής.

Η πληρωμή της Intellexa, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο που κατατέθηκε, θα γίνονταν κατά 50% σε προκαταβολή, 40% κατά την παράδοση του hardware στον καθορισμένο χώρο και 10% με την ολοκλήρωση των δοκιμών εγκατάστασης.

Το αυξημένο κόστος της πλατφόρμας Nova

Η πλατφόρμα Nova προσέφερε, σύμφωνα με τη δεύτερη προσφορά που διέρρευσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 100 επιτυχημένες στόχους, με δέκα ταυτόχρονες μολύνσεις και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από Android και iOS, με ένα κλικ. Περιλάμβανε προηγμένη ανάλυση δεδομένων, με κατηγοριοποίηση, φιλτράρισμα με AI και συσχέτιση πληροφοριών.

Το κόστος του ανερχόταν σε 8 εκατ. ευρώ, με εκπαίδευση έως 10 ατόμων στις εγκαταστάσεις του πελάτη και δωδεκάμηνη πλήρη υποστήριξη. Ως «προαιρετικές» υπηρεσίες, αντίστοιχα με το Helios, προσφερόταν πακέτο πέντε επιπλέον χωρών χωρίς γεωγραφικό περιορισμό με 1,2 εκατ. ευρώ και Persistency (επιβίωση του Nova στη συσκευή μετά από reboot), κόστους 3 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που ο πελάτης ήθελε να συνεχίσει τη συντήρηση για δεύτερο χρόνο, προσφερόταν αυτή στο 30% της αξίας του συμβολαίου ανά έτος. Η επέκταση συντήρησης για δεύτερο έτος κόστιζε 30% της αρχικής αξίας ανά έτος. Η πληρωμή, σε περίπτωση συμφωνίας, θα γίνονταν με τον ίδιο τρόπο όπως για το Helios (50%+40%+10%).

Η κόντρα στο δικαστήριο και η αίτηση εξαίρεσης που κατατέθηκε

Οι συνήγοροι των Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου, Διονύσης Ματαράγκας και Ανδρέας Μήτσαινας, αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των εγγράφων, καταθέτοντας ένσταση. Υποστήριξαν ότι οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν είναι παρανόμως κτηθείσες και ότι η συμπερίληψή τους στα αναγνωστέα θα επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας.

Ο κ. Ματαράγκας ανέφερε ότι τα έγγραφα αφορούν τα φερόμενα προϊόντα της Intellexa Helios, Nova και Predator Premium. Όπως είπε, «οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας εισήγαγαν screenshots, προκειμένου να αποδειχθεί ότι προέρχονται από το αρχείο της εταιρείας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πιστοποιήσουμε την εγκυρότητά τους και ζητούμε να εξαιρεθούν από τα αναγνωστέα».

Απαντώντας, ο εισαγγελέας επισήμανε ότι «τα έγγραφα προσκομίστηκαν ως συνημμένα σε δημοσιεύματα, ενώ κάποια κατατέθηκαν απευθείας από την υποστήριξη της κατηγορίας. Αφενός δεν επιβεβαιώνεται ότι προέρχονται από τα συστήματα της εταιρείας, αφετέρου ζητείται η εξαίρεσή τους ακριβώς επειδή φέρεται να προέρχονται από αυτά».

Ο συνήγορος των κ.κ. Ντίλιαν και Χάμου -οι οποίοι είναι σύζυγοι- υποστήριξε ότι, σύμφωνα με δηλώσεις συνηγόρων και μαρτύρων (Ελίζα Τριανταφύλλου, Τάσος Τέλλογλου), τα έγγραφα αποτελούν διαρροές από την Intellexa.

«Εάν η υποστήριξη της κατηγορίας δηλώσει ότι δεν είναι παρανόμως κτηθέντα από την Intellexa, θα το δεχθούμε. Εφόσον όμως εισφέρονται ως διαρροές, είναι παράνομα. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης παραμένει», ανέφερε.

