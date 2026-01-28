Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας

Δεν θα προσέλθουν να καταθέσουν στη δίκη για τις υποκλοπές οι τέσσερις κατηγορούμενοι, Φέλιξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος, Σάρα Χάμου και Ταλ Ντίλιαν, όπως γνωστοποιήθηκε κατά την 32η δικάσιμο της υπόθεσης, η οποία διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Παρότι τόσο ο πρόεδρος της έδρας όσο και ο εισαγγελέας είχαν επανειλημμένως υπογραμμίσει την επιθυμία τους να προσέλθουν στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των Φέλιξ Μπίτζιου, Σάρα Χάμου και Ταλ Ντίλιαν δήλωσαν ότι οι εντολείς τους δεν θα προσέλθουν, ενώ εκτιμάται ως αδύνατη και η παρουσία του τέταρτου κατηγορουμένου, Γιάννη Λαβράνου.

Αντεγκλήσεις για τα έγγραφα που εισέφερε η πλευρά Μπίτζιου

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Μπίτζιου, Γιάννης Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου, κατέθεσαν στο δικαστήριο έγγραφα που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή του Φέλιξ Μπίτζιου διαχρονικά σε εταιρείες. «Πρωτίστως από τα πιστοποιητικά θέλω να καταδειχθεί ότι σε όλες τις εταιρείες είναι εμφανείς», ανέφερε ο κ. Κυριακίδης.

Η κ. Ορφανίδου επιχείρησε, από την πλευρά της, να αναδείξει «αντιφάσεις» ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης έλαβε μολυσμένο SMS με το λογισμικό Predator, με στόχο να υποστηρίξει ότι ο κατηγορούμενος Φέλιξ Μπίτζιος δεν είχε λόγο να «παρακολουθεί» τον δημοσιογράφο.

Παράλληλα, έγινε μνεία σε αγωγή που έχει καταθέσει η πρώην σύζυγός του, Ήρα Μαρία Σνάιντερ, κατά του κ. Μπίτζιου, στην οποία περιλαμβάνονταν αναφορές στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές επισήμανε ότι το 90% των εγγράφων που κατέθεσαν οι συνήγοροι του κ. Μπίτζιου έχει ήδη προσκομιστεί στο δικαστήριο.

Ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε τόσο στην αγωγή της κ. Σνάιντερ όσο και σε ιδιωτικό συμφωνητικό που είχαν υπογράψει οι δύο πρώην σύζυγοι, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του κ. Κυριακίδη.

Κυριακίδης: Θα φέρω το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Κεσσές: Να φέρετε τον κύριο Μπίτζιο.

Στο σημείο εκείνο παρενέβη έντονα η συνήγορος του Γιάννη Λαβράνου, Ελένη Ρίζου, με τον κ. Κεσσέ να απαντά «να μας φέρετε τον Λαβράνο κυρία Ρίζου».

«Κοιτάω την πόρτα και δεν έρχεται ο Λαβράνος…»

Απαντώντας, η συνήγορος του κ. Λαβράνου τόνισε ότι «δεν είμαστε στα παρατράγουδα», με τον κ. Κεσσέ να ανταπαντά σκωπτικά πως «κοιτάω προς την πόρτα και δεν έρχεται ο κ. Λαβράνος».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Πέτρος Λιανός αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της κ. Ορφανίδου σχετικά με τον χρόνο λήψης του πρώτου SMS από τον κ. Κουκάκη, επισημαίνοντας ότι το πρώτο μολυσμένο μήνυμα προς τον δημοσιογράφο εστάλη το 2020, όπως έχει αναφέρει το ίδιο το θύμα σε συνέντευξή του το 2023.

Στο τέλος της διαδικασίας και αφού έγινε ακόμη μία αναφορά στο διαζύγιο της κ. Σνάιντερ και του κ. Μπίτζιου, ο πρόεδρος της έδρας σχολίασε πως «οικογενειακές ιστορίες το έχουμε κάνει εδώ μέσα», προκαλώντας γέλιο στο ακροατήριο.

Η δίκη για τις υποκλοπές θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με τη συνέχιση εισφοράς εγγράφων στα αναγνωστέα από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, αλλά και τις πρώτους μάρτυρες των κατηγορουμένων.