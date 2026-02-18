ΚΝΕ: Πρόκληση για τη νοημοσύνη της νεολαίας τα πανηγύρια Μητσοτάκη περί μείωσης της ανεργίας των νέων

«Τα κυβερνητικά πανηγύρια του Κυρ. Μητσοτάκη για τη «μείωση της ανεργίας των νέων» συνιστούν πρόκληση για τη νοημοσύνη και την καθημερινότητα της νεολαίας», σημειώνει, η ΚΝΕ, σχολιάζοντας τη σχετική ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Πίσω από τους δείκτες που αναφέρει, κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: Πάνω από μισό εκατομμύριο -κυρίως νέοι- εργάζονται με τρίωρα και τετράωρα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν ημερομηνία λήξης. Η μείωση της ανεργίας συνοδεύεται από διαρκή «ανακύκλωση» των εργαζομένων και περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια απολύσεις τον χρόνο. Την ίδια ώρα, οι μισθοί δεν φτάνουν για να καλύψουν ούτε τα στοιχειώδη: Το νοίκι, τους λογαριασμούς, τις βασικές ανάγκες. Η ανήλικη εργασία σπάει κόκκαλα, ιδιαίτερα στο «θαύμα» του τουρισμού. Χιλιάδες νέοι με όρεξη, με μόρφωση και πτυχία αναγκάζονται να δουλεύουν σε αντικείμενα άσχετα με τις σπουδές τους για να επιβιώσουν. Σπουδαστές των ΣΑΕΚ και των ΕΠΑΣ μένουν απλήρωτοι στην πρακτική τους άσκηση και μαθητεία», επισημαίνει η ΚΝΕ.

«Η όποια μείωση της ανεργίας πηγαίνει χέρι-χέρι με τη γενίκευση της ευελιξίας και ελαστικοποίησης της εργασίας. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, η διέξοδος για τους νέους βρίσκεται στον συλλογικό αγώνα, μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα και για μια ζωή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες», καταλήγει, στο σχόλιό της, η ΚΝΕ.