Ο εισαγγελέας επανήλθε, τονίζοντας ότι «δεν θεωρώ ότι πρέπει να εξαιρεθούν. Δεν είναι τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης και εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστήριο, όπως και τα υπόλοιπα. Η ένσταση πρέπει να απορριφθεί».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές ανέφερε ότι «δύο από τα έγγραφα είναι γνωστά στους Ντίλιαν και Χάμου, καθώς είχαν διαρρεύσει στους New York Times». Όπως είπε, «ο όρος “διαρροή” είναι δημοσιογραφικός. Τα έγγραφα κατατέθηκαν με τη συναίνεση υπαλλήλων, δεν αποκτήθηκαν παράνομα και δεν προκύπτει ότι οι ίδιοι δεν συναίνεσαν στη δημοσιοποίησή τους». Πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβητεί την αξιοπιστία τους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιώσει αν πρόκειται πράγματι για έγγραφα της Intellexa.

«Πυροδοτεί αναιρετικό έλεγχο στην υπόθεση», «η διαρροή αφορά δημοσιογραφική χρήση του όρου»

Ο κ. Ματαράγκας επέμεινε ότι η χρήση παρανόμως κτηθέντων εγγράφων έχει αυτοτελή ποινική απαξία. «Πρέπει να ελεγχθεί αν έχουν αποκτηθεί νομίμως. Η υποστήριξη της κατηγορίας οφείλει να δηλώσει τον νόμιμο τρόπο κτήσης τους, καθώς εμφανίζονται ως διαρροές από το σύστημα δεδομένων της εταιρείας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μήτσαινας παραιτήθηκε της ένστασης, δηλώνοντας ότι προτίθεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), καθώς η συμπερίληψη των εγγράφων, όπως είπε, «πυροδοτεί αναιρετικό έλεγχο στην υπόθεση».

«Δέχομαι την πρόταση, γιατί ιδρύει ζητήματα δίκαιης δίκης ενώπιον του ΕΔΔΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα αδράξω την ευκαιρία να παραιτηθώ από την ένσταση και να επιτραπεί η ανάγνωση των εγγράφων, ώστε να ενεργοποιηθούν οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας των κατηγορουμένων», ανέφερε ο κ. Μήτσαινας.

Καταληκτικά, ο κ. Κεσσές υπογράμμισε ότι τα έγγραφα είναι νομίμως αποκτηθέντα και ότι η έννοια της «διαρροής» αφορά αποκλειστικά τη δημοσιογραφική χρήση του όρου. Το δικαστήριο απέρριψε τελικώς τις ενστάσεις περί μη λήψης υπόψη των εγγράφων.

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές

Στη σημερινή δικάσιμο κατέθεσε, επίσης, ως μάρτυρας ο Γιώργος Καραθανάσης, πραγματογνώμονας, μηχανικός υπολογιστών και τεχνικός σύμβουλος της πλευράς Ταλ Ντίλιαν. Ο μάρτυρας επιχείρησε να αμφισβητήσει την τεχνική ανάλυση του Citizen Lab για το παράνομο λογισμικό Predator, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «έχει ντυθεί με τον μανδύα της εγκυρότητας».

Ο κ. Καραθανάσης δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων από την έδρα και τον εισαγγελέα, καθώς και από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος αμφισβήτησε σφοδρά τη μαρτυρία του.

Ιδιαίτερη αίσθηση στο δικαστήριο προκάλεσε το γεγονός ότι στην τεχνική έκθεση του πραγματογνώμονα περιλαμβάνονταν σχολιασμοί κατά του Citizen Lab προερχόμενοι από το X (πρώην Twitter). Ο εισαγγελέας σχολίασε χαρακτηριστικά: «ελάτε τώρα… και η κουτσή Μαρία γράφει στο Twitter», ενώ ο πρόεδρος της έδρας ρώτησε τον μάρτυρα αν «στο διδακτορικό σας θα τα βάζετε αυτά από το Twitter».

Τέλος, μετά τη γνωστοποίηση από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν θα προσέλθουν για να καταθέσουν, το δικαστήριο όρισε την ερχόμενη Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, ως την ημέρα κατά την οποία ο εισαγγελέας θα διατυπώσει την πρότασή του. Στις επόμενες δικασίμους θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων.

googlenews

