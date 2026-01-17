Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η μαρτυρία που αναπτερώνει τις ελπίδες
Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι τον είδε πριν 15 μέρες στην Επισκοπή Ρεθύμνου
- Αίσιο τέλος για τον 70χρονο Κώστα Καρτσωνάκη - Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
- Νέες προσφυγές δήμων και κατοίκων στο ΣτΕ για μπόνους δόμησης και πολεοδομίες
Στο Ρέθυμνο επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου.
Οι έρευνες σήμερα μεταφέρονται από τον δήμο Φρε στην Επισκοπή Ρεθύμνου καθώς υπήρξε μια πληροφορία που αναφέρει το patris.gr, ότι μια γυναίκα πριν 15μέρες όταν έβρεχε, τον είδε κάτω από μια γέφυρα και τον ρώτησε «που πας παιδί μου με τέτοια βροχή». Εκείνος δεν απάντησε μόνο την ρώτησε αν έχει νερό να του δώσει. Η γυναίκα του έδωσε νερό και έφυγε.
Υπενθυμίζεται ότι με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οι εθελοντές του “Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού” ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου, όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.
Η εξαφάνιση
Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.
Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο· ωστόσο, τα ίχνη του είχαν χαθεί.
Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.
Λίγα 24ωρα αργότερα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων, με τις Αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.
Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό, ενώ τόσο ο πατέρας του, όσο και η μητέρα του, απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει, ώστε να βρεθεί ο γιος τους.
- Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η μαρτυρία που αναπτερώνει τις ελπίδες
- Γιάννης Ξυλούρης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο λαουτιέρη
- Ηράκλειο: Αίσιο τέλος για τον 70χρονο Κώστα Καρτσωνάκη – Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αθλητής με τις υψηλότερες απολαβές στον κόσμο
- Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
- Ιράν: Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ – «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
- Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία
- Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις