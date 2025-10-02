Στο 8,1% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (2,9%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,6% από 11,8% τον Αύγουστο πέρυσι

Τα στοιχεία για την ανεργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (2,9%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,6% από 11,8% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,1% από 8%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε σε 19% από 17,2% τον Αύγουστο 2024, ενώ στις ηλικίες 25- 74 ετών μειώθηκε σε 7,5% από 9,3%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (0,1%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.025.161 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (0,4%).

Προτάσεις για ανεργία

Σε πρόσφατη έκθεση της, η Alpha Bank αναφέρεται στο ζήτημα της ανεργίας, σημειώνοντας παράλληλα τη σημαντική υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας που έχει καταγραφεί στα χρόνια μας τα τελευταία χρόνια.

Οι αναλυτές της τράπεζας εστιάζουν σε δύο κρίσιμα «μέτωπα» για να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό της ανεργίας, κάνοντας λόγο για την υψηλή διαρθρωτική ανεργία και το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η ανάλυση της Alpha Bank προτείνει 4 πολιτικές, όπως η αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ο περιορισμός της αδήλωτης εργασίας και η ενίσχυση των κινήτρων για επιστροφή στην Ελλάδα των εργαζομένων που είχαν φύγει κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.