Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 22:53

Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν θα προσέλθουν για να καταθέσουν στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου της έδρας. Αντεγκλήσεις για τα έγγραφα που κατέθεσαν οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Spotlight

Δεν θα προσέλθουν να καταθέσουν στη δίκη για τις υποκλοπές οι τέσσερις κατηγορούμενοι, Φέλιξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος, Σάρα Χάμου και Ταλ Ντίλιαν, όπως γνωστοποιήθηκε κατά την 32η δικάσιμο της υπόθεσης, η οποία διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Παρότι τόσο ο πρόεδρος της έδρας όσο και ο εισαγγελέας είχαν επανειλημμένως υπογραμμίσει την επιθυμία τους να προσέλθουν στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των Φέλιξ Μπίτζιου, Σάρα Χάμου και Ταλ Ντίλιαν δήλωσαν ότι οι εντολείς τους δεν θα προσέλθουν, ενώ εκτιμάται ως αδύνατη και η παρουσία του τέταρτου κατηγορουμένου, Γιάννη Λαβράνου.

Αντεγκλήσεις για τα έγγραφα που εισέφερε η πλευρά Μπίτζιου

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Μπίτζιου, Γιάννης Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου, κατέθεσαν στο δικαστήριο έγγραφα που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή του Φέλιξ Μπίτζιου διαχρονικά σε εταιρείες. «Πρωτίστως από τα πιστοποιητικά θέλω να καταδειχθεί ότι σε όλες τις εταιρείες είναι εμφανείς», ανέφερε ο κ. Κυριακίδης.

Η κ. Ορφανίδου επιχείρησε, από την πλευρά της, να αναδείξει «αντιφάσεις» ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης έλαβε μολυσμένο SMS με το λογισμικό Predator, με στόχο να υποστηρίξει ότι ο κατηγορούμενος Φέλιξ Μπίτζιος δεν είχε λόγο να «παρακολουθεί» τον δημοσιογράφο.

Παράλληλα, έγινε μνεία σε αγωγή που έχει καταθέσει η πρώην σύζυγός του, Ήρα Μαρία Σνάιντερ, κατά του κ. Μπίτζιου, στην οποία περιλαμβάνονταν αναφορές στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές επισήμανε ότι το 90% των εγγράφων που κατέθεσαν οι συνήγοροι του κ. Μπίτζιου έχει ήδη προσκομιστεί στο δικαστήριο.

Ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε τόσο στην αγωγή της κ. Σνάιντερ όσο και σε ιδιωτικό συμφωνητικό που είχαν υπογράψει οι δύο πρώην σύζυγοι, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του κ. Κυριακίδη.

Κυριακίδης: Θα φέρω το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Κεσσές: Να φέρετε τον κύριο Μπίτζιο.

Στο σημείο εκείνο παρενέβη έντονα η συνήγορος του Γιάννη Λαβράνου, Ελένη Ρίζου, με τον κ. Κεσσέ να απαντά «να μας φέρετε τον Λαβράνο κυρία Ρίζου».

«Κοιτάω την πόρτα και δεν έρχεται ο Λαβράνος…»

Απαντώντας, η συνήγορος του κ. Λαβράνου τόνισε ότι «δεν είμαστε στα παρατράγουδα», με τον κ. Κεσσέ να ανταπαντά σκωπτικά πως «κοιτάω προς την πόρτα και δεν έρχεται ο κ. Λαβράνος».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Πέτρος Λιανός αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της κ. Ορφανίδου σχετικά με τον χρόνο λήψης του πρώτου SMS από τον κ. Κουκάκη, επισημαίνοντας ότι το πρώτο μολυσμένο μήνυμα προς τον δημοσιογράφο εστάλη το 2020, όπως έχει αναφέρει το ίδιο το θύμα σε συνέντευξή του το 2023.

Στο τέλος της διαδικασίας και αφού έγινε ακόμη μία αναφορά στο διαζύγιο της κ. Σνάιντερ και του κ. Μπίτζιου, ο πρόεδρος της έδρας σχολίασε πως «οικογενειακές ιστορίες το έχουμε κάνει εδώ μέσα», προκαλώντας γέλιο στο ακροατήριο.

Η δίκη για τις υποκλοπές θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με τη συνέχιση εισφοράς εγγράφων στα αναγνωστέα από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, αλλά και τις πρώτους μάρτυρες των κατηγορουμένων.

World
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Business
AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου
Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου

Σύμφωνα με μαρτυρία της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο οδηγός αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Σύνταξη
Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις
Αποκαλύψεις 28.01.26

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα
Ελλάδα 28.01.26

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» και «πολιτικούς απατεώνες» όσους καταγράφουν τα εργατικά δυστυχήματα και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Την διαψεύδουν με στοιχεία οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου
Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου

Σύμφωνα με μαρτυρία της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο οδηγός αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ – Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση - Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης

Με μειωμένα ποσοστά εμφανίζονται τα περισσότερα κόμματα στη δημοσκόπηση της GPO, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ - Διαφωνούν με τις απόψεις Καρυστιανού σχεδόν 7 στους 10 πολίτες - Ποιοι την ψηφίζουν

Σύνταξη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Κόσμος 28.01.26

Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι το cyberstalking, το spyware, η ρητορική μίσους και οι απειλές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταγγελθέντων περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 1 δισ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 1 δισ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ανοσογνωσία 28.01.26

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Στροφή της Γαλλίας 28.01.26

Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Γαλλία είχε αντιταχθεί προηγουμένως στην κίνηση να χαρακτηριστεί η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, φοβούμενη ότι θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις
Αποκαλύψεις 28.01.26

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ
Champions League 28.01.26

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα
Champions League 28.01.26

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ
Champions League 28.01.26

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας
Champions League 28.01.26

LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας

LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Σλάβια Πράγας για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ
Champions League 28.01.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ

LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ
Champions League 28.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γιουβέντους
Champions League 28.01.26

LIVE: Μονακό – Γιουβέντους

LIVE: Μονακό – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Γιουβέντους για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 28.01.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης
Πολιτική 28.01.26

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης

Τα απόνερα του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς και ο κίνδυνος όπως το κόμμα να οδηγηθεί σε περαιτέρω συρρίκνωση στο μέλλον. Οι βεβαιότητες, οι αμφιβολίες και το ζήτημα της αξιοπιστίας του χώρου της Αριστεράς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ
Champions League 28.01.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Τσέλσι
Champions League 28.01.26

LIVE: Νάπολι – Τσέλσι

LIVE: Νάπολι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη
Champions League 28.01.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

LIVE: Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.01.26

LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι
Champions League 28.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
