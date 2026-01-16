Κρήτη: Με αυτή τη φωτογραφία αναζητούν τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο
Τόσο η Αστυνομία όσο και η οικογένεια απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ψάχνουν για τον αγνοούμενο γιατρό
Την τελευταία φωτογραφία του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου προσάρμοσαν στο σήμερα οι ειδικοί που συνεχίζουν τις έρευνες στα Χανιά, στην Κρήτη, για τον εντοπισμό του.
Τόσο η Αστυνομία όσο και η οικογένεια απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ψάχνουν για τον γιατρό με την παρακάτω φωτογραφία.
Αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου
Όπως είπε στο zarpanews.gr ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, Χρήστος Ράμος «με αυτή τη φωτογραφία να ψάχνουν οι πολίτες, να ξεχάσουν όποια άλλη φωτογραφία έχουν δει. Σήμερα ο Αλέξης θα έχει περισσότερα μούσια και μαλλιά».
Πρόσθεσε πως «παρακαλούμε όποιον έχει δει κάτι, με απόλυτη εχεμύθεια να μας καλέσει είτε στο κινητό μας στο 6936806227 κινητό ή στο 10-65 ή στο 100».
Τα ίχνη του 33χρονου γιατρού έχουν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου ενώ οι έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου εστιάζονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, με την ομάδα εθελοντών, drones αλλά και εκπαιδευμένους σκύλους να χτενίζουν την περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εθελοντές διασώστες ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Γραμμή Ζωής – Silver Alert Hellas, η ΑΜΚΕ ΚΥΩΝ OSFRISIS με τρία εκπαιδευμένα σκυλιά, η Ασφάλεια Χανίων, το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, καθώς και θηροφύλακες και κυνηγοί της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης – Δωδεκανήσου.
