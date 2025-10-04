Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία του Αυγούστου, που δημοσιοποιούνται με καθυστέρηση μετά από το «τράβηγμα του αυτιού» από τη Εurostat, επιβεβαιώνουν μια μικρή αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα η εκτίμηση για την εποχική διορθωμένη ανεργία κυμαίνεται στο 8,1%, από 8,3% του αναθεωρημένου προς τα πάνω ποσοστού του Ιουλίου (η αρχική εκτίμηση ωστόσο έκανε λόγο για 8%).

Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό 17ετίας, επιστρέφοντας στα προ κρίσης επίπεδα. Η τελευταία φορά που η ανεργία κυμάνθηκε στο 8,1% ήταν τον Σεπτέμβριο του 2008. Η ανεργία σημείωσε ορατή υποχώρηση σε ετήσιο επίπεδο, από 9,4% τον Αύγουστο του 2024.

«Αόρατοι» από την ΕΛΣΤΑΤ 407.000 άνεργοι

Άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η τεράστια απόκλιση των δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ από τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τους καταγεγραμμένους ανέργους.

Συγκεκριμένα οι άνεργοι υπολογίζονται από την ελληνική στατιστική αρχή σε 383.788 άτομα πανελλαδικά τον Αύγουστο. Είναι μειωμένοι κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και κατά 11.542 άτομα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%).

Η ΔΥΠΑ όμως τον ίδιο μήνα έχει καταγράψει στα μητρώα της υπερδιπλάσιο αριθμό ανέργων, που αγγίζει τους 790.844. Δηλαδή 407.056 άνεργοι είναι αόρατοι από την ΕΛΣΤΑΤ, και «παρκάρονται» στα «άτομα εκτός εργατικού δυναμικού».

«Εξαερώθηκαν» 257.000 θέσεις εργασίας

Οι απασχολούμενοι σε απόλυτα νούμερα αυξήθηκαν κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 ή κατά 1,9%. Ανήλθαν στα 4.337.315 άτομα, αριθμός ελαφρά μειωμένος σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-0,1%).

Αν όμως θέλουμε να συγκρίνουμε την απασχόληση σε σχέση με την περίοδο πριν την κρίση, βλέπουμε ότι ο αριθμός του εργατικού δυναμικού είναι σημαντικά συρρικνωμένος. Επιστρέφοντας στον Σεπτέμβριο του 2008, τον τελευταίο μήνα που η ανεργία άγγιξε το 8,1%, θα δούμε ότι τότε οι απασχολούμενοι ήταν 4.594.200 άτομα.

Σήμερα, έχουμε μεν τα ίδια ποσοστά ανεργίας, αλλά σχεδόν 257.000 λιγότερους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

Σημαντικά μειωμένα, σχεδόν κατά μισό εκατομμύριο, είναι και τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού. Η ΕΛΣΤΑΤ τα υπολογίζει περίπου στα 3,02 εκατομμύρια άτομα τον Αύγουστο του 2025 (κάτω των 75 ετών), όταν το 2008 ήταν σχεδόν 3,5 εκατομμύρια. Τα παραπάνω συνδέονται με τη μείωση του πληθυσμού, την πτώση του ποσοστού των γεννήσεων και την εξωτερική μετανάστευση.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, τα άτομα κάτω των 75 ετών «εκτός εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.025.161, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (0,4%).

Αυξήθηκε η ανεργία στους νέους

Διψήφια παραμένει η ανεργία στις γυναίκες, στο 10,6% ή 2,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Στους άντρες είναι σημαντικά χαμηλότερη, στο 6,1%. Τον Αύγουστο του 2024 η γυναικεία ανεργία ανερχόταν στο 11,8% για τις γυναίκες και 8% για τους άνδρες.

Ως εκ τούτου, η ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει διευρυνθεί, στις 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 3,8 πέρυσι τέτοια εποχή.

Το ανησυχητικό όμως αφορά την ανεργία των νέων 15-24 ετών, η οποία είναι διπλάσια από τον εθνικό μέσο όρο, στο 19%.

Επιπλέον έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,2%.

Η μείωση της ανεργίας προέρχεται αποκλειστικά από τις ηλικίες άνω των 25, η οποία υποχώρησε στο 7,5% από 9,3%.

Επισημάνσεις από την Αlpha Bank

Την υστέρηση της Ελλάδας στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και των νέων εντοπίζει και η σχετική ανάλυση της Αlpha Bank για την αγορά εργασίας , στο τελευταίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων (δεύτερο τρίμηνο του 2025).

Όπως σημειώνεται, το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα, οδηγεί, σε συνδυασμό με τη συγκριτικά υψηλή ανεργία, σε χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, (56,4% στην Ελλάδα έναντι 62,1% στην ΕΕ).

Η απόκλιση είναι πιο εμφανής στις γυναίκες και στους νέους, παρά τη πρόοδο που συντελείται τα τελευταία χρόνια.

Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ανήλθαν στο 48,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται μεν για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολύ μεγαλύτερο είναι το χάσμα στην απασχόληση των νέων κάτω των 25 ετών. Στην Ελλάδα μόλις το 20,5% των νέων 15-24 ετών δουλεύουν, έναντι 34,6% του μέσου όρου της ΕΕ.