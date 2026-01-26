newspaper
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 15:10

Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Νέα στοιχεία, βάσει της ανάλυσης της prepaid κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη, κατέθεσαν κατά την 31η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας.

Η δίκη διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων, όπου σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε η κατάθεση εγγράφων στα αναγνωστέα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές, από την ανάλυση των κινήσεων της προπληρωμένης κάρτας της Εθνικής Τράπεζας, η οποία φέρει το όνομα του Αιμίλιου Κοσμίδη, εντοπίστηκαν δύο άγνωστες έως σήμερα συναλλαγές προς την εταιρεία AMD Telecom, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές, όπως τόνισε, δεν είχαν συμπεριληφθεί σε κανένα από τα πορίσματα των αρμόδιων Αρχών, όπως της ΑΔΑΕ και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Σημειώνεται ότι η AMD Telecom είναι εταιρεία γνωστή στις Αρχές, καθώς υποδομή της φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή περισσότερων από 330 μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους μολυσμένους με το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Οι επίμαχες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2020 και αφορούσαν δύο πληρωμές των 10 ευρώ η καθεμία, για αγορά υπηρεσιών από την ελληνική AMD Telecom.

«Γιατί η AMD, ενώ έχει ερωτηθεί, αποκρύπτει αυτές τις δύο συναλλαγές;» διερωτήθηκε ο κ. Κεσσές, με τον πρόεδρο της έδρας να απαντά ότι «δεν θα άλλαζε και κάτι». Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας επανήλθε, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για τις πρώτες συναλλαγές. Ταυτοποιήσεις προσώπων υπάρχουν από το 2021 και μετά, όχι από το 2020. Όταν ξεκινά η υπόθεση των υποκλοπών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αντικαθίσταται από νόμιμος εκπρόσωπος. Δεν θα είχε αξία να μας πει η AMD τι αφορούν αυτά τα δύο μηνύματα; Να μας διευκρινίσει τι ακριβώς είναι;».

Υπογράμμισε ότι η κάρτα «χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για πληρωμές υπηρεσιών hosting, cloud και domain, οι οποίες ταυτίζονται με τις ανάγκες λειτουργίας υποδομής διασποράς κακόβουλων συνδέσμων». Παράλληλα, όπως είχε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες το in, αναφέρθηκε αναλυτικά στις εταιρείες και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της συγκεκριμένης κάρτας, όπως προκύπτουν από την κίνησή της.

Επιπλέον, παρουσίασε «χρονικές συσχετίσεις» μεταξύ πληρωμών από την κάρτα του φέρει το όνομα του κ. Κοσμίδη και των ημερομηνιών πρώτης εμφάνισης σχετικών υποδομών στο πόρισμα της ΑΠΔΠΧ. Ειδική μνεία έγινε, όπως τόνισε, στις εταιρείες Contabo, σε τέσσερις περιπτώσεις, και Namecheap, σε μία περίπτωση.

Τέλος, αναφορικά με τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της prepaid κάρτας, ο κ. Κεσσές στάθηκε σε συναλλαγή των ημερομηνιών 21–22 Οκτωβρίου 2021 προς τον πάροχο SMS77.IO (σήμερα seven.io), που αφορούσε αγορά υπηρεσιών SMS, αξίας 23,80 ευρώ. Όπως επισήμανε, η χρήση του συγκεκριμένου παρόχου προτείνεται ρητά σε εκπαιδευτικό εγχειρίδιο της Intellexa, το οποίο κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Οι αναφορές για τα φερόμενα ως προϊόντα της Intellexa

Βάσει του εν λόγω εγχειριδίου, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας παρουσίασε προϊόντα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa, μεταξύ των οποίων και το Aladdin, το οποίο περιγράφηκε ως σύστημα μόλυνσης μέσω μολυσμένων συνδέσμων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τον στόχο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στα προϊόντα Nebula –την ύπαρξη του οποίου είχε παραδεχθεί και ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa, Παναγιώτης Κούτσιος- καθώς και στα Helios, Mars, Jupiter και άλλα. Όπως είχε τονίσει το in, επικαλούμενο το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η Intellexa φέρεται να αντλούσε έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία για την ονοματοδοσία των προϊόντων της.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στον Μπεν Μουσκάλ, όνομα που περιλαμβάνεται στο πόρισμα της ΑΠΔΠΧ, ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με τους κατηγορούμενους Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου. Όπως επισημάνθηκε, «τεκμηριώνεται στενή κοινωνική και επιχειρηματική διασύνδεση», καθώς ο Μουσκάλ και η σύζυγός του, Μιχάλ Γιανάι, μετεγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 2021, ενώ υπήρξε, όπως είπε ο κ. Κεσσές, σύμβαση και χρηματικές πληρωμές μεταξύ εταιρείας της Γιανάι και της Censura, εταιρείας συμφερόντων του Ντίλιαν.

Εισφέρθηκε η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής στον Τρίμπαλη

Παράλληλα, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, Αρτεμησία Παπαδάκη και Φλώρα Ταμπάκη, εισέφεραν στο δικαστήριο το ρεπορτάζ του in σχετικά με τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τον πρώην διαχειριστή της Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Αμφότερες αναφέρθηκαν στις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ που αφορούσαν τη φερόμενη σύνδεση του κ. Τρίμπαλη με τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, υπενθυμίζοντας ότι, παρότι ο ίδιος είχε καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή πως τον είχε συναντήσει, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Παράλληλα, έκαναν μνεία και στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη σύμβαση του συστήματος τηλεπικοινωνιών TETRA της ΕΛ.ΑΣ.

Η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών θα συνεχιστεί την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, οπότε και θα είναι η σειρά των συνηγόρων των κατηγορουμένων να καταθέσουν έγγραφα στα αναγνωστέα ή έγγραφα που αντικρούουν τους ισχυρισμούς της υποστήριξης της κατηγορίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε και το ζήτημα της παρουσίας των κατηγορουμένων στο δικαστήριο για την κατάθεσή τους. «Ο εισαγγελέας θέλει να γνωρίζει αν θα προσέλθουν, ώστε να είναι έτοιμος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέλουμε να γνωρίζουμε. Το δικαστήριο θέλει να έρθουν», επισήμανε ο πρόεδρος της έδρας προς τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.

