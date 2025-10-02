newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρώπη

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Από μόνη της η είδηση ότι η ανεργία υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων, δείχνει ότι η αγορά σταδιακά ξεφεύγει από την καταστροφική μνημονιακή περίοδο. Το ερώτημα είναι όμως αν η μείωση του ποσοστού συνδυάζεται με βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η ελληνική αγορά εργασίας δείχνει εντυπωσιακή βελτίωση, με την ανεργία να υποχωρεί σε χαμηλά που πριν μια δεκαετία φάνταζαν αδιανόητα. Τον Ιούλιο του 2025, η ανεργία στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 5,9% και στην Ευρωζώνη στο 6,2%, και την Ελλάδα στο 8% δηλαδή αρκετά κοντά σε αυτά τα ποσοστά.

Παρά την πρόοδο όμως, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρώπη. Περίπου 5,4% του εργατικού δυναμικού, έναντι μόλις 1,9% στον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένας στους δύο ανέργους στη χώρα παραμένει εκτός αγοράς για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η απομάκρυνση από την απασχόληση για μεγάλο χρονικό διάστημα επιδεινώνει το πρόβλημα δεξιοτήτων και μειώνει τις πιθανότητες επανένταξης.

Η νεανική ανεργία, παρότι μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν, παραμένει κοντά στο 22%, υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή την προοπτική σύγκλισης με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, που εμφανίζουν πλέον ταχύτερη πτώση στα ποσοστά νέων ανέργων.

Ευέλικτη εργασία και μισθολογικό χάσμα

Το β’ τρίμηνο του 2025, το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Η Ελλάδα, αν και ακολουθεί ανοδική πορεία στους ονομαστικούς μισθούς, παραμένει τελευταία στην κατάταξη της ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη των αμοιβών. Μετρημένη σε μονάδες αγοραστικής ισχύος (PPS), η μέση πλήρης απασχόληση δεν ξεπερνά τα 20.500 ευρώ ετησίως, έναντι άνω των 35.000 ευρώ σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία.

Η χαμηλή βάση αμοιβών συμπίπτει με μια αγορά όπου η μερική και εποχική εργασία καλύπτει σημαντικό μέρος των νέων θέσεων. Ειδικά σε τουρισμό, εστίαση και λιανεμπόριο, κυριαρχούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μικρής διάρκειας, χωρίς προοπτική σταθερότητας. Έτσι, η μείωση της ανεργίας δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος ή σε ισχυρότερη καταναλωτική ζήτηση.

Γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες

Μεγάλο πρόβλημα παραμένει και η άνιση κατανομή της εργασίας μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Η Αττική και το Νότιο Αιγαίο εμφανίζουν ποσοστά ανεργίας κοντά στο 7 %, ενώ στη Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας τα ποσοστά εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 15 %, κυρίως λόγω της απολιγνιτοποίησης και της έλλειψης εναλλακτικής βιομηχανικής βάσης.

Το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 69 %, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (76,2 % στο β’ τρίμηνο 2025). Η διαφορά αυτή αποτυπώνει το χάσμα όχι μόνο σε επίπεδο ποσοστών, αλλά και στην ποιότητα της ένταξης στην αγορά.

Πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα

Με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στο 3%, οι πραγματικές αυξήσεις εξανεμίζονται, ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλού κόστους στέγασης και ενέργειας. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου μπορούν να απορροφήσουν έως και το 50% ενός καθαρού βασικού μισθού που δεν ξεπερνά τα 750 ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες η μείωση της ανεργίας δεν οδηγεί αυτομάτως σε ενίσχυση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Με αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα κινδυνεύει να παραμείνει εγκλωβισμένη σε έναν κύκλο χαμηλών μισθών και ασθενικής ζήτησης.

Η εικόνα παραμένει αντιφατική, με υψηλή μακροχρόνια ανεργία, επίμονη νεανική ανεργία, χαμηλούς μισθούς και έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Η ποσοτική πρόοδος, λοιπόν, δεν ισοδυναμεί με ποιοτική βελτίωση. Αντίθετα, ελλοχεύει ο κίνδυνος η Ελλάδα να εμφανίζει εντυπωσιακά ποσοστά μείωσης της ανεργίας, χωρίς να διασφαλίζει νέες θέσεις εργασίας που να στηρίζουν την κατανάλωση και την παραγωγικότητα.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Economy
Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
IOBE: Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ – Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»
Πίνακες 01.10.25

Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ - Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Προς το χειρότερο κινήθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αμβλύνεται ελαφρώς η απαισιοδοξία για τα οικονομικά της χώρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία
Οικονομικές Ειδήσεις 01.10.25

Οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία στο μικροσκόπιο της Λάουρα Κοβέσι

Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη – Ο Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο – Στις 106,2 μονάδες ο δείκτης
Στοιχεία ΙΟΒΕ 01.10.25

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο - Πού διαμορφώθηκε ο δείκτης

Οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο επέδρασαν αρνητικά στις προβλέψεις για τις εξαγωγές στη Βιομηχανία - Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου
Πολιτική 02.10.25

H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου

Το αδιέξοδο της τακτικής του Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού με φόντο τις διεργασίες για νέο κόμμα και το χρονικό της οριστικής και αμετάκλητης ρήξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και το κλίμα στην κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τις εκτιμήσεις του Μαξίμου να αποδεικνύονται εκτός πραγματικότητας και τη «μουρμούρα» κατά του στενού πρωθυπουργικού επιτελείου να έχει αρχίσει

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